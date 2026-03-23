2026-03-23 12:30 Qinote
有些界線，妳不說，別人不會替妳守
很多人剛進職場時，都會抱著一種想法。
只要努力、配合、不麻煩別人，事情就會順利。
於是主管下班打電話，就接。
假日傳訊息，也回。
臨時交辦的事情，也不好意思拒絕。
一開始只是覺得配合一下沒關係。
但久了之後，很多人會慢慢發現一件事——
有些界線，如果妳不說，別人不會替妳守。
職場裡其實有很多看不見的界線。
有些是時間的界線。
有些是工作的界線。
有些甚至是身體的界線。
但如果一開始沒有說清楚，很多事情就會慢慢變成理所當然。
例如最常見的，是時間界線。
很多人下班之後，手機還是隨時待命。
主管傳訊息，就會立刻回覆。
週末突然被交代事情，也會想辦法完成。
一開始可能只是覺得：「回一下也沒什麼。」
但久了之後，工作與生活的界線就會變得越來越模糊。
不是因為工作本身很可怕，而是因為沒有停下來的時間。
還有一種情況，是工作的界線。
有些主管會說：「這件事情只有妳能處理。」
聽起來像是一種信任。
但有時候，也可能只是把責任慢慢集中在某一個人身上。
很多認真工作的人，很容易陷入這樣的角色。
事情來了，就接下來。
問題出現了，就想辦法解決。
久而久之，工作範圍會變得越來越大。
但最讓人不舒服的，其實是另一種界線——身體的界線。
有些女性在職場裡，可能會遇到不太舒服的情況。
例如過度靠近的距離、
不適當的肢體接觸、
或者讓人感覺不自在的玩笑。
很多人當下會猶豫。
是不是自己太敏感？
是不是不需要太在意？
但其實，當一件事情讓妳感到不舒服時，那通常就是一個訊號。
界線被碰到了。
職場裡的權力關係，有時候會讓人不敢說話。
尤其是面對主管或資深同事時，很多人會選擇忍耐。
因為擔心影響工作、影響評價，甚至影響未來的發展。
但成熟之後，很多人會慢慢明白一件事。
努力工作很重要，但保護自己也同樣重要。
職場不只是能力與責任的地方，也是需要被尊重的地方。
當一個人開始學會為自己的時間、情緒和身體設立界線，很多事情其實會慢慢變得清楚。
有些事情不需要激烈拒絕。
有時候，一句平靜的回應就足夠。
例如：
「這個時間我不方便處理。」
「這件事情可能需要在上班時間討論。」
「我希望我們保持工作的界線。」
這些話並不是對抗，而是一種提醒。
提醒別人，也提醒自己。
成熟的職場，不只是努力完成工作。
也包括一件事——
學會保護自己。
當一個人開始知道什麼事情可以接受，什麼事情需要拒絕，工作才不會變成無止盡的消耗。
很多界線，其實不需要等到崩潰才說。
有時候，只要在一開始說清楚，就能讓彼此都比較舒服。
因為真正健康的職場，不只是要求員工努力，也應該尊重每個人的界線。
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