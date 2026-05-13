麻油香煎番茄蛋

2026-05-13 12:00 isa小眼睛

麻油香煎番茄蛋是一道簡單的家常料理，

將酸甜多汁的牛番茄與雞蛋結合，

加入麻油增添獨特的溫潤香氣

再搭配蔥花提味，

清爽又十分下飯。

 

【預備食材】

4人份

牛番茄 2小顆

雞蛋 4個

蔥花 1大匙

麻油 1大匙

鹽 1匙

 

【料理步驟】

1. 先用麻油炒軟番茄


2. 把雞蛋打散，加一點鹽調味


3. 倒入蛋液


4. 煎到兩面金黃


5. 最後撒上蔥花，完成~


 

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#雞蛋 #香氣 #健康飲食 #食譜DIY

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-05-02 22:10 Belinda的玩美甜蜜窩

#試著放手❤

#值得紀念的一刻

最近小迷皮克敏

隨口對某娃說了句~

妳明天帶我的手機去公園繞3圈

這小妞莫名雀躍的接旨

且馬上就約同學一起去

平常沒這麼積極且會拒絕

不懂為啥這次突然認真了!!!

就這樣2個六年級小女生約好

本來還堅持要自己走路去跟回

但某娃真的路癡的有點兒嚴重

且根本尚無自己單獨出門的經驗

光這兩個前提她還沒踏出家門

我心臟應該已近乎停止跳動...><"

堅持帶她去且要看到人再走

結果某娃同學也是媽媽帶來

果然不放心的不會只有我

有默契的點個頭就轉身離開

即便都習慣性頻頻回頭

但身體是離開公園沒錯

附近逛逛且時不時確認

2個小女生是否一切安好

畢竟這年頭瘋子太多

真的讓爹媽操碎了心!!!

還不能靠太近

免得好像不相信她們

就真的假裝路過遠遠遙望

((這年頭當媽容易嗎~嘖嘖嘖!!!))

因有約好時間到就要準時回家

若有突發狀況就傳個訊息告知

這小妞平日雖然粗線條

但時間快到就傳來訊息

說陪同學等阿嬤來接

她阿嬤來就會馬上回家

雖是一句簡單告知

不僅讓人放心~也獲得我的信任

以後類似狀況表示可以放心給過囉!!

#親子互動#學著放手#學習獨立

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

2026-05-11 12:04 失敗要趁早-張念慈
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物

每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#便當 #台北 #高鐵

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不只是健忘！十大失智症早期徵兆討論度揭曉

不只是健忘！十大失智症早期徵兆討論度揭曉

2026-05-07 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

根據衛福部委託國家衛生研究院辦理的「全國社區失智症流行病學調查」，台灣失智症人口持續攀升，2025年（民國114年）已突破38萬人，預估至2031年（民國120年）將超過49萬人。衛生福利部也於2025年10月指出，隨著患者人數快速增加，失智症防治與長期照護體系正面臨更嚴峻的挑戰。

值得注意的是，失智症並非單純的「記憶力衰退」，而是一種因大腦功能退化或受損所引發的症候群，會逐步影響記憶、語言、判斷、定向感與執行能力，甚至造成個性轉變，進而衝擊工作表現、人際關係與日常生活功能，嚴重時需仰賴他人照護。然而，其早期徵兆常被誤認為正常老化現象，如健忘、反應遲緩或情緒波動，導致延誤就醫與介入時機。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆。專家提醒，若能及早辨識相關警訊，並儘早接受專業評估與介入治療，將有助延緩功能退化，同時讓患者與家屬及早進行照護安排與生活規劃。

補充資訊：衛福部失智症照顧服務資源，包括家庭照顧者服務專線0800-50-7272（有你真好真好）、失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您），以及長期照護專線412-8080，提供民眾諮詢與協助。

No.10 社交退縮或對愛好活動失去興趣

示意圖／Shutterstock

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相較於一般人因壓力或疲勞出現的短暫倦怠，失智症患者的改變往往更為持續且顯著。原本熱衷的興趣、聚會或日常活動，可能逐漸失去吸引力，對周遭人事物的關注度也明顯下降，甚至出現食慾減退、不願進食，或刻意迴避與他人互動的情形。

