清湯雲吞

2026-05-28 12:00 isa小眼睛

 

「清湯雲吞」清爽又暖胃，

搭配手工雲吞與清甜的小白菜

口感簡單卻十分順口。

做法簡單，

只需將食材煮熟調味即可，

是適合日常享用的日常湯品。

 

【預備食材】

手工雲吞 5顆

小白菜 1株

高湯 1/2罐

水 1000cc

蔥花 適量

鹽 1匙

油蔥酥 1大匙

 

【料理步驟】

1. 把白菜、蔥花切好。


2. 將高湯加水，煮到水滾，下雲吞。


3. 加入小白菜，加點入鹽調味。


4. 熄火，加上一大匙的油蔥酥攪拌一下。


5. 最後撒上蔥花，完成。


isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#健康飲食 #食譜DIY

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2026-05-21 13:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。


你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#職場 #權力

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為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

2026-05-18 14:16 女子漾／編輯許智捷
為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels
為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels

最近一則關於台灣低生育率的討論在社群炸開，不少網友看完超有感。原PO一句「台灣生育率低，是因為大部分人活得不快樂」，意外戳中一票人心聲，留言區直接變大型人生告解現場。

但有趣的是，大家不是單純喊「養不起」，反而更多人在討論另一件事：如果自己的人生都還沒過好，真的適合帶另一個生命來這個世界嗎？

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不是不喜歡小孩，是怕複製自己的痛苦

過去一談到台灣低生育率，大家第一時間想到的往往是高房價、低薪、工時過長等現實壓力，但這次許多網友點出的原因其實更直接。有人直言，「生小孩的前提是，你要真心覺得人生是幸福的，活著是快樂的」；也有人用更犀利的比喻形容，「就像一個遊戲不好玩，不會想推別人入坑。」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

越來越多年輕人開始回頭檢視自己的成長背景，發現家庭未必總是溫暖避風港，有人從小看著父母爭吵不休，有人經歷家暴陰影，也有人目睹母親長期在婚姻裡委屈隱忍。這些畫面不只影響他們對婚姻的期待，也讓「我是否想成為父母」變成一個更沉重卻更誠實的提問。

甚至有網友分享一段讓人苦笑的家庭對話：「為什麼我們家小孩都不想結婚？」另一人回：「你覺得他們從小看我們這樣，還會想結婚嗎？」短短幾句話，卻道盡許多人對婚育的複雜心情。

我快樂就是因為沒有生小孩？

更顛覆傳統想像的是，不少人選擇不生小孩，並不是因為人生過得辛苦，恰恰相反，是因為現在過得太自在、太滿意。有人坦白表示：「我現在很快樂，所以更不想生。」也有已婚網友幽默直言：「我已婚，很快樂；有沒有一種可能，我快樂就是因為沒有生小孩？」這類發言意外引發大批共鳴，也反映出一種價值觀轉變。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

對現在許多年輕人來說，人生的完整樣貌早就不再只有結婚生子這一條路，旅行、工作、自我實現、經營伴侶關係、養寵物，甚至只是單純享受自由生活，都可以成為人生重要的重心。

過去「成家立業」像是社會默認的人生標配，但現在越來越多人開始反問，為什麼人生一定得照著這套劇本走？這未必是抗拒婚姻或否定家庭，而更像是當人生選擇變多之後，每個人都更願意誠實面對自己真正想要的生活。

最怕的不是沒錢，是沒把握當個好父母

留言區也出現另一種很值得注意的聲音，不是因為原生家庭帶來陰影才不敢生，反而是因為擁有幸福家庭，讓人更不敢輕易成為父母。有網友坦言：「我爸媽很好，所以我更不敢生，因為我沒信心做到像他們一樣。」這句話讓不少人瞬間有感。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

許多人其實不是討厭小孩，也不是完全排斥家庭生活，而是越了解育兒這件事，越知道那不是一時衝動就能承擔的責任。養小孩從來不只是把他餵飽、送去上學這麼簡單，情緒陪伴、教育方式、價值觀建立，甚至心理健康照顧，每一項都像一場長期且無法中途喊停的工程。

還有網友半開玩笑地說：「誰能保證自己會生到天使寶寶？」乍聽像玩笑，卻也說出不少人的真實焦慮。和上一代相比，現在的人對育兒資訊接觸更多，也更清楚教養背後的壓力與責任，因此在是否生小孩這件事上，反而變得更加慎重。

還是繞不過社會壓力

當然，撇開情感與價值觀的討論，現實壓力依然是許多人不敢生小孩的重要原因。有網友一句「養自己跟頂多養隻貓就很難了」，直接說出不少人的心聲。高房價、長工時、薪資成長追不上物價、對職場穩定與勞動權益的不安，這些早已是台灣年輕世代再熟悉不過的生活背景。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

