從抒情到思辨：會考作文轉型下，謝蓁老師教你如何陪孩子找回「生活感」！

身為國文老師，這幾年我發現大家心目中的「作文大魔王」又進化了！

疫情後，學生們對於寫作更加痛苦了。以往的孩子雖然不愛寫作文，但並沒有發生像這些年這樣的窘境：

以前的孩子是「不想寫」，現在的孩子是「沒得寫」。

問起生活點滴，除了上學的白、補習班的燈，就是手機螢幕的藍。當學生的日常被演算法切割成碎片，對生活無感、對事物無味，文字也就跟著枯萎了。看著孩子們對著稿紙發呆的背影，我知道，他們缺的不是成語佳句，而是那份走進生活、感受萬物的「生活感」。

⚠️ 考情警訊：作文不再只是「寫故事」，而是「寫邏輯」

為什麼孩子會寫得這麼痛苦？因為現在的考題已經悄悄換了靈魂。

這幾年國中會考的趨勢，正式從「抒情」轉向了「知性思辨」。題目不再只有文字，更多的是「圖表資訊」與「任務導向」。例如：

112 年考題： 要求孩子分析「台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖」。

要求孩子分析「台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖」。 114 年預試題： 考卷上直接出現兩張圖。圖一是籠子裡的兩隻倉鼠，一隻瘋狂跑著滾輪，一隻待在角落；圖二則是掛著六個詞彙招牌：「盲目、冒險、耽溺、自由、選擇、牢籠」。

孩子必須先從六個詞彙中挑選，說明它與倉鼠圖的關聯，再結合生活經驗寫下感受。這意味著，孩子不能再只靠背誦佳句拿高分，他必須像個小分析師，判讀圖像、定義詞彙。如果孩子的生活只有補習和手機，腦袋裡沒有對真實世界的觀察，面對這種「魔王題」，大腦自然會瞬間斷訊、無話可說！

一、 給學生的四個「感官復甦」練習

孩子們，思辨不是坐在書桌前「想」出來的，而是走在路上「看」出來的：

1. 當個「不習慣」的人，建立「為什麼」清單：

練習對小事發問：「為什麼便利商店要開這麼多家？」、「為什麼捷運上的大人都在低頭？」

思辨，起源於你對世界的好奇。

2. 五感微寫作：

每天選一個瞬間，練習用五感寫句子。不要只寫「午餐很好吃」，試著寫出「炸排骨的酥脆聲」或「滷汁拌入白飯的鹹香」。

細節是知性的基石，文字才有血肉。

3. 練習「立場互換」：

看到衝突或新聞時，試著想：「如果我是對方，我為什麼會這樣做？」這種「同理心的思辨」能讓觀點更厚實，而不流於批判。

4. 多元觀點，是高分作文的核心。

累積「口袋素材」：

觀察身邊的「小人物」。巷口賣麵的老闆、嚴厲但負責的守衛，這些真實的面孔，就是你最好的寫作素材。

二、 給家長的四個「生活還原」提案

家長是孩子連結真實世界的橋樑，要讓孩子會寫作，請先陪他們「會生活」：

1. 把「無聊」還給孩子：

刻意留白，讓孩子有機會觀察路邊的小花、天空的雲。想像力與感受力，是在空白中長出來的。

2. 餐桌上的「非典型對話」：

聊聊時事（如：博愛座爭議、外送員辛苦），聽聽孩子的看法並溫柔挑戰他：「那如果換成是你呢？」

這就是最好的知性思辨模擬考。

3. 練習「廢話式對話」：

不要只問功課。聊聊「今天哪道菜最難吃？為什麼？」當孩子能清楚說明原因，他就在練習邏輯。

思辨起源於表達感受。

4. 創造「手感」記憶：

帶孩子去市場認菜買菜、做家事、修水龍頭、一起組裝家具。這些真實的「生活勞動」能讓筆下有溫度的血肉，而不是生硬的文字。

作文不是要你當文學家，而是要你當一個「對生活有感覺」的人。寫作，其實就是「你如何看這世界」的縮影。我們練習寫作，不是為了應付考試，而是為了不讓自己在這個快節奏的時代裡，變成一個透明的人。

思辨不冷冽，它其實是帶著溫度的觀察，是你在這紛擾世界中，練習長出自己的聲音。讓我們一起陪孩子找回生活的節奏，讓文字不再是擠不出的牙膏，而是心中泉水的自然溢出。

看著那張倉鼠圖與六個詞彙，如果是你，你會挑選哪一個詞來形容現在的生活呢？歡迎在留言區跟我分享，我們一起幫孩子找回文字的力量！