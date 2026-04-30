慢性蕁麻疹不止皮膚癢？醫師揭腸道失衡與重金屬等三大隱患

「一個社會，真正該先保護的是負責任、自律的好孩子，而不是因為我年紀小，所以殺人也沒關係的傲慢孩子！」

​今天到女兒學校聽親職講座，基隆地院少年保護官吉靜如提到新北割頸案時，語氣沉痛到幾乎壓不住怒氣。

​這起案件戳破了很多大人心裡，最不想承認的現實。原來有時候，守規矩的人，未必會被好好保護，反而是最懂事、最願意替別人著想的孩子會成為犧牲者。

那個孩子，是整個家的光

​遇害的楊姓國中生，絕對是老天送給全家的一份禮物。

因為姊姊是無法自理的身心障礙者，母親為了照顧女兒辭去工作，父親長年撐著一家人的生活，心裡一直有很多苦。

​直到有了這個兒子，爸爸才覺得，自己的人生終於有一點亮光。兒子從小自動自發，沒有人盯，也會自己念書；除了課業表現好，還會主動幫忙照顧姊姊。父親曾感嘆：「我覺得老天終於看見我了，把一個全世界最好的孩子交給我。」兒子是他對未來唯一的盼望，既是支柱也是希望，是整個家庭往前走的理由。

他連放棄資優班，都是為了爸爸少辛苦一點

​這個孩子到底貼心到什麼程度？保護官透露，楊同學從小就是資優班學生，原本國中也該一路銜接資優課程。

但身心障礙的姊姊必須到土城的清水高中就讀，他的資優班卻在板橋。兒子不忍父親每天要在兩地奔波接送，竟然主動跟父親說：「爸爸，我要放棄資優班。」「我要自己念，那個教材給我，我可以自己自學……我不要你那麼辛苦。」

​這份放棄資優班資格的申請送到新北市教育局，大家都很震驚，學校老師勸了很多次還是沒用。

​教育局最後為他破例，安排他週末到板橋高中上專門課程。​每個週末，他總是全校第一個到，主動開教室門、拿教具、整理環境。下課後，他又永遠是最後一個走，把教室和辦公室的東西排好、打掃好，才安安靜靜離開。

悲劇發生後，老師們都情緒潰堤：「你覺得哪個孩子願意做這些事情？誰心甘情願這樣做？沒有人教他，他就這樣做，你知道我們有多愛他嗎？」

這樣一個貼心的孩子，竟然沒能有機會好好長大。

​另一邊，是被一路縱容出來的惡

​和這個孩子形成強烈對照的，是加害者的成長環境。吉靜如在法庭長年觀察到，很多偏差嚴重的少年，面對學校管教時，態度總是充滿挑釁和敵意。

​出了事，不願意負責，也不把規範放在眼裡。學校常常束手無策，處理到最後，只剩一條路，就是轉學。七年級換一間，八年級再換一間，九年級繼續換。只要捲入霸凌或違規事件，拍拍屁股離開，彷彿一切就能重新歸零。

​可是，問題從來沒有真的消失。前一所學校鬆了一口氣，下一所學校卻開始承受新的混亂。原本安穩的班級，被帶歪；原本正常的校園秩序，被攪爛。​惡意像被搬家一樣，一站一站轉移，最後終於釀成大禍。

​更令人髮指的，是一些加害者背後的家庭教育。吉靜如直言，很多惡性重大的孩子，後面都有比流氓還囂張的家長。警察或學校想介入，家長先衝進來嗆聲：「我兒子幹什麼了？你小心一點。」等到事情真的進到法庭，又兩手一攤，說孩子早就講不聽。

這樣的孩子，一路活在一種錯覺裡。犯規沒關係，闖禍有人扛。對別人造成傷害，最後也總能找到藉口。日子久了，底線就被踩爛了，規矩變成笑話，別人的痛苦也變得一文不值。

​開庭當沒事 法庭上喊冤

割頸案發生後，行兇的乾哥、唆使的女學生態度依舊囂張。兩人大搖大擺地走進法庭，完全沒有主動道歉，涉案的郭姓少年甚至恐嚇秘密證人：「等我出去你就知道。」

少年犯可以教化嗎？我們來看看兩個人被收容一年多後，發生了什麼事。當時快過年了，他們的律師說，兩人因為被關押，沒能回家過年，年邁的阿公看不到孫子太悲哀了。兩人錯過國中會考和畢業典禮，成為人生很大的遺憾，少年的權利被剝奪，希望法官能讓他們回家過年。

​那一刻，被害孩子的父親終於忍不住了。

​他死死盯著律師和加害少年，撕心裂肺地反擊：「請問你們兩個沒有參加國中會考，我兒子參加了嗎？請問你們兩個沒有回家過年，我兒子回家了嗎？請問你們兩個沒有參加畢業典禮，我兒子參加了嗎？」

​接著，他說了所有人都必須認清的真相：「我兒子沒有參加，是因為你們兩個！你們兩個沒有參加，是你們自己造成的！真正被剝奪權利的，是我的兒子！」

為什麼每次被失去的，都是最好的孩子

大家都認同，法律應該保護未成年人，社會也該給偏差少年改過的機會。但當制度一路講保護、講教化、講未來，最後最讓那個最善良、最守規矩、最值得被留下的孩子被殺了，這樣公平嗎？

​如今行兇的少男、教唆的少女分別被判刑12年、11年，現在正被關押在少年監獄中。

​他們兩人有悔改嗎？據說，女學生被關兩年後，看著別人一個個出去，自己卻每天過著一模一樣的生活很崩潰，為了宣洩不滿，開始寫信投訴少觀所老師。這是有悔改嗎？壞掉的孩子，長大後只會成為壞掉的大人。或許他們服刑服好服滿，假釋永遠不會通過，才會對社會最好的保護。

新北割頸案照出的社會問題

​新北割頸案最可怕的地方，是它像一面鏡子，把我們的教育、家庭、校園管教和司法保護機制問題通通照了出來。

​某些家長的失職、部分學校的無力、制度面對真正惡性事件時的遲緩，也照出一個最令人心寒的訊號：有時候，受苦最深的，是最守分寸的人。

​家長們都畏懼，自己拼命教孩子善良、守規矩、替別人著想，到最後社會卻沒有給這些好孩子一個夠硬的保護網。

真正該被護住的，不能再一個一個倒下

​新北割頸案悲劇的源頭之一，是整個大環境的問題，尤其是「學校老師管教權的限縮」。現在的教育現場，只要老師稍微嚴格管教，動輒就被家長投訴。投訴的結果是什麼？是「一大堆老師全部收手」

家長必須信任、支持，把明確的管教權還給學校，讓老師在面對偏差行為時，能夠放心、勇敢地管教。成長本來就是辛苦的，孩子是需要被訓練跟被要求的。

此外，《少年事件處理法》也應該盡速修法。現行《少年事件處理法》的保護，很多時候已經變成無差別對待，反而是犯罪的人才能真正感受到被保護；循規蹈矩、努力守分寸的孩子，卻只能成為受害者。

針對惡性重大的少年犯，就應該「保留前科紀錄、限縮人權、長期監禁」。這個社會應該守護的，是那些體貼的孩子、是那些努力把自己活好的孩子。

​如果現在的我們連這樣的事都做不到，那未來我們會失去的，就不只是一條一條年輕的生命，而是對善良、對教育、對規矩、對公道，最後那一點點還願意相信的心。

​祝願每個善良溫柔的孩子，都能好好長大。