過去長輩常說「以前再苦也是這樣把小孩養大」，但現在許多年輕人的想法其實不太一樣，他們在意的不只是讓孩子有飯吃、有學校念，而是能不能給孩子一個相對健康、穩定，甚至快樂的成長環境。

說穿了，這不是抗壓性變低，也不是這一代比較脆弱，而是大家對成為父母這件事，有了更高也更誠實的標準。

社群讓人更恐婚？Threads也被點名

還有另一派網友把原因指向社群平台帶來的「資訊後遺症」。有人坦言，自己原本其實覺得父母婚姻很幸福，也不排斥結婚這件事，但每天滑社群平台，看著一篇篇婚姻抱怨文、婆媳衝突、育兒崩潰日常，久了竟開始對婚姻產生懷疑，甚至忍不住恐婚。

這樣的現象其實不難理解，因為社群平台本來就容易放大情緒強烈的內容，婚姻幸福、生活平穩的人未必會天天上網分享歲月靜好，但正在經歷關係低潮或情緒爆炸的人，更可能透過發文抒發壓力。當這類內容被演算法不斷推送，就很容易讓人產生一種「怎麼大家婚後都這麼慘」的錯覺。

不過，社群上看到的樣貌，未必就是現實的全貌，資訊看得越多，有時反而更容易被情緒帶著走。

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#生育率

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他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

2026-05-18 19:46 失敗要趁早-張念慈
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相
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孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

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養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光　冠軍讓爸媽超有感

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2026-05-21 09:29 DailyView網路溫度計
示意圖／Magnific
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養小孩，從來不只是把孩子顧好而已，更像是一場沒有終點的「燒錢挑戰」。當爸媽每天在奶粉、托育、生活開銷之間精打細算，背後其實反映的是一整個家庭的財務壓力。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/4/29～2026/4/28）「育兒」相關討論，除了聚焦於「教養、照顧、培養、壓力」等議題，也能看見「花錢、養不起、開銷、補貼、成本、月薪」等與經濟負擔相關的熱門關鍵字，凸顯育兒開銷已成為多數家庭難以迴避的現實壓力。

網友分享「養兒很燒錢，暑假期間可以燒掉5萬」、「我認為養小孩至少有要中等的生活水平，至少要讀雙語等級的幼兒園，以後要讀資優班及學才藝及補習，這些都要錢」、「生小孩很花錢、也很累，可是得到的快樂和幸福感，還有自己重新體驗一次快樂的童年」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

孩子過了2歲，花錢的方式也悄悄改變。這個從「需要被照顧」走向「開始學習與探索」的階段，不只是成長關鍵期，更是家庭開銷結構的大轉彎。依《幼兒教育及照顧法》定義，幼兒指的是「二歲以上至入國民小學前之人」，他們正處於啟蒙發展的重要時期，也讓爸媽的支出重心，從原本的奶粉、尿布，逐步轉向教育、體驗與各種成長資源的投入。

究竟哪些支出項目最讓家長「最有感」？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進一步整理出「十大幼兒開銷支出」聲量排行，揭開當前網路討論度最高、也最容易讓荷包失守的育兒開銷清單。

No.10 外出交通與安全用品

示意圖／Shutterstock

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從就學交通費、看病臨時叫計程車，到日常外出會用到的汽座、推車、走失繩、安全帽，這些支出看起來零散，卻都和孩子能不能平安移動有關，畢竟父母都希望「一路平安、不要出狀況」。

其中，汽座更是家長討論重點。挑選時不只比價格，也會看CNS或ECE認證標、產品檢測內容、包覆性、透氣性，以及安裝起來穩不穩等。有些家庭為了節省預算，會接收親友的恩典牌汽座，但不少網友提醒，汽座可不是「能用就好」的二手物，製造年份、使用年限都得確認清楚；有人分享，「6至7年內的我覺得可以」；更有網友直言，「其他恩典牌全收，唯有汽座不能妥協，寧可買便宜一點的，也不要超過年限的」。

No.9 個人護理與衛生用品

示意圖／Shutterstock

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「怎麼又用完了？」大概是爸媽補貨時最常冒出的心聲。從褲型尿布、濕紙巾到洗沐用品、乳液，這些消耗品都是購物車裡的固定班底；出門要備防蚊液、止癢膏，上學後口罩、酒精更是用得像被按了快轉鍵。單次結帳看似幾百元，月底對帳才發現，這些每天都在消失的小東西，早已默默疊出一筆可觀開銷。

