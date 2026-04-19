2026-04-19 10:02 潮健康
喉嚨不適時飲食怎麼調整？營養師解析建議與避免食物
圖說：若出現喉嚨不適症狀，別以為只是小感冒，小心是被「咽喉炎」盯上
喉嚨總覺得卡卡的、常想清喉嚨？或是痛到無法進食？小心，你可能已經被「咽喉炎」盯上了！《豐傑生醫》戴嘉珠營養師指出，咽喉炎有「急性」與「慢性」之分，除了按時服藥，吃對食物更是加速黏膜修復、減輕痛苦的關鍵。專家特別整理了不同階段的專屬飲食指南、6大絕對不能碰的雷區食物，教你從日常飲食擊退喉嚨痛！
急性與慢性咽喉炎差異，先搞懂你是哪一種！
咽喉黏膜發炎的原因百百種，對症下藥才能好得快。請先自我檢視屬於哪一個階段：
- 急性咽喉炎
發病迅速。通常由感冒病毒或細菌感染引起，症狀包含劇烈的喉嚨痛、吞嚥困難、發燒、乾咳與頸部淋巴腫痛。
- 慢性咽喉炎
長期受刺激所致。空氣污染、抽菸、習慣用嘴巴呼吸，或是「胃食道逆流」都是元凶。症狀多為喉嚨乾癢、常有異物感（卡痰）、說話吃力與聲音沙啞。
喉嚨痛吃什麼？急/慢性咽喉炎的飲食菜單
不同階段的咽喉炎，飲食策略大不相同。選對溫和、抗發炎的食物，能大幅降低進食的痛苦：
越吃越痛！咽喉炎期間絕對要避開的6大地雷
發炎期間的喉嚨非常脆弱，若吃到以下食物，不僅會直接刺激黏膜，還可能引發胃酸逆流，讓喉嚨痛上加痛：
鹽分過高會加重喉部脫水與不適感。
極難消化，容易引發胃脹氣與胃酸逆流，灼傷咽喉。
辣椒、胡椒會直接刺激脆弱的發炎黏膜。
氣泡會導致胃部膨脹，將胃酸往上頂。
蛋糕、手搖飲等過多糖分會刺激胃酸分泌，並導致喉嚨生痰。
咖啡、濃茶、酒類都會嚴重刺激黏膜，並延緩慢性咽喉炎的康復。
破除迷思！關於咽喉炎的常見Q&AQ1：喉嚨痛到受不了，可以吃冰淇淋舒緩嗎？
可以！適量的冰淇淋能短暫「冰鎮」發炎神經以減輕疼痛，且油脂能潤滑喉嚨幫助吞嚥。但請務必選擇「成分單純、無顆粒」的口味（如純香草或牛奶）。若伴隨發燒或劇烈咳嗽，則不建議食用冰品。
Q2：慢性咽喉炎放著不管，會自己好嗎？
慢性咽喉炎多半是「環境與生活習慣」造成的（如胃食道逆流或抽菸）。若不找出根本原因並調整作息，症狀只會持續惡化，必須尋求耳鼻喉科醫師協助並搭配藥物治療。
Q3：喉嚨只痛一邊，也是咽喉炎嗎？
若出現單側劇烈疼痛，極可能是「扁桃腺周圍膿瘍」。這屬於需要立即醫療介入的狀況，常伴隨高燒與嚴重吞嚥困難，請立刻至耳鼻喉科就診，以免延誤引發併發症。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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