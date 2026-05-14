麻油辣炒豬肝 芥藍菜多多

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根據衛福部委託國家衛生研究院辦理的「全國社區失智症流行病學調查」，台灣失智症人口持續攀升，2025年（民國114年）已突破38萬人，預估至2031年（民國120年）將超過49萬人。衛生福利部也於2025年10月指出，隨著患者人數快速增加，失智症防治與長期照護體系正面臨更嚴峻的挑戰。

值得注意的是，失智症並非單純的「記憶力衰退」，而是一種因大腦功能退化或受損所引發的症候群，會逐步影響記憶、語言、判斷、定向感與執行能力，甚至造成個性轉變，進而衝擊工作表現、人際關係與日常生活功能，嚴重時需仰賴他人照護。然而，其早期徵兆常被誤認為正常老化現象，如健忘、反應遲緩或情緒波動，導致延誤就醫與介入時機。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆。專家提醒，若能及早辨識相關警訊，並儘早接受專業評估與介入治療，將有助延緩功能退化，同時讓患者與家屬及早進行照護安排與生活規劃。

補充資訊：衛福部失智症照顧服務資源，包括家庭照顧者服務專線0800-50-7272（有你真好真好）、失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您），以及長期照護專線412-8080，提供民眾諮詢與協助。

No.10 社交退縮或對愛好活動失去興趣

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相較於一般人因壓力或疲勞出現的短暫倦怠，失智症患者的改變往往更為持續且顯著。原本熱衷的興趣、聚會或日常活動，可能逐漸失去吸引力，對周遭人事物的關注度也明顯下降，甚至出現食慾減退、不願進食，或刻意迴避與他人互動的情形。

進一步觀察可發現，患者日常活動量降低，長時間待在家中、被動看電視的情況增加，作息也可能改變，如睡眠時間延長、生活節奏變得鬆散。即便是簡單的日常任務，也常需要多次提醒與鼓勵才願意參與。若這類「動力與興趣下降」的狀況持續出現，便不應僅視為情緒或自然老化，建議儘早尋求專業醫師評估，以釐清是否為認知功能退化的早期徵兆。

No.9 計畫事情或解決問題能力下降

失智症患者在規劃事務、解決問題及處理數字資訊的能力上，常會出現逐步退化的情形。原本熟悉的日常流程，例如依照食譜準備餐點、繳交帳單或安排生活行程，可能開始變得困難，甚至讓人感到不知從何著手。

進一步來看，過去能輕鬆完成的任務，也可能因理解力與執行力下降而卡關，無法順利進行。同時，專注力減弱與反應速度變慢的狀況也會逐漸浮現，使整體處理事情的效率明顯下滑，成為不可忽視的早期警訊。有照護失智家人經驗的網友分享，「要有耐心，儘量讓他自己做、多做，能做一半也可以」。

No.8 日常生活判斷力與警覺性減弱

在失智症早期，患者的判斷力與警覺性可能已悄悄出現變化。由於大腦在風險評估與現實辨識上的能力下降，日常生活中更容易做出不合情境的決定。例如對陌生推銷缺乏戒心、購買不合理商品，甚至增加受詐騙的風險；在金錢使用上，也可能開始出現判斷失準的情況。

同時，安全意識也可能逐漸降低，例如過馬路時未留意交通號誌或方向，或在穿著上與環境不符，天氣炎熱仍穿著厚重衣物。網友提及，「容易發生被騙的情況」、「聽信成藥等推銷廣告付出大量金錢、買不新鮮的食物、借錢給陌生人」。

No.7 東西擺放錯亂且無法回溯尋找

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Dcard有網友表示，阿嬤失智時經常把錢、存摺藏起來後找不到，「經常打電話來哭說存摺不見了，說自己很沒用，不知道藏到哪去，好幾次我們到她的房間翻箱倒櫃，就是找不到，最後就只好重新辦」。

物品擺放錯亂是失智症常見的早期徵兆之一。患者可能將物品放置在不合常理的位置，例如把食物放進衣櫃，或將衣物收進冰箱。與一般健忘不同的是，失智者在遺失物品後，往往無法回想放置過程，也難以透過線索找回物品，甚至可能誤認為遭他人拿走，出現被偷的錯誤判斷。隨著病程進展，物品遺失的頻率提高，不僅增加生活困擾，也可能影響家庭關係與安全感。

No.6 理解視覺影像與空間關係困難

部分失智症患者在早期即可能出現視覺空間感與數字處理能力的退化，進而影響日常判斷與行動安全。例如閱讀時難以理解文字內容，或對距離、方向的判斷出現偏差，增加行走時碰撞或跌倒的風險。

公共電視串流平台「公視+」節目《極樂世界》，體驗者分享感受，「空間感變得不穩，會讓人感到恐懼」，甚至出現地面扭曲、視覺錯置等情境，顯示失智症對感知能力的影響遠超一般想像。除了空間辨識困難外，數字概念也可能逐漸流失。患者可能無法理解金錢金額、進行基本計算，或在處理帳單與財務時出現明顯障礙，這些變化皆屬不可忽視的早期警訊。