精打細算的爸媽補貨時，不只會比價格、等檔期，結帳前也會順手確認有沒有信用卡回饋可以搭配。像國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益，涵蓋卡多摩嬰童館、安琪兒婦嬰百貨、麗兒采家 等指定母嬰用品店，至2026年6月30日前可享5%小樹點(信用卡)回饋；若是在指定嬰幼童品牌官網消費，回饋更高達10%小樹點(信用卡)。

對經常採買消耗品的家庭來說，雖然無法讓育兒開銷消失，至少能把「必花之財」 轉成點數回饋 ，替荷包留些喘息空間。

No.8 托育服務

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對雙薪家庭來說，保母、臨托與幼兒園延托服務，常常是爸媽的育兒神隊友。孩子還小、家長要上班，接送、照顧與臨時狀況都需要有人補位；這些照顧支援，也就成了撐住日常節奏的關鍵，讓爸媽不用在工作與照顧孩子之間手忙腳亂。

家長對照顧支援的需求，也反映在近期勞動部推動的「外籍家庭幫傭新制」討論上。新制規定放寬後， 只要家中有1名未滿12歲兒童，即可申請至多1名外籍家庭幫傭。

相關討論也延伸到聘僱成本與實用性，有網友認為「若能加上補助才更實際吧」；但許多家長則表示支持，「這個政策的意義是把瑣碎的家務交給外傭做，父母就是專心陪伴孩子」、「明明超級父母友善，讓父母多一個穩定固定的後援幫手」。

No.7 學雜費

示意圖／Shutterstock

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雖然政府持續推動幼教補助，但公幼抽不到、非營利要排隊、私幼又貴桑桑仍是不少家長的共同無奈。除了固定學雜費，活動費、校外教學費等零星支出也可能陸續出現。

選校時，家長不只比價格，也會評估課程、師資、環境與接送便利性；畢竟幼兒園不只是上課地點，更是孩子第一次走入團體生活的重要環境。

既然教育支出無可避免，如何付款也成為許多爸媽精打細算的一環。如果孩子就讀康橋國際學校、復興實驗高中或台北美國學校等指定11間私校，只要家長持有國泰世華CUBE信用卡，且與未成年子女皆於國泰世華銀行開戶，並由家長登記為法定代理人或監護人，於活動期間透過「i繳費」平台刷卡繳納學費，即可享1%小樹點(信用卡)回饋。善用支付工具與回饋機制，多少也能替家庭支出省下一筆。

No.6 玩具、圖書與啟蒙用品

示意圖／Freepik

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家裡有幼兒的父母，大概都懂玩具與書本繁殖的速度有多驚人。客廳上個月還通行無阻，現在就被積木、玩具車、磁力片和繪本全面占領。

這類用品之所以常被討論，除了家長很容易遇到哪種玩具最能殺時間的選擇題，也和大家重視孩子發展有關。像「小孩適合什麼玩具」、「必買繪本有哪些」都是常見問題；爸媽不只看好不好玩，也會在意能不能培養專注力、想像力、語言表達或手眼協調。

只是幼兒興趣轉移快，今天愛不釋手，過幾天可能就被放到一旁，也讓家長常在「家裡快炸掉」與「再買最後一個」之間反覆拉扯。

No.5 課外課程

示意圖／Shutterstock

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幼兒階段的課外課程，與其說是要孩子立刻學會什麼，不如說是讓他們多試一點、多玩一點。

音樂、美術、體操、游泳、語言等課程，都像替孩子打開一扇小門；有些能啟發興趣，有些能訓練手眼協調、表達能力或肢體控制，還有些是爸媽心中的放電神器，只要孩子上完課玩得投入、回家吃得香睡得好，就會覺得這筆錢花得有價值，網友分享「只要小孩學得開心、玩得開心，我就很願意花錢送她去」、「才藝還是要孩子喜歡才能學得長久」。

既然是為了給孩子更豐富的感官刺激，不少家長會鎖定強調「五感開發」的相關課程。這時若能運用國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益，就能在支持孩子探索的同時換取回饋。活動期間於指定課程消費可享10%小樹點(信用卡)回饋，涵蓋音樂、舞蹈、語言、游泳、滑雪等多元類型。對仍在摸索孩子興趣方向的家庭而言，爸媽每次替孩子報名課程時，也能同步累積回饋、減輕開銷負擔。

No.4 飲食與營養品

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孩子開始跟著大人一起吃飯後，育兒開銷也正式進入吃不停的新階段。從成長配方、鮮奶、水果，到外食時多點的一份兒童餐、下午嘴饞的小點心，看似零零碎碎，累積下來卻相當有感。更別說不少爸媽為了改善挑食、補足營養，還會額外添購鈣片、益生菌、葉黃素等保健食品，讓餐桌上的花費一路升級。