進一步觀察可發現，患者日常活動量降低，長時間待在家中、被動看電視的情況增加，作息也可能改變，如睡眠時間延長、生活節奏變得鬆散。即便是簡單的日常任務，也常需要多次提醒與鼓勵才願意參與。若這類「動力與興趣下降」的狀況持續出現，便不應僅視為情緒或自然老化，建議儘早尋求專業醫師評估，以釐清是否為認知功能退化的早期徵兆。

No.9 計畫事情或解決問題能力下降

失智症患者在規劃事務、解決問題及處理數字資訊的能力上，常會出現逐步退化的情形。原本熟悉的日常流程，例如依照食譜準備餐點、繳交帳單或安排生活行程，可能開始變得困難，甚至讓人感到不知從何著手。

進一步來看，過去能輕鬆完成的任務，也可能因理解力與執行力下降而卡關，無法順利進行。同時，專注力減弱與反應速度變慢的狀況也會逐漸浮現，使整體處理事情的效率明顯下滑，成為不可忽視的早期警訊。有照護失智家人經驗的網友分享，「要有耐心，儘量讓他自己做、多做，能做一半也可以」。

No.8 日常生活判斷力與警覺性減弱

在失智症早期，患者的判斷力與警覺性可能已悄悄出現變化。由於大腦在風險評估與現實辨識上的能力下降，日常生活中更容易做出不合情境的決定。例如對陌生推銷缺乏戒心、購買不合理商品，甚至增加受詐騙的風險；在金錢使用上，也可能開始出現判斷失準的情況。

同時，安全意識也可能逐漸降低，例如過馬路時未留意交通號誌或方向，或在穿著上與環境不符，天氣炎熱仍穿著厚重衣物。網友提及，「容易發生被騙的情況」、「聽信成藥等推銷廣告付出大量金錢、買不新鮮的食物、借錢給陌生人」。

No.7 東西擺放錯亂且無法回溯尋找

示意圖／Shutterstock

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Dcard有網友表示，阿嬤失智時經常把錢、存摺藏起來後找不到，「經常打電話來哭說存摺不見了，說自己很沒用，不知道藏到哪去，好幾次我們到她的房間翻箱倒櫃，就是找不到，最後就只好重新辦」。

物品擺放錯亂是失智症常見的早期徵兆之一。患者可能將物品放置在不合常理的位置，例如把食物放進衣櫃，或將衣物收進冰箱。與一般健忘不同的是，失智者在遺失物品後，往往無法回想放置過程，也難以透過線索找回物品，甚至可能誤認為遭他人拿走，出現被偷的錯誤判斷。隨著病程進展，物品遺失的頻率提高，不僅增加生活困擾，也可能影響家庭關係與安全感。

No.6 理解視覺影像與空間關係困難

部分失智症患者在早期即可能出現視覺空間感與數字處理能力的退化，進而影響日常判斷與行動安全。例如閱讀時難以理解文字內容，或對距離、方向的判斷出現偏差，增加行走時碰撞或跌倒的風險。

公共電視串流平台「公視+」節目《極樂世界》，體驗者分享感受，「空間感變得不穩，會讓人感到恐懼」，甚至出現地面扭曲、視覺錯置等情境，顯示失智症對感知能力的影響遠超一般想像。除了空間辨識困難外，數字概念也可能逐漸流失。患者可能無法理解金錢金額、進行基本計算，或在處理帳單與財務時出現明顯障礙，這些變化皆屬不可忽視的早期警訊。

No.5 對時間或地點感到混淆

方向感與時間定向能力的下降，是失智症常見且具指標性的變化之一。患者可能開始難以掌握日期、季節或時間概念，甚至出現日夜顛倒的情況。隨著症狀進展，即使身處熟悉環境，也可能發生迷失方向的狀況，例如在住家附近找不到回家的路。這類改變不僅影響日常生活，也大幅提高走失與安全風險，需特別留意。

PTT有網友提到遭遇家人生病時的無力感，「有親戚罹患失智症找不到回家的路」、「明明A家樂福比B家樂福就是比較近，但媽媽就會說要去另一間」。謝祖武曾分享照護失智母親的經歷，發病初期最擔心她一個人亂跑、走失，甚至和妻子一度跑到捷運站尋人，最後才發現媽媽在住家樓下的便利商店。

