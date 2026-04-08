農曆年過後，許多人在恢復工作與日常作息時，會發現身體感受與平時略有不同。連續假期期間聚餐增加、作息時間改變，加上活動量減少，往往讓身體感覺較為沉重。隨著春季氣溫回暖，外出活動機會逐漸增加，也讓不少人開始重新留意日常生活中的活動量，希望透過簡單的生活調整，慢慢找回較輕盈的身體狀態。

圖說：長時間步行時，減壓鞋有助提升行走舒適度。

對多數上班族而言，一整天的生活型態常以久坐為主。從早上通勤到辦公室工作，再到晚上回家休息，身體長時間維持同一姿勢，活動機會相對有限。相較於短時間安排運動，在日常生活中增加活動量，步行通勤、午餐外出走一段路，或假日到戶外散步，都能讓身體逐漸恢復活動節奏。

對多數人而言，運動不一定需要特別安排時間，日常的移動其實都在累積身體活動量。氣溫漸漸回暖後，在戶外停留的時間也會增加，當活動頻率提高時，身體消耗的能量也會隨著這些生活習慣的改變逐漸提高。

只需要留意當步行時間變長時，腳部與膝蓋承受的壓力也會增加。若鞋底支撐不足或長時間在硬質路面行走，腳部容易出現疲勞感，行走的舒適度也會受到影響。

WIWI溫感衣執行長何宗霖分享，人在步行時，腳掌落地的瞬間會產生衝擊力，這些力量會沿著腳踝與膝蓋向上傳遞。如果鞋底過硬或支撐不足，長時間行走時腳部肌肉與關節需要承受較大的負擔。

因此在日常步行距離增加時，選擇減壓健康鞋時可以留意鞋底是否具有緩衝與支撐設計，讓行走時的受力較為平均，也能提升長時間步行時的舒適度。

對平時活動量較少的人而言，若突然增加走路距離或戶外活動時間，膝關節也需要時間適應。健管師分享，規律的日常活動有助於維持身體機能，但在增加活動量時應循序漸進，可以從短時間步行開始，再逐漸延長活動時間。若在活動過程中搭配適度的關節支撐或護膝等輔助配件，也能讓行走過程更為穩定。

隨著春季氣候回暖，戶外活動機會增加。無論是通勤步行、假日散步或簡單的戶外活動，都是讓身體重新找回活動節奏的方式。當日常生活中逐漸增加活動量，搭配適合的行走裝備與節奏，也更容易讓健康習慣長期維持。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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原文出處：春夏想找回輕盈感：日常活動量成關鍵