滑抖音真的會變笨？ 研究證實：用戶更容易忘東忘西，「2族群」專注力明顯流失

潮健康／林昱彣 外電編譯

隨著短影音平台的崛起，TikTok（抖音國際版）在全球已累積超過十億個活躍用戶。該平台動動手指「無限下拉」，就能不斷獲取新影片的設計，為人們帶來了極大的娛樂性，但也讓許多人不知不覺深陷其中，甚至悄聲影響大腦的運作機制。近期刊載於《Addictive Behaviors Reports》的研究指出，對TikTok的過度依賴與「錯失恐懼症（FOMO）」高度相關，且極可能加劇日常生活中的「認知失效（Cognitive failure）」狀況。

常常「忘記走進房間要幹嘛」 滑TikTok易引起「認知失效」

研究團隊解釋，所謂「認知失效」係指人們在日常生活中，於記憶、知覺或運動功能上所發生的失誤，例如「明明走進一個房間要拿東西，卻突然忘記自己進來幹嘛」，或者在路上沒注意到明顯的指示牌、甚至是不小心手滑掉落物品。上述看似微不足道的日常失誤，其實都是認知失效的表現。

過去研究已經證實，過度使用智慧型手機與社群媒體，與較高的認知失效頻率存在關聯；而針對短影音平台的影響，卻少有相關文獻載明。為釐清TikTok使用習慣、錯失恐懼症與認知功能之間的關聯，由澳門大學與德國柏林洪堡大學學者組成的研究團隊，招募 720 名成年的 TikTok 用戶（包含 249 名男性與 471 名女性，平均年齡約 37.78 歲）進行問卷調查。

受試者分別完成「TikTok使用障礙問卷（TTUD-Q）」、「錯失恐懼症量表（FOMO Scale）」以及「認知失效問卷（CFQ）」。研究中的「錯失恐懼症」又細分為兩種：一種是長期穩定的焦慮特質（Trait FOMO），另一種則是因情境波動的短期焦慮狀態（State FOMO）。

研究結果顯示，無論是「特質型 FOMO」還是「情境型 FOMO」，都與日常認知失效呈現正相關。換句話說，越是害怕自己錯過網路上最新話題、時刻擔心別人過得比自己好的人，在日常生活中發生「記憶斷片」或注意力不集中的頻率就越高。

TikTok使用障礙導致「錯失恐懼症」 研究：年輕人、女性最容易受影響

統計結果顯示，在日常認知功能失效的總評分上，女性受試者的得分顯著高於男性，顯示女性報告了更多認知失效的狀況；不僅如此，女性在長期性格傾向的「特質型 FOMO」，以及「TikTok 使用障礙傾向（TTUD）」的得分也同樣高於男性。

不過，研究數據也特別指出，在「情境型 FOMO」——即受到當下特定事件誘發的短暫焦慮感上，男女之間並沒有顯著差異。另外，年齡與上述所有測量指標皆呈現顯著的負相關，意味著年紀越輕的使用者，其成癮傾向與認知失效的狀況往往越明顯。

TikTok成癮讓大腦當機？ 造成負面影響的2大元兇

研究團隊透過中介模型分析發現，「TikTok使用障礙（TTUD）」在錯失恐懼與認知失效之間，扮演了關鍵的橋樑角色。換言之，錯失恐懼症會促使人們產生對TikTok的成癮傾向，進而導致大腦在日常生活中頻繁「當機」。進一步拆解 TikTok 使用障礙的各個面向後，研究人員發現，並非所有成癮特徵都會導致認知失效。真正會對認知功能造成負面影響的元凶有以下兩者：

．使用失去控制（Loss of control）：無法克制自己滑影片的衝動，導致作息大亂。

．置於生活首位（Priority over other things）：過度沉迷，將滑 TikTok 的優先層級排在其他重要日常活動之上。

上述兩項因素成功在「錯失恐懼」與「認知失效」搭起橋樑。研究認為，當用戶因為害怕錯過資訊而過度觀看短影音，甚至在無法使用時感到焦慮不安，其大腦運作效率就會受到波及，導致日常生活中更容易出現分心、健忘等失誤。

與一般社群媒體過度使用（通常與情境型 FOMO較為相關）不同，研究團隊指出，TikTok 的成癮傾向與「特質型FOMO」的關聯性反而更強，推測該狀況可能與 TikTok 的獨特設計有關，例如其短影音格式與個人化的推薦演算法，可能比其他平台更容易誘發過度使用的情況。

研究團隊認為，TikTok 等短影音平台利用「無限滾動」的設計，不斷提供用戶短暫、高刺激的內容，此種模式不僅容易引發使用者的「錯失恐懼」，更可能在不知不覺中削弱了大腦的持續性注意力（Sustained attention）與工作記憶（Working memory）。

研究也強調，本次試驗屬於橫斷面研究（Cross-sectional study），無法完全確立因果關係，未來需進一步釐清，原本就存在注意力與自我調節缺失的人，是否反而更容易沉迷於智慧型手機。總的而言，在「專注力成為稀缺資源」的現代社會，如何有意識地控制社群媒體的使用時間，避免自己陷入「越怕錯過、越滑手機、腦袋越不靈光」的惡性循環，是現代人必須嚴肅以對的課題。

資料來源：On TikTok use disorder tendencies, fear of missing out and everyday cognitive failure | Addictive Behaviors Reports

延伸閱讀：

玩抖音刷社群害年輕人「集體發瘋」！ 什麼是集體歇斯底里？

成天滑抖音、IG不如去打電動？ 研究揭好處：玩家2年內智商增加2.5分

原文出處：滑抖音真的會變笨？ 研究證實：用戶更容易忘東忘西，「2族群」專注力明顯流失