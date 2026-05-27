前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

但其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。

你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。