No.5 對時間或地點感到混淆

方向感與時間定向能力的下降，是失智症常見且具指標性的變化之一。患者可能開始難以掌握日期、季節或時間概念，甚至出現日夜顛倒的情況。隨著症狀進展，即使身處熟悉環境，也可能發生迷失方向的狀況，例如在住家附近找不到回家的路。這類改變不僅影響日常生活，也大幅提高走失與安全風險，需特別留意。

PTT有網友提到遭遇家人生病時的無力感，「有親戚罹患失智症找不到回家的路」、「明明A家樂福比B家樂福就是比較近，但媽媽就會說要去另一間」。謝祖武曾分享照護失智母親的經歷，發病初期最擔心她一個人亂跑、走失，甚至和妻子一度跑到捷運站尋人，最後才發現媽媽在住家樓下的便利商店。

失智症初期多從時間與空間感混亂開始，隨著病程發展，患者對人物的辨識能力也可能逐漸退化，甚至出現認不得親近家人的情況。「看過一部講述失智症的動畫，平常熟悉的人事物，在患者眼中逐漸變形成扭曲的物體」、「我爺爺老時失智，常對著我爸說：『你長得跟我兒子很像，我們是老鄉…』，聽了很心酸」。

No.4 無法勝任原本熟悉的事務

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對失智症患者而言，影響的不只是記憶，更包括對熟練技能的掌握能力。過去長期反覆執行、幾乎不需思考即可完成的事情，可能開始出現步驟混亂或無法順利進行的情況。例如長期駕駛者在熟悉路線上迷失方向，或擅長料理的人在烹調時難以掌握味道與流程。

若發現身邊親友出現類似情形，建議及早就醫。有網友提醒，「失智通常是行為異常時，旁人有警覺才發現」、「感覺親友彷彿變了個人，可能就是失智前兆」。

No.3 記憶力減退影響到生活

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藝人羅志祥曾透露，母親確診阿茲海默症前，家人一度以為只是年紀增長導致記性變差，直到發現她經常反覆說同樣的話、做過的事一再重複，才意識到情況不單純，進而安排就醫檢查。藝人梁佑南也分享類似經驗，母親在初期頻繁出現重複行為，當時誤以為只是想引起關注，未料背後其實是失智症的徵兆。

PTT網友提及家人失智症狀指出，「很常同一個問題，一天問三次」。記憶力下降是失智症最典型且常見的早期徵兆，患者可能反覆詢問相同問題、忘記剛說過的話，或是重複購買已經擁有的物品。即使經過提醒，也難以回想剛發生的事情，與一般老化「想一想還記得」的情況明顯不同。

相較之下，較久遠的記憶有時反而保留得較完整，患者可能經常重複提及過往經歷，容易讓家屬誤以為只是健談或懷舊。隨著病程推進，記憶力缺損將逐步影響日常生活，例如忘記按時服藥、遺漏重要約定等，不僅干擾生活節奏，也可能對安全與生活品質造成影響。

No.2 情緒與個性改變

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此項徵兆主要體現在患者性格與情緒反應出現明顯改變，與過往判若兩人。這並非單純情緒起伏，而是大腦調節情緒與行為的功能受到影響所致。

常見情況像是原本溫和的人變得易怒、敏感或多疑，過去熱情外向者則轉為冷漠、情感反應減弱。其中一項值得留意的警訊，是對社會規範的自我約束力下降，例如在公共場合出現不合宜的言行，或說出冒犯他人的話。網友分享經驗指出，「初期失智明顯的特徵是個性改變、孤僻，我父親和我舅舅就是如此，開始容不下朋友任何缺點，一個小點都會被他們刻意放大，然後就不連絡了」。

No.1 言語表達或書寫出現困難

語言能力的改變，是失智症早期常見卻容易被忽略的徵兆之一。PTT網友提到，父親出現某些不尋常的行為，比如分不清日期、走路歪扭、忘東忘西等，甚至經常詞窮，「這陣子滿常地震的，他就會忘記『地震』這兩個字，用左右搖晃的手勢取代」、「我媽去把我爸叫醒問他有沒有繳第四台的費用，我爸回答『因為要換嘛』，回覆超怪的」。

患者在日常對話中，可能出現找不到適當詞彙、詞不達意的情況，例如以「寫字的東西」來替代「筆」，或在說話時頻繁停頓、反覆修正表達內容。隨著症狀進展，書寫能力也可能受到影響，出現錯字增加、句子斷裂，甚至難以完成簡單文字表達。

當語言理解與表達能力逐漸下降，患者在對話中也較容易跟不上節奏、出現思緒中斷的情形，即使面對熟悉話題，也可能難以清楚表達。這類變化若持續發生，應提高警覺，及早尋求專業評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月30日至2026年4月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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