但對多數家長來說，花的從來不只是餐費，而是希望孩子吃得營養、長得健康的安心感。雖然每次看到帳單都忍不住心頭一震，但只要孩子願意乖乖吃飯、頭好壯壯長大，這筆吃進未來的投資，爸媽通常都甘願買單。

No.3 衣服配件

示意圖／Shutterstock

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這大概是爸媽最心痛又心動的一項。2歲後的孩子長大速度像吹氣球，如果Size都買剛剛好，這季買的衣服，下季可能就變七分褲，鞋子更是每隔幾個月就要換大一號。

雖然明知穿不久，但看到那些縮小版的潮流服飾或可愛洋裝，爸媽還是會邊唸好貴邊掏出信用卡，只為了在寶貝的成長紀錄中留下最萌的身影，網友表示「女寶真的很好買啊，髮飾買不完」、「男寶好控制，女寶很容易失控」。

為了把預算花在刀口上，不少家長練就了一身省錢神功。除了接收親友傳承的恩典牌，現在更流行在FB社團或LINE群組裡買二手衣；也有不少網友會因為家中小孩衣櫃要滿出來而出清。

No.2 醫療保險

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養小孩後，爸媽對住家附近診所的熟悉度，可能比巷口超商還高。這個年紀的孩子免疫力還在練兵階段，從感冒、腸胃炎到各式流行的校園病毒，常常這週才領完藥，下週又在候診區相遇。除了平時掛號費，最讓家長心驚的就是半夜衝急診。掛號、檢查到後續住院開銷，可能一次就是數千元起跳，也讓醫療保險成為家長群組裡常被討論的保障話題。

為了替突發狀況多一層防護，不少家長從孩子年幼時，就開始規劃實支實付、意外險與醫療險等保障，納入家庭長期財務安排。一旦真的遇到較大的醫療支出，也會讓爸媽重新檢視現在的保障，究竟夠不夠撐住下一次突如其來的意外。

No.1 親子旅遊

示意圖／Magnific

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親子旅遊不一定是實際花費最高的項目，卻很可能是爸媽最有共鳴的育兒開銷。孩子滿2歲後告別嬰兒機票優惠，門票、餐食與交通支出跟著變有感；每次出遊，爸媽不只要找好玩景點，還得盤算孩子能不能放電，在預算、體力與美好回憶之間取得平衡。

為了讓這筆甜蜜負擔省一點，不少家長也會善用銀行推出的親子優惠補貼旅費。以國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益為例，無論是透過Klook購票、帶孩子到東京迪士尼樂園或大阪環球影城圓夢，入住熱門親子飯店，或前往雞湯大叔、貳樓等指定親子友善餐廳用餐，都可享5%小樹點(信用卡)回饋。就連位於關渡碼頭貨櫃市集、堪稱年度最強親子展的「恐龍大復活關渡探險樂園」，CUBE卡友也能享有餐飲9折與專屬優先通道入園禮遇。

對許多家庭來說，每一趟親子旅行，累積的不只是回憶，還有跟著增加的旅遊開銷。若能把交通、門票、住宿與餐飲一起納入回饋規劃，不只能替荷包省下一點空間，也能讓爸媽更安心陪孩子創造珍貴成長回憶。

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月29日至2026年4月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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《臺灣漫遊錄》奪布克獎背後眼淚 楊双子帶著已逝妹妹的名字站上世界舞台

《臺灣漫遊錄》奪布克獎背後眼淚 楊双子帶著已逝妹妹的名字站上世界舞台

2026-05-20 12:33 失敗要趁早-張念慈
台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座 。圖片來源：布克獎基金會
台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座 。圖片來源：布克獎基金會

台灣文學，再一次震撼世界。英國時間19日晚間，《臺灣漫遊錄》拿下2026年國際布克獎。這是國際文壇重量級大獎，也是台灣文學第一次抱回這座獎。

​這不是《臺灣漫遊錄》第一次在國際發光，2024年它才剛拿下美國國家圖書獎翻譯文學獎，如今又拿下英國最重要的外語小說大獎之一。

​台灣作家楊双子站上世界舞台，說出這句讓台灣人眼眶發熱的話：「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」

