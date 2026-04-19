八成腦中風可提前預防！ 醫：出院後沒做到「6件事」，復發風險恐漲至30%

2026-04-19 19:01 潮健康

　

潮健康／編輯部

　

有三高病史、運動量不足  50歲男頭暈送醫竟確診「中風」

台灣民眾聞之色變的「中風」，只要經過妥善治療、加上生活習慣的即時調整，患者仍有機會恢復正常生活、甚至回歸職場！奇美醫院腦中風中心暨神經內科主治醫師呂冠嫻醫師表示，此前曾收治一名50歲男性患者，其曾有高血壓、第二型糖尿病與高血脂的「三高」病史，平日卻未落實正確的生活管理。

　

去 (114) 年6月清晨，該患者突然出現頭暈、步態不穩等症狀，隨後左手手指出現麻木感，送醫檢查診斷為右側橋腦急性缺血性腦中風。經急性期治療與住院照護下，該患者神經功能恢復良好，順利出院。然而，醫療團隊進一步評估發現，患者的糖化血色素（HbA1c）高達8.4%（正常值為4.0%至5.6%），且低密度脂蛋白（LDL）偏高，加上平日以外食為主運動量不足，屬於再中風高風險族群

　

為阻斷復發風險，呂冠嫻醫師與腦中風團隊在患者出院前即啟動「整合式生活型態介入計畫」，從飲食調整、規律運動、血壓與血糖監測，到睡眠與壓力管理，提供跨團隊追蹤與個別化建議。出院三個月後，該患者的運動量增加、血壓穩定、體重也跟著下降，血糖與血脂控制明顯改善。目前該位男性患者已重返工作崗位生活品質也獲得大幅提升

　

八成中風與「可控風險因子」有關  積極管理有望降低再發率

呂冠嫻醫師表示，透過整合飲食、運動、睡眠、壓力管理、戒除有害物質社會支持等全方位介入，打破傳統「只靠藥物」的框架，將照護範疇從醫院延伸至家庭，協助病人從「單一疾病治療」轉向「全面健康管理」，不僅降低再中風風險，也改善整體生活品質。

　

根據研究顯示，約八成的中風與可控制的危險因子有關，包括高血壓糖尿病高血脂吸菸缺乏運動不健康飲食。換言之，多數中風可透過積極管理而降低風險、甚至提前避免。呂冠嫻醫師強調，急性期治療固然重要，但真正決定長期預後的，是出院後的生活管理是否持續與落實。若僅依賴藥物而忽略生活習慣改善，再中風風險仍然偏高。

　

預防二次中風從生活做起！ 醫倡議「6大支柱」避免疾病復發

為降低復發風險並提升病人長期生活品質，呂冠嫻醫師與腦中風團隊導入「生活型態醫學（Lifestyle Medicine）」概念，建立以「六大生活型態支柱」為核心的整合照護模式。呂冠嫻醫師表示，以下「六大生活型態支柱」，有助於中風病人從日常生活中建立長期管理的健康習慣：

　

1.健康飲食：建議採地中海飲食（MED diet）得舒飲食（DASH diet）減少高鹽、高油與加工食品攝取，增加蔬果全穀類優質蛋白質比例。良好的飲食型態可有效降低血壓與血脂，減緩動脈硬化進程。

　

2.規律運動：世界衛生組織建議每週至少150分鐘中等強度運動。規律運動可改善血壓控制提升胰島素敏感性腦部血流循環

　

3.優質睡眠慢性睡眠不足睡眠呼吸中止症增加心血管與腦血管風險。透過睡眠評估與衛教，協助病人建立規律作息。

　

4.壓力管理：長期壓力會造成血壓波動與交感神經活性上升，透過情緒篩檢與壓力調適建議，降低焦慮與憂鬱對復發風險的影響。

　

5.戒除菸酒戒菸節制酒精攝取血管保護的重要策略吸菸會使中風風險增加兩倍以上，戒菸後風險可逐年下降。

　

6.社會支持：研究顯示，良好的家庭與社會支持提升治療遵從性存活率。鼓勵家屬參與照護與追蹤，是長期成功的重要因素。

　

出院後生活管理欠佳  再中風風險高達30%

腦中風長期位居國人十大死因前列，且五年內再發風險可達20-30%。呂冠嫻醫師對此指出，中風後最常見的問題並非急性治療不足，而是出院後生活管理欠佳、甚至中斷。透過定期門診與數據監測，協助病人控制血壓、血糖與血脂等重要指標，形成住院、出院到門診不中斷的照護流程，讓病人能在日常生活中持續維持健康行為，降低再中風風險。

　

