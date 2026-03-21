【心理測驗】不是戀愛！你最近「最缺的是什麼」？選一個顏色秒看內心狀態 圖片來源：AI製圖

你以為你只是隨便喜歡某個顏色，但其實，大腦早就偷偷替你做了選擇。日本人氣節目《月曜夜未央》曾分享一項討論度超高的「色彩心理測驗」，以沖繩琉球風水為基礎，透過顏色對應潛意識狀態，揭露一個人當下最真實的內在需求。有些人以為自己缺愛，但測出來才發現，其實缺的是安全感；也有人以為自己想放鬆，但其實內心正在渴望突破。現在，先不要想太多，憑直覺選一個最吸引你的顏色，答案會比你想的更真實。

心理測驗開始：你第一眼選哪個顏色？

請從以下8種顏色中，選出「最直覺被吸引」的一個：

文章目錄 展開 藍綠色

藍色

紫色

橘色

紅色

黃色

綠色

粉紅色

選好後，直接往下看解析。

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藍綠色

：你缺的是「改變人生的勇氣」

如果你選了藍綠色，其實代表你正在卡關。

你對現在的生活不是不滿，而是「覺得還可以更好」。內心深處其實很渴望轉變、突破現狀，甚至重新開始一段不一樣的人生。

你缺的不是能力，而是那一步「跨出去的決心」。

藍色

：你缺的是「內心的穩定感」



選藍色的人，通常外表看起來很冷靜、很理性，但其實內心長期處在高壓狀態。你很在意表現、很想把事情做好，但也因此讓自己無法真正放鬆。你現在最需要的，不是再努力，而是讓自己慢下來。

紫色

：你缺的是「面對現實的力量」

紫色代表感性與直覺，但同時也暗示一件事你可能正在逃避某些問題。你很相信感覺，也很依賴情緒與靈感，但當現實不如預期時，會下意識想躲開。你現在真正需要的，是重新把重心拉回現實世界。

橘色

：你缺的是「讓自己快樂的能力」

選橘色的人，通常正處在人際或感情的迷惘期。你可能覺得生活有點卡、關係有點累，甚至開始懷疑「是不是哪裡出了問題」。其實你缺的不是答案，而是重新找回讓自己開心的方式。

紅色

：你缺的是「被看見的舞台」

紅色代表野心與行動力。你其實很有衝勁，也很清楚自己想要什麼，但現在的環境，可能還沒有讓你完全發揮。你真正渴望的，是被肯定、被看見，甚至站上更大的舞台。

黃色

：你缺的是「安全感與控制感」

黃色的人，看似樂觀、開朗，但內心其實很矛盾。一邊想享受生活、一邊又害怕失去掌控；一邊想花錢、一邊又焦慮未來。你現在最需要的，是讓生活回到「可控」的節奏。

綠色

：你缺的是「真正的休息」

如果你選綠色，很明顯你累了。不是身體累，而是心很疲憊。你開始渴望穩定、平靜，甚至想遠離一切紛擾。你現在需要的，不是再撐，而是允許自己停下來。

粉紅色

：你缺的是「被愛與被在意」

粉紅色幾乎是最直接的答案。你其實很渴望愛，也很在意他人的眼光。你會努力讓自己變更好、更有魅力，希望被喜歡、被選擇。但有時候，你忘了最重要的一件事先好好喜歡自己。