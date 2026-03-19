2026-03-19 10:20 女子漾／編輯黃冠婷
忙工作又顧家？74%女性被時間壓垮 放棄運動 專家揭4招找回身體主導權
忙到沒時間動？74%女性把運動讓給別人。現代女性真的不是不想運動，而是「沒時間輪到自己」。根據運動品牌ASICS針對全球40多國、近25,000人進行的研究顯示，高達74%女性坦言，因工作與照顧責任，難以將運動排進生活行程。多數女性習慣把他人需求放在優先順位，導致自己的健康被不斷往後延。
運動中斷越久，心理門檻反而更高
當運動習慣一旦中斷，影響不只在體力，更會反映在心理層面。研究指出，有42%女性認為自己不夠健康或不擅長運動，另有36%甚至對運動產生恐懼。這種「越不開始、越難開始」的循環，讓運動逐漸變成壓力來源，而非紓壓出口。
想開始不用等完美 4招低門檻找回運動感
1.把運動切成短回合，10分鐘也算開始：別再把「一定要運動一小時」當門檻，從10到20分鐘開始反而更容易成功。當身體習慣啟動，時間自然會慢慢拉長。
2.降低選擇困難，固定幾個簡單項目：很多人不是不想動，而是每天都在想「今天要做什麼」太累。選擇像快走、器械或固定課程，讓自己不用思考就能開始。
3.找一個人陪你，讓運動變成約會：有伴一起運動，不只減少尷尬感，也更容易持續。把運動變成一種社交，而不是靠意志力撐。
4.用專業幫你省時間，少走冤枉路：透過教練指導，能快速找到適合自己的方式，避免亂練受傷，也更容易建立成就感與自信。
運動帶來的不只是身材，而是心理改變
研究也發現，一旦建立規律運動習慣，女性在心理狀態上有明顯改善，包括幸福感提升52%、自信心增加48%，壓力更降低67%。運動不只是外在改變，更是重新掌握生活節奏的重要方式。
女性運動方案上線 降低「開始」的第一道門檻
為鼓勵女性踏出第一步，World Gym攜手台北市體育局U-Sport推出女性專屬運動方案，全台北28家據點同步響應。即日起至3月31日，女性非會員可享24天免費運動會籍，並可攜一名男性友人同行；此外，女性會員購買教練課也享優惠價格，透過專業與陪伴，降低進入運動的心理門檻，讓「開始」變得更容易。
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