「腦中風的治療，不只在急診室或病房，而是在日常生活的每一天！」呂冠嫻醫師強調，控制血壓、穩定血糖、改善血脂、規律運動與健康飲食，是預防再中風最有效且可行的方法。呼

籲曾有中風病史者千萬不可掉以輕心，務必規則服藥、定期追蹤，並積極改善生活型態，幫助守護腦血管健康、並遠離再次中風的危機。

　

　

延伸閱讀：

不到30歲就中風！ 為何「年輕女性」風險逐年攀升？ 醫點出「2大關鍵」

她彎腰撿東西突「腦中風」 術後1小時就能下床走路？ 醫：「及早就醫」是關鍵

　

　

原文出處：八成腦中風可提前預防！ 醫：出院後沒做到「6件事」，復發風險恐漲至30%

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#生活品質 #地中海飲食

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels

總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
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編輯推薦

22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
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也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
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換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
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同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
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#減肥 #減脂 #減重

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海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

2026-04-12 10:25 女子漾／編輯張念慈
旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

2026年4月1日起，海外旅遊不便險正式全面改版，新版「個人海外旅行不便保險參考條款」已全面取代舊制。此次調整不只針對旅客最在意的班機延誤、旅程取消補償進行優化，也同步擴大多項保障範圍。保險專家黃加淇指出，多數人對保單的理解與實際條款存在落差，「不是沒買保險，而是用錯方式理解保障」，提醒民眾出發前務必搞懂細節，避免理賠爭議。

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旅程取消補償拉長至20天　預付費用更有機會拿回

過去旅遊不便險僅保障出發前7天內發生的突發狀況，如今新版已放寬至20天。也就是說，只要在出發前20天內發生符合條款的事故，像是突發疾病、重大事件等，已支付的機票或訂房費用，都有機會申請理賠。這項調整，被視為本次改版最有感的升級之一。

班機延誤計算更清楚　轉機狀況不再吃虧

針對最常見的班機延誤，新版條款也進一步明確化。當第一段航班延誤導致錯過轉機，將「合併視為一次事故」計算；但若轉接航班本身又再次延誤，則可視為第二次事故，最多可理賠兩次。

此外，延誤或取消需超過4小時才符合給付條件，理賠方式則依保單分為一次給付或累進式給付，金額最高可達新台幣1萬2千元。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

保障範圍擴大　不只飛機問題才有賠

新版條款也納入更多實際旅遊情境。例如海外遇到戰爭、暴動、天災，或三等親內家屬病危，甚至是在國外自駕發生交通事故，都被納入「旅程更改」保障範圍。

此外，若旅途中因法院通知需返台作證，導致行程中斷，也有機會申請理賠，保障範圍從原本「出發前」進一步延伸至整個保險期間。

罷工、颱風不一定賠　「是否已知」成關鍵

不少旅客以為只要遇到罷工或颱風就一定能理賠，但新版條款明確指出，「已知風險」不在承保範圍內。例如投保時已公告罷工、或已發布海上颱風警報，這些情況都屬除外責任，保險將不予理賠。

黃加淇提醒，保險本質是轉嫁「未知風險」，若事件已發生或可預期，將不符合保障條件。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

行李、文件理賠有次數限制　最高2次

在行李延誤、行李損失與旅行文件遺失方面，新版同樣設下上限，同一保險期間內最多理賠2次。理賠金額部分，行李相關最高約新台幣6,000元，旅行文件則約3,000元。

新版條款也針對交通工具定義做出區分。以觀光休閒為目的的遊輪，不被認定為一般公共交通工具；而包機或專機，也不屬於定期航班，因此部分不便險保障將不適用。

這類細節，往往是旅客最容易忽略、卻最容易產生爭議的地方。

投保限制更嚴格　最多僅能買2張

為避免重複投保與理賠爭議，新制也導入控管機制。

同一旅遊期間內，最多僅能投保2張不便險，且不得來自同一保險公司，並透過產險公會平台進行通報與管理。

給付方式不同　實支實付 vs 定額一次搞懂

新版條款也進一步區分給付方式。旅程取消與更改採「實支實付」，依實際損失理賠；而班機延誤、行李問題等，則可選擇定額給付或實支實付。

不同方案將直接影響理賠金額與彈性，投保前需特別留意。

專家提醒：不是有保就好，「看懂條款」才是真保障

黃加淇指出，許多理賠糾紛並非保險公司不賠，而是消費者對條款理解不足。她建議民眾規劃旅遊時，應在訂機票後就同步安排保險，而非等到出發前才匆忙投保。

同時，也要留意是否涵蓋突發疾病、旅程變更等保障，並確認遊輪、包機等特殊情境的適用範圍。她強調：「旅遊是為了開心，但安心其實是可以提前準備的。」

#海外旅遊不便險

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2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026-04-07 13:50 女子漾／編輯周意軒
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製

