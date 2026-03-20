2026-03-20 17:12 造咖
白鹿自曝慢性病纏身！18歲時期「反季節拍攝」操壞身體，發作痛到絕望
中國女星白鹿近日在節目中罕見談及自己的身體狀況，坦言過去從事模特兒工作，長期在寒冬中穿夏裝拍攝、待在濕冷環境，導致罹患風濕病，多年來反覆發作。她更透露近一年開始出現劇烈頭痛，甚至痛到延伸至頸椎，讓她一度感到「痛苦到絕望」，健康狀況也引發粉絲關注。
模特兒時期長期「反季節拍攝」
白鹿回憶自己17、18歲剛入行當模特兒時，經常需要配合品牌拍攝新品，因此出現「反季節拍攝」的情況。
例如在寒冷冬天穿著薄紗裙、短袖或露肩裝到戶外拍照，甚至要在雪地或濕冷環境停留許久，長時間受寒與潮濕影響，讓她的身體逐漸出現問題，最終被診斷出患有風濕病，也從此留下健康隱患。
慢性病多年反覆發作
她坦言，風濕問題多年來一直困擾著自己，只要遇到濕冷天氣，關節就容易疼痛甚至影響行動。雖然對外常輕描淡寫地說一句「風濕犯了」，但實際上疼痛感並不輕鬆，有時連日常活動都會受到影響，她也透露，當年模特兒工作時期「真的把身體弄壞了」，如今只能持續調養。
除了關節問題外，白鹿也表示自己從去年7月起開始出現持續性頭痛。疼痛範圍不只在頭部，甚至延伸到頸椎，還伴隨明顯的無力感，嚴重時讓她幾乎難以忍受，她坦言當時心情相當崩潰，只能透過藥物與針灸來緩解症狀，慢慢調整身體狀態。
粉絲心疼忍痛工作
即使身體狀況不佳，白鹿在節目錄製時仍然堅持完成任務，畫面中她一邊忍著關節疼痛，一邊幫忙摘菜、搬運物品，只是淡淡說了一句「風濕犯了」。相關片段曝光後，引發不少網友心疼留言，認為她年紀輕輕就被慢性病困擾，「看起來風光，其實背後真的很辛苦」，也有人感嘆藝人的成名路並不像外界想像得那麼輕鬆。
事實上，白鹿過去就曾被發現體重一度瘦到約86斤（約43公斤），再加上腰傷等舊疾，健康狀況一直讓粉絲相當關心。如今她親口談及模特兒時期留下的病根，也讓不少人重新理解她一路走來的努力與付出，紛紛希望她在忙碌工作之餘能多休息、好好照顧身體。
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