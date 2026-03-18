2026-03-18 13:02 潮健康
2026世界睡眠日「Sleep Well, Live Better」登場：專家分享睡眠六大指標
現代人生活節奏快速，睡眠問題已成為全球性的公共衛生挑戰。2026 年 3 月 13 日（週五）迎來第 19 屆「世界睡眠日」（World Sleep Day），今年的官方主題定為「Sleep Well, Live Better」（睡得好，生活更美好）。世界睡眠學會（World Sleep Society）藉此呼籲全球民眾，不應再將睡眠視為可犧牲的時間成本，而是必須將其視為與飲食、運動同等重要的健康基石。
打破「睡得久就是睡得好」迷思：科學化定義好眠
健康管理師張恆恩分享：過去大眾常有「睡滿 8 小時就健康」的迷思，但事實上時數並非唯一標準。根據世界睡眠學會發布的官方宣導工具包（Toolkit），真正對健康有益的睡眠必須同時滿足「六大觀察指標」，這六大維度共同決定了睡眠對大腦與身體的修復能力：
首先是時長（Duration），意指是否獲得足夠讓個體恢復體力的休息時間；其次是效率（Efficiency），包括入睡速度與睡眠過程是否連續而不中斷；第三是時間點（Timing），強調睡眠時段需符合人體生物鐘與晝夜節律，避免日夜顛倒；第四是規律性（Regularity），每日就寢與起床時間的穩定度，是維持內分泌平衡的關鍵；第五是警覺度（Alertness），醒後是否神清氣爽、能否維持日間的專注力；最後則是滿意度（Satisfaction），即個人對睡眠品質的主觀感受。
優化睡眠環境與儀式：從物理與心理雙管齊下
針對如何提升上述六大指標，可應從「環境優化」與「建立儀式」兩方面著手。在環境方面，打造一個全黑、安靜且溫度適宜（約 24-26°C）的睡眠空間至關重要。褪黑激素的分泌受光線抑制，因此睡前應盡量減少藍光暴露，避免睡前滑手機影響生理時鐘。
在睡眠儀式方面，建議在睡前 30 至 60 分鐘進行靜態活動，如冥想、正念呼吸或溫和的伸展拉筋，讓大腦接收到「準備休息」的訊號。規律的睡前儀式能有效制約大腦，縮短入睡所需的潛伏期。
專業醫療介入時機與社會健康呼籲
雖然生活習慣的調整能改善多數輕微睡眠困擾，但若已有明顯的病理性症狀，則需尋求專業醫療協助。若長期出現嚴重打呼、夜間頻尿、睡眠呼吸中止（Sleep Apnea）症狀，或是有長期失眠困擾，應前往醫院睡眠中心進行多項睡眠生理檢查（PSG），以免潛在的缺氧問題引發高血壓或中風風險。
2026 世界睡眠日的主題「Sleep Well, Live Better」，不僅是對個人的提醒，更是對社會企業的呼籲。健康的睡眠是提升生活品質與工作效率的前提，企業界也應重視員工的睡眠健康，推廣職場身心平衡。唯有將睡眠視為不可剝奪的健康權利，並透過科學方法積極管理，我們才能真正落實「睡得好，生活更美好」的願景，遠離亞健康狀態，邁向身心靈富足的生活。
圖說：世界睡眠日強調優質睡眠是美好生活的基石。
圖說：2026世界睡眠日主題「Sleep Well, Live Better」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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資料來源：1.World Sleep Society- World Sleep Day 20262. World Sleep Society- Toolkit