​很多人為「楊双子」鼓掌雀躍，但這名字背後，其實還有另一個已經不在人世的名字：楊若暉。因為楊双子，從來不是一個人。她是兩個人。

​這座國際大獎，藏著一個妹妹的名字

​很多人知道楊双子，是因為《臺灣漫遊錄》。但「楊双子」這個名字，本身就是一段故事。

楊双子，本名楊若慈，她有一個雙胞胎妹妹，叫楊若暉。「双子」是日文漢字裡雙胞胎的意思。這個筆名，原本就不是姊姊一個人的名字，而是姊妹兩人共同創作時，一起想出來的名字。姊姊寫小說，妹妹做考據。

​妹妹讀歷史所、懂日文，負責查資料、建資料庫，確認小說裡每一個時代細節是否合理。學校名稱對不對？當時的幣值如何？那個年代的人，會不會用這種語氣說話？讀者一眼滑過去的一句文字，背後可能是妹妹翻過資料、比對歷史、甚至重新推算路線，才替姊姊搭起來的骨架。

​兩人對文學有多執著？妹妹癌症後期，因為癌細胞肺轉移，血氧濃度太低，常常陷入昏迷。有一次，她醒來後說的第一句話，竟然是：「是小學校。」她還在想小說裡的一個考據問題。

​明明已經快走到生命盡頭，醒來掛念的，卻還是她和姊姊一起創造的世界。這次站上國際布克獎舞台的，是楊若慈。但藏在「楊双子」這個名字裡的，還有楊若暉。

15歲賣雞排讀夜校 25年後登上哈佛文學論壇

如果你以為能拿下國際文學大獎的作家，背後一定有安穩家庭、豐厚資源、一路被栽培的文學養成，楊双子完全不是這樣長大的。

小時候父母離異，母親再婚，父親也無法成為穩定依靠，姊妹倆真正重要的支柱是阿嬤。但她們 14 歲那年，阿嬤過世了。姊妹必須開始面對更殘酷的問題：下一餐在哪裡？​

後來是老師、教官、跆拳道教練，用很體貼的方式照顧她們。他們會說，自己剛好多買了晚餐，請她們幫忙吃。​長大後楊双子才懂，那不是剛好，是溫柔的大人知道孩子餓，卻不想讓孩子難堪。

高職開始，姊妹半工半讀。姊姊15歲在雞排店上班賺夜校學費、妹妹在教具公司打工。她們共用一個錢包，曾經身上總共只剩2千多元。妹妹定下規則：每個人每天餐費 100 元。姊姊疼妹妹，騙妹妹說雞排店有供餐，自己早餐不吃，中午只吃炒麵，這樣就能省下錢，買兩份晚餐回去。

她寫食物，因為她知道吃飽是什麼意思

《臺灣漫遊錄》表面上是1938年的台灣美食旅行。食物一道一道出現，讀者讀到肚子餓，也一步一步讀進台灣複雜的歷史裡。但楊双子寫食物，從來不只是寫好吃。她太知道食物是階級、是殖民、是族群，也是人在最窮、最苦的時候，仍然想活下去的證明。

​楊双子曾說，如果人生最後一餐只能選一道食物，她會選蒸蛋。那是妹妹居家安寧時，最後唯一吃得下的東西。楊双子在小說裡寫食物，不是記錄菜名而已，那是她記得台灣的方式，也是她記得妹妹的方式。

不改台中腔、不矯正門牙，因為要記住妹妹的樣子

楊双子成名後，很多人建議她改變明顯的台中腔、矯正微凸的門牙，楊双子不願意。她不是不知道自己可以變得更符合大眾期待，她是不想讓自己變得太不像妹妹。

​楊双子和妹妹長得一模一樣，過去用長髮是姐姐、短髮是妹妹來分別。妹妹離開後，楊双子的頭髮越剪越短，越來越像妹妹。姊姊的臉、姊姊的聲音、姊姊身上的樣子，成了妹妹曾經在這個世界上存在過的最後證明。

​如果她改變了，可能就再也無法想像：如果妹妹還活著，現在會是什麼樣子？別人離世是消失，但楊双子決定帶著妹妹的樣子，繼續走向未來。

楊双子不是一個人，她是兩個人一起走到這裡

當我們說楊双子得獎了，請不要忘記，這個名字裡一直有兩個人。姐姐站在台上、妹妹藏在名字裡。妹妹沒有親眼看見這座獎，但這座獎裡，一定有她的位置。如果沒有楊若暉，就不會有今天的楊双子，也不會有今天榮耀世界舞台上的《臺灣漫遊錄》。

​恭喜由楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。謝謝你們讓世界看見台灣，也讓我們學到，一個人如果真的深深愛過誰，就會把那份愛活成責任。

​那份愛，會讓你在每次想倒下時，都不斷提醒自己：繼續走，我會帶著你的愛，一起活下去。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#英國 #楊双子 #台灣人

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