失智症初期多從時間與空間感混亂開始，隨著病程發展，患者對人物的辨識能力也可能逐漸退化，甚至出現認不得親近家人的情況。「看過一部講述失智症的動畫，平常熟悉的人事物，在患者眼中逐漸變形成扭曲的物體」、「我爺爺老時失智，常對著我爸說：『你長得跟我兒子很像，我們是老鄉…』，聽了很心酸」。

No.4 無法勝任原本熟悉的事務

示意圖／Shutterstock

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對失智症患者而言，影響的不只是記憶，更包括對熟練技能的掌握能力。過去長期反覆執行、幾乎不需思考即可完成的事情，可能開始出現步驟混亂或無法順利進行的情況。例如長期駕駛者在熟悉路線上迷失方向，或擅長料理的人在烹調時難以掌握味道與流程。

若發現身邊親友出現類似情形，建議及早就醫。有網友提醒，「失智通常是行為異常時，旁人有警覺才發現」、「感覺親友彷彿變了個人，可能就是失智前兆」。

No.3 記憶力減退影響到生活

示意圖／Shutterstock

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藝人羅志祥曾透露，母親確診阿茲海默症前，家人一度以為只是年紀增長導致記性變差，直到發現她經常反覆說同樣的話、做過的事一再重複，才意識到情況不單純，進而安排就醫檢查。藝人梁佑南也分享類似經驗，母親在初期頻繁出現重複行為，當時誤以為只是想引起關注，未料背後其實是失智症的徵兆。

PTT網友提及家人失智症狀指出，「很常同一個問題，一天問三次」。記憶力下降是失智症最典型且常見的早期徵兆，患者可能反覆詢問相同問題、忘記剛說過的話，或是重複購買已經擁有的物品。即使經過提醒，也難以回想剛發生的事情，與一般老化「想一想還記得」的情況明顯不同。

相較之下，較久遠的記憶有時反而保留得較完整，患者可能經常重複提及過往經歷，容易讓家屬誤以為只是健談或懷舊。隨著病程推進，記憶力缺損將逐步影響日常生活，例如忘記按時服藥、遺漏重要約定等，不僅干擾生活節奏，也可能對安全與生活品質造成影響。

No.2 情緒與個性改變

示意圖／Shutterstock

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此項徵兆主要體現在患者性格與情緒反應出現明顯改變，與過往判若兩人。這並非單純情緒起伏，而是大腦調節情緒與行為的功能受到影響所致。

常見情況像是原本溫和的人變得易怒、敏感或多疑，過去熱情外向者則轉為冷漠、情感反應減弱。其中一項值得留意的警訊，是對社會規範的自我約束力下降，例如在公共場合出現不合宜的言行，或說出冒犯他人的話。網友分享經驗指出，「初期失智明顯的特徵是個性改變、孤僻，我父親和我舅舅就是如此，開始容不下朋友任何缺點，一個小點都會被他們刻意放大，然後就不連絡了」。

No.1 言語表達或書寫出現困難

語言能力的改變，是失智症早期常見卻容易被忽略的徵兆之一。PTT網友提到，父親出現某些不尋常的行為，比如分不清日期、走路歪扭、忘東忘西等，甚至經常詞窮，「這陣子滿常地震的，他就會忘記『地震』這兩個字，用左右搖晃的手勢取代」、「我媽去把我爸叫醒問他有沒有繳第四台的費用，我爸回答『因為要換嘛』，回覆超怪的」。

患者在日常對話中，可能出現找不到適當詞彙、詞不達意的情況，例如以「寫字的東西」來替代「筆」，或在說話時頻繁停頓、反覆修正表達內容。隨著症狀進展，書寫能力也可能受到影響，出現錯字增加、句子斷裂，甚至難以完成簡單文字表達。

當語言理解與表達能力逐漸下降，患者在對話中也較容易跟不上節奏、出現思緒中斷的情形，即使面對熟悉話題，也可能難以清楚表達。這類變化若持續發生，應提高警覺，及早尋求專業評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月30日至2026年4月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#台灣 #失智症

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2026-04-30 11:04 語言魔法師｜謝蓁

時鐘的滴答聲在耳邊越來越清晰，距離會考只剩下最後兩個週末了。在補習班的教室裡，我常看見孩子們眼神中的疲憊，也感受到家長們想幫忙卻不敢多說話的體貼與焦慮。 面對這場人生中的重要戰役，我想告訴你們：緊張是正常的，這代表你對自己的期待，而這份期待，將成為你最後衝刺的火種。

