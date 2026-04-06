上班久了，你會慢慢看懂一些事

2026-04-06 12:30 Qinote

很多人剛進職場時，對工作都有一種想像。

只要努力、認真、能力夠好，事情就會順利。

於是每天很早到公司，事情一件一件做完，遇到問題也會想辦法解決。

那時候，很多人相信一件事。

只要努力，就會被看見。

但上班久了之後，很多人會慢慢看懂一些事情。

職場其實不只有能力。

有時候還有很多說不出口的現實。

例如，有些人能力很普通，卻一直很穩。

他們不一定是最努力的，也不是最耀眼的，但工作一直做得很順。

因為他們懂得一件事——什麼事情該做，什麼事情不用搶著做。

他們不會把所有事情都往自己身上攬，也不會讓自己陷在無止盡的忙碌裡。

但也有另一種人。

他們非常認真。

事情來了就接下來，責任來了也會努力扛住。

看起來很可靠，很多人也很信任他們。

但久而久之，事情就會越來越多地落在他們身上。

因為大家都知道，只要交給他們，事情一定會完成。

有時候，最累的人，往往就是這樣的人。

上班久了之後，很多人會慢慢理解一件事。

職場並不是一個只看努力的地方。

努力當然重要，但如何分配自己的力氣，也同樣重要。

成熟的員工，往往不是做最多事情的人。

而是知道哪些事情值得花時間，哪些事情其實不需要消耗太多力氣。

有些人剛開始工作時，總覺得自己必須把每件事情都做好。

但後來才發現，工作其實是一段很長的路。

如果每件事情都用盡全力，很快就會累。

於是很多人慢慢學會一些新的方式。

有些事情，不需要急著表現。

有些責任，也可以一起分擔。

有些問題，其實不必全部往自己身上扛。

這並不是變得懶惰。

而是開始理解工作的節奏。

上班久了之後，你會慢慢看懂一些事。

有些人看起來很安靜，但其實很清楚自己的位置。

有些人看起來很忙碌，但未必真的比較重要。

而真正能走得長久的人，往往不是最拚命的那一個。

而是懂得在努力與生活之間找到平衡的人。

因為工作可以持續很多年。

如果沒有找到適合自己的節奏，再喜歡的工作，也會變成一種消耗。

成熟之後，很多人才慢慢明白。

努力很重要，但不需要證明給所有人看。

有時候，把事情做好、把生活過好，其實就已經足夠。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場人生 #職場生存法則

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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2026-03-31 13:04 陳冠璇
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

以下為壽險顧問陳冠璇全文：

圖片來源：陳冠璇
圖片來源：陳冠璇

『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

1.突發：意料之外。

2.外來：身體以外的力量。

3.非疾病：不是因為生病引起的。

如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

最後，就算賠，也不一定全賠

即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

真心話：

別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。

#保險 #理賠

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嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

2026-03-22 10:03 潮健康

　

圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

　

嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

　

嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

　

為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

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    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #免疫力 #營養師

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    2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

    115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

    一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

    1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

    扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

    2. 清單化複習，面對弱點：

    別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

    3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

    利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

    二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

    1. 重質不重量，落實「錯題本」：

    做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

    2. 主動回憶，抓出知識盲點：

    寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

    3. 番茄鐘法，守護極致專注：

    設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

    三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

    1. 視覺化進度，看見成就感：

    在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

    2. 物理隔絕「數位怪獸」：

    手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

    3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

    熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

    ​​


    在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

    語言魔法師｜謝蓁

    語言魔法師｜謝蓁

    一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

    #高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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