2026-04-21 19:03 潮健康
你是人群中的隱形人嗎？WHO：10 大「深度孤寂」徵兆不可輕忽！
根據世界衛生組織（WHO） 於 2023 年成立的「社會連結委員會」指出，孤獨已是迫切的全球健康威脅。委員會引用美國衛生局局長（US Surgeon General） 的報告強調：長期孤獨對壽命的縮減影響，相當於每日吸食 15 支香菸，其危害甚至高於肥胖與缺乏運動；在現今社群連結看似緊密的社會中，「深度孤寂」（Deep Loneliness）正成為一種隱形的「心理流行病」。
什麼是「深度孤寂」？
它與「孤獨」相似，但並不完全相同。大多數人都經歷過短暫的孤獨感，但深度孤寂更加強烈且持久，通常持續至少6個月以上，且難以透過一般社交活動緩解。其核心差別在於「連結的斷裂」，即使身邊有人互動，甚至身處熱鬧的社交場合，仍感覺不到與他人之間有意義的情感連結。更深層來說，這不只是人際的疏離，也是「與自我、他人、生命意義三重連結的失落」。
深度孤寂的跡象
諮商心理師許心宥指出，深度孤寂感的核心在於「缺乏有意義的連結」。這類族群並非封閉自己，相反地，他們往往努力嘗試與人建立關係，但不知為何，這些關係只能停留在表層，難以深入發展。
不妨試著自我檢視，若您長期處於以下多項狀態，可能正身陷「深度孤寂」的風險之中：
深度孤寂從何而來？
深度孤寂往往是生理、心理與環境多重因素交互作用的結果，每個人的成因組合都不相同：
從人際神經學角度來看，當過往創傷或負面關係經驗讓大腦與神經系統長期警覺，身體會本能啟動防衛機制，即使理智上想靠近他人，真誠、安心的互動也會變得困難。
童年時期若經驗「需求被拒絕、忽視」，可能會形塑「我不值得被愛」、「我不會被看見」的信念，成年後較難真正信任他人，建立深度連結。
離婚、退休、搬遷等轉變瓦解原有支持網絡，加上工作過勞、都市疏離、社群媒體淺層互動等因素，都可能加劇孤寂感。當生活失去方向與意義感時，更會加深與自我、他人的斷裂。
然而，深度孤寂是對這些經驗的正常反應，不代表你有問題。即使經歷孤寂，我們仍保有復原能力，透過自我覺察與調整，重建連結。
走出深度孤寂：心理調適與自我照顧
以下是幾個具體可行的調適方向：
用氣味修復斷裂，重啟連結
除了心理層面的調適，身心整合的自我照顧也很重要；台灣芳療協會會長張元霖建議，透過精油修復你的匱乏狀態，透過擴香、泡澡或掌心嗅吸，向身體傳遞自我照顧的承諾，踏出重建連結的第一步。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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