這段時間，我們不拚「量」，我們要拚的是「質」與「穩」。 謝蓁老師為大家整理了這份深度考前錦囊，讓我們一起穩紮穩打，迎接挑戰。

一、 調整作息：讓大腦在「考試時段」準時開機

很多學生習慣在夜深人靜時奮筆疾書，覺得那樣效率最高。但別忘了，會考的戰場是在早晨。

  • 生理時鐘的轉換： 還在當「夜貓子戰士」的同學，這兩週是調整作息的黃金期。 為了讓大腦在早上的應考時段維持巔峰狀態，建議晚上 11 點就準時「躺平」，強迫身體進入休息模式。
  • 高品質的睡前儀式： 如果躺在床上睡不著怎麼辦？請放下手機，藍光會干擾退黑激素分泌，讓大腦過度興奮。 老師建議可以翻閱幾篇散文或小詩，讓心靈平靜下來；但切記不要看劇情跌宕的小說，否則很容易一發不可收拾，反而變成熬夜現場。

二、 飲食調整：清淡才是最高級的應援

考前這段時間，家長總想幫孩子「進補」。 雖然心意滿滿，但過於燥熱或油膩的補品，在壓力大時反而會適得其反。

  • 減輕身體負擔： 天氣忽冷忽熱，腸胃相對敏感。 這兩週請盡量避免高糖飲品、油炸食物與碳酸飲，這些容易造成脹氣或昏沉。 過度的補藥甚至可能引發流鼻血或失眠，對身體反而是種負擔。
  • 聰明的營養補充： 飲食以清淡均衡為主。若想額外提升專注力，適量補充魚油或 B 群等保健品，就是最實質且溫和的應援。

三、 讀書方向：與其寫新題，不如懂錯題

最後階段，心慌意亂時容易抓不到讀書重點。老師要傳授你們最重要的「精省法」。

  • 歷屆試題是最好的老師： 如果不知道要做什麼題目，就回頭狂寫歷屆試題。 範圍建議從去年往回推，寫到 108 課綱版本即可停止。
  • 靈魂在於「訂正」： 盲目刷題沒有意義，寫完務必訂正！ 將那些似懂非懂的概念記錄在你的「錯題本」中。
  • 精煉你的武功秘籍： 考前幾天，請放下沈重的參考書。 你最該反覆翻閱的，是那些陪你戰鬥至今、親手寫下的錯題紀錄與個人筆記

四、 文具備齊：工欲善其事，必先利其器

趁著這週末，請親自檢查並準備好你的作戰工具。建議所有項目都準備兩份，分別放在透明夾鏈袋中一目瞭然。

  • 透明鉛筆盒/夾鏈袋： 方便監考老師檢查。
  • 黑筆（建議 0.4 或 0.5mm）： 選用出水流暢的黑筆，確保電腦掃描答案卷時清晰可辨。
  • 2B 鉛筆 & 橡皮擦： 老師私心建議準備一塊全新型的橡皮擦，確保塗改時擦得最乾淨。
  • 透明桌墊： 這是很多學生會忽略的利器！避免考場桌面坑洞影響書寫。
  • 傳統手錶： 嚴禁佩戴智慧型手錶，以免違規影響心情。
  • 應急小物： 隨身衛生紙（多備幾包）、水壺（飲用白開水）、常備藥品（止痛或蚊蟲叮咬藥）。

凡事全力以赴，但平常心看待結果

我知道，面對人生中第一場大型挑戰，焦慮感會像潮水般襲來。 但請你一定要相信，那個在燈下奮戰、在挫折中堅持的自己，已經做好了萬全的準備。

如果這幾天真的讀不下書，別硬逼自己。 起身做個簡單的伸展、做幾次深呼吸、或是練習超慢跑與深蹲，讓身體動起來，心情自然會跟著穩定下來。

孩子，會考只是你人生眾多篇章中的一個逗號。 只要你能問心無愧地對自己說：「我盡力了」，那你就是最棒的。

加油！謝蓁老師與所有家長，都會在後方為你們應援。 穩住節奏，你一定可以發揮出最強大的「魔法」！


語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#親子教育 #育兒教養 #國中會考

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