2026-04-07 12:02 潮健康
血壓控制為何有差異？專家解析血管內皮健康與循環調節的關係
血管彈性與舒張功能：循環健康的重要因素
許多高血壓患者都有共同的困惑：「明明按時吃藥，為什麼血壓還是像雲霄飛車？」在預防醫學專家的眼裡，這往往是因為治療方向只針對了「結果」，而忽略了「成因」。
正欣診所營養師江庭萱指出，從流體力學來看，血壓取決於「心輸出量」與「周邊血管阻力」。現代人的高血壓，絕大多數源於後者。健康的血管內壁覆蓋著一層單層細胞，稱為「血管內皮（Endothelium）」。它不是單純的壁紙，而是人體最大的內分泌器官。
當血流衝擊血管壁（剪切力）時，健康的內皮細胞會感知訊號並釋放「一氧化氮（Nitric Oxide, NO）」，指令平滑肌放鬆，讓血管擴張以降低壓力。一旦這層細胞受損，血管就會失去調節張力的能力，變成一根僵硬的管子。
氧化壓力與發炎反應：可能影響血管內皮健康的因素
為什麼內皮細胞會「罷工」？江庭萱分析，元兇在於「慢性發炎」與「氧化壓力」。高糖飲食、抽菸、熬夜或環境毒素，會產生大量的自由基攻擊內皮細胞，導致其功能障礙（Endothelial Dysfunction）。
這形成了一個惡性循環：內皮受損導致一氧化氮產量下降 -> 血管無法放鬆 -> 血壓升高 -> 高壓血流進一步物理性刮傷內皮 -> 產生更多斑塊與纖維化。這解釋了為什麼許多人單靠藥物擴張血管效果有限，因為血管本身的「生理彈性」已經喪失。如果不修復內皮，加重藥量也只是治標不治本。
維持血管內皮健康：從營養與生活型態談日常保養
要逆轉這個過程，關鍵在於修復內皮並恢復一氧化氮的產量。正欣診所營養師江庭萱建議以下策略：
血壓控制不該只是一場數字遊戲。唯有養護好這一層薄薄的內皮細胞，找回血管的自主調節能力，才能真正告別藥罐子，實現心血管的長治久安。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
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- Hermann, M., Flammer, A., & Lüscher, T. F. (2006). Nitric oxide in hypertension. The Journal of Clinical Hypertension, 8(s4), 17–29. https://doi.org/10.1111/j.1524-6175.2006.06032.x
- Virdis, A., Ghiadoni, L., & Taddei, S. (2010). Human endothelial dysfunction: NO activity. Maturitas, 67(3), 194–197. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2010.07.009