2026 年（民國 115 年）5 月報稅季即將到來。針對 114 年度的綜合所得稅申報，財政部大幅放寬多項減稅規定，包含幼兒學前、長照及租金特別扣除額的調升，對於雙薪家庭與租屋族而言是近年最「有感」的減稅利多，女子漾幫大家整理3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看。

文章目錄

2026 報稅行事曆：重要時程與截止日

身為納稅義務人，掌握期限是稅務規劃的第一步。請特別留意 3 月份的申請截止日，這關係到您是否能收到稅額試算通知書。

圖片來源：Ai製
圖片來源：Ai製

2026 申報資格：強制申報與免稅門檻

受惠於物價指數連結調整，114 年度（2026 申報適用）的免稅與扣除額度讓免稅門檻進一步提高。

免申報與免繳稅標準

單身族群： 年收入 44.6 萬元 以下免繳稅（免稅額 $9.7 萬 + 標準扣除 $13.1 萬 + 薪資特別扣除 $21.8 萬）。

雙薪夫妻（無子女）： 年合計收入 89.2 萬元 以下免繳稅。

多口家庭（基本生活費）： 114 年度每人「基本生活所需費用」調升至 21.3 萬元，申報人數越多，減稅幅度越大。

退稅權益： 即便年收入未達申報門檻，若平時薪資已被「扣繳」或有可抵減稅額，仍必須辦理申報才能領取退稅款。

海外所得提醒： 若您有大額海外所得（依基本所得額相關規定），上述免稅門檻將不適用，請務必諮詢專業會計師。

114 年度（2026 年申報）綜合所得稅速算公式

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

2026 減稅革命：三大特別扣除額新制對照

1.單身租屋族：年收62.6萬以下直接安全區

如果你是剛出社會、在外租屋的小資族，今年其實有機會直接免繳稅。只要把免稅額、標準扣除額、薪資特扣再加上房租扣除額一起算進去，年收入壓在62.6萬元以下，基本上就落在「不用繳」的範圍。對月光族來說，這條線真的很關鍵。

2.三口之家（雙薪＋1幼兒）：113.9萬以下有機會免稅

夫妻雙薪加上一個小孩的家庭，其實比你想像中更容易進入免稅區。只要年收入控制在113.9萬元以下，加上幼兒學前扣除額等條件，有機會整筆稅直接歸零。對正在撐生活與育兒開銷的家庭來說，這筆差距會很有感。

3.五口之家（含長照）：146萬以下門檻直接拉高

家庭人數越多，越有機會「合法少繳」。特別是今年長照扣除額一口氣提高到18萬元後，五口之家免稅門檻直接拉高到146萬元左右。也就是說，只要收入在這條線以下，很可能不用繳稅，對有長照壓力的家庭來說，是少數真的有感的減負。

手機報稅教學：簡單 5 步驟高效完稅

手機報稅已是目前最推薦的管道，不需讀卡機，只要 10 分鐘即可完成。

驗證身分：

行動電話認證： 須為本人名義門號，認證時須關閉 Wi-Fi。注意：預付卡因個資驗證限制，通常無法使用此方式。

戶號 + 查詢碼： 透過自然人憑證至超商 KIOSK 取得。

行動自然人憑證： 支援生物辨識（指紋/臉部），安全等級最高。

填寫資料： 確認本人、配偶及扶養親屬資料，可切換「編修模式」調整。

確認稅額： 查看應納稅額。顧問建議： 點選「查看」並下載所得/扣除額清單 PDF 保存（密碼為身分證字號）。

選擇繳退稅方式： 提供信用卡、行動支付、ATM 等 6 種繳稅方式。

顧問精選： 申請退稅者務必填寫帳戶選擇「直撥轉帳退稅」，這是最快、最精準領到錢的方式。

完成申報： 點選「申報上傳」，出現「申報成功」畫面並下載收執聯才算真正完工。

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

⚠️ 高危警告：115 年起 KIOSK 取碼新規定

全國約 3.8 萬戶將受影響！ 自 2026 年（115 年）起，超商 KIOSK 機台因資安升級，正式取消「健保卡」取碼服務。

唯一實體卡取碼方案： 請務必攜帶「自然人憑證」前往超商。

若堅持使用健保卡，則需自備讀卡機在家透過「電子申報繳稅服務網」操作。

#免稅 #報稅 #財政部

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