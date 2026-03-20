2026-03-20 12:39 女子漾／編輯黃冠婷
毛孩罐罐怎麼挑？想陪毛孩久一點！寵物罐頭TOP10出爐 這兩大成分最關鍵
寵物罐頭怎麼選？飼主關注「無膠＋高肉量」成主流隨著毛孩地位提升，越來越多飼主開始重視日常飲食品質。寵物選物品牌尾巴丘公布年度罐頭熱銷榜，發現「無膠添加」與「高肉含量」已成為選購兩大核心指標。過去常見為了外觀添加膠類的罐頭，如今逐漸被淘汰，取而代之的是更接近原型食材的高品質主食罐，也讓毛孩飲食正式邁向精緻化。
TOP10榜單趨勢 從成分到工法全面進化
榜單第6至第10名品牌，包括TOMA-PRO、Natural Trail、KATTOVIT、Petcook與Tapazo等，從原型食材到處方營養全面升級。
不只強調無膠配方，還透過低溫真空或分層工法改善「肉水分離」問題，讓口感與營養同時提升。
冠軍罐頭曝光 機能＋適口性一次到位
榮登第一名的，是生態貓食品牌貪貪Munchee「蜂之罐」，主打綿密肉泥質地與高適口性。亮點在於添加「無毒蜂王胎」與「桑葉GABA」等機能成分，不只好吃，更能幫助提升保護力與舒緩壓力，特別受到挑嘴貓青睞。
高肉量成關鍵 看得到肉才安心
排名緊追在後的STAR MONT流星貓罐，強調98%動物性蛋白、無膠無防腐劑設計，打開罐頭就能清楚看見肉塊與食材。同樣受到關注的還有Cherie慕斯罐，以細緻滑順口感為主打，從幼貓到高齡貓都能輕鬆進食，也反映市場對「好入口＋高品質」的雙重需求。
狗狗主食同步升級 料理感成新趨勢
在狗罐頭市場，高肉含量與料理化設計同樣成為趨勢。汪喵星球主打95%鮮肉與內臟比例，強調成分純粹；而快吃丼飯則將「丼飯概念」帶入寵物食品，結合霜降牛、月見元素與海藻油營養，讓毛孩飲食更有變化。
從罐頭開始 打造毛孩更長久的陪伴
寵物飲食不再只是填飽，而是健康管理的一部分。隨著市場競爭加劇，「無添加、高肉量」已成為基本標準，也讓飼主在選擇上更有方向。對許多人來說，挑對一罐好的主食罐，不只是餵食，更是一種想陪毛孩更久一點的心意。
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