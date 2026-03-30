2026-03-30 12:30 Qinote
很多人不敢說不，直到身體開始抗議
很多人剛進職場時，都有一個習慣。
事情來了，就接下來。
主管交代了，就盡力完成。
同事臨時請幫忙，也不好意思拒絕。
一開始，這種態度常常會被稱讚。
認真、負責、好配合。
於是很多人慢慢養成一種習慣——
凡事先答應，再想辦法撐過去。
但久了之後，很多人會發現一件事。
自己其實很少說「不」。
工作越來越多，責任越來越重。
下班之後還要回訊息，假日偶爾也要處理事情。
一開始只是覺得忙一點而已。
但慢慢地，身體開始出現一些訊號。
晚上睡不好，早上醒來卻覺得更累。
肩膀經常緊繃，頭也常常隱隱作痛。
有時候只是看到手機訊息，就會突然覺得壓力很大。
很多人會以為，這只是工作太忙。
但有時候，真正的原因並不是事情太多。
而是太習慣撐住。
在職場裡，很多認真的人都有一個特質——
他們不太會拒絕。
因為覺得拒絕別人，好像會造成麻煩。
也擔心主管會覺得自己不夠努力。
於是事情來了，就先答應。
責任來了，也先扛下來。
久而久之，工作變得越來越滿。
但很少有人停下來想一件事。
所有事情真的都需要自己完成嗎？
有些事情，其實可以討論。
有些工作，也可以重新分配。
只是很多人太習慣把責任往自己身上攬。
職場裡有一種人，往往看起來最可靠。
事情交給他，總能完成。
遇到問題，也會想辦法解決。
但也正因為這樣，事情會越來越多地集中在他身上。
有時候，連他自己都沒有發現，
自己的工作界線早就變得模糊。
成熟之後，很多人才慢慢明白一件事。
努力工作很重要，但不代表所有事情都必須答應。
有些事情，如果一開始沒有說清楚，
別人就會自然地以為妳都可以。
拒絕，其實並不一定代表不負責任。
有時候只是讓事情回到合理的範圍。
例如：
「這件事情我可能需要更多時間。」
「這個部分也許可以一起討論怎麼分工。」
「現在的工作量可能需要重新安排。」
這些話並不是對抗。
而是一種界線。
很多人直到身體開始出現警訊，才發現自己已經撐太久。
但其實，界線不需要等到崩潰才建立。
成熟的職場，不只是努力完成工作。
也包括一件事——
學會照顧自己的身體與節奏。
因為長久的工作，不是比誰撐得最久。
而是看誰能夠走得最穩。
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