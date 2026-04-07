許多高血壓患者都有共同的困惑：「明明按時吃藥，為什麼血壓還是像雲霄飛車？」在預防醫學專家的眼裡，這往往是因為治療方向只針對了「結果」，而忽略了「成因」。

正欣診所營養師江庭萱指出，從流體力學來看，血壓取決於「心輸出量」與「周邊血管阻力」。現代人的高血壓，絕大多數源於後者。健康的血管內壁覆蓋著一層單層細胞，稱為「血管內皮（Endothelium）」。它不是單純的壁紙，而是人體最大的內分泌器官。

當血流衝擊血管壁（剪切力）時，健康的內皮細胞會感知訊號並釋放「一氧化氮（Nitric Oxide, NO）」，指令平滑肌放鬆，讓血管擴張以降低壓力。一旦這層細胞受損，血管就會失去調節張力的能力，變成一根僵硬的管子。

為什麼內皮細胞會「罷工」？江庭萱分析，元兇在於「慢性發炎」與「氧化壓力」。高糖飲食、抽菸、熬夜或環境毒素，會產生大量的自由基攻擊內皮細胞，導致其功能障礙（Endothelial Dysfunction）。

這形成了一個惡性循環：內皮受損導致一氧化氮產量下降 -> 血管無法放鬆 -> 血壓升高 -> 高壓血流進一步物理性刮傷內皮 -> 產生更多斑塊與纖維化。這解釋了為什麼許多人單靠藥物擴張血管效果有限，因為血管本身的「生理彈性」已經喪失。如果不修復內皮，加重藥量也只是治標不治本。

要逆轉這個過程，關鍵在於修復內皮並恢復一氧化氮的產量。正欣診所營養師江庭萱建議以下策略：

補充精胺酸（L-Arginine）與硝酸鹽： 這是合成一氧化氮的前驅物。富含精胺酸的食物（如海鮮、堅果）與富含硝酸鹽的深綠色蔬菜（如菠菜、甜菜根），能直接為內皮細胞提供「彈藥」。

建立抗氧化劑防護網： 攝取維生素 C、E 與多酚類（如綠茶、莓果），能中和自由基，保護珍貴的一氧化氮不被氧化破壞。

物理性刺激： 透過有氧運動或體外反搏（EECP）療程，增加血流剪切力，機械性地刺激內皮細胞「甦醒」，重新分泌一氧化氮。

血壓控制不該只是一場數字遊戲。唯有養護好這一層薄薄的內皮細胞，找回血管的自主調節能力，才能真正告別藥罐子，實現心血管的長治久安。

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

參考文獻：

原文出處：血壓控制為何有差異？專家解析血管內皮健康與循環調節的關係