減肥越忍越餓？其實是大腦在作怪！破解「假性飢餓」4招，讓你不再暴食反彈

2026-03-17 10:30 女子漾／編輯許智捷
減肥越忍越餓？其實是大腦在作怪！破解「假性飢餓」4招，讓你不再暴食反彈。圖片來源：GETTY
減肥越忍越餓？其實是大腦在作怪！破解「假性飢餓」4招，讓你不再暴食反彈。圖片來源：GETTY

減重最崩潰的瞬間，往往不是運動撐不住，而是「明明才剛吃完，又想吃東西」。很多人以為這是意志力不夠，但真相可能是，你正在被「假性飢餓」操控。

圖片來源：GETTY
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所謂的飢餓，其實不只是肚子空了，而是大腦在監控你體內的營養狀態。一旦蛋白質、葡萄糖或脂肪比例失衡，大腦就會發出「該吃了」的訊號，讓人不知不覺嘴饞、暴食，甚至掉入減肥失敗的循環。

如果你也常在減脂期被「餓」打敗，關鍵不是吃更少，而是吃對方式。以下4個飲食關鍵，才是讓飽足感撐更久的真正解法。

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1. 吃對順序，比少吃更重要

很多人不知道，「先吃什麼」其實會影響整餐的飽足感與血糖波動。

根據2023年刊登於《Journal of the American Nutrition Association》的研究，建議用餐時先吃蔬菜或蛋白質，最後再吃碳水化合物。這樣的順序不只可以讓血糖上升更穩定，也能降低胰島素劇烈波動，間接減少飢餓感再次出現。

圖片來源：GETTY
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2. 蛋白質吃夠，才不會一直餓

減肥期間最常見的錯誤，就是吃太少蛋白質。

蛋白質不只是維持肌肉的關鍵，更會刺激身體分泌「飽足感荷爾蒙」（如酪酪肽），幫助大腦接收到「我已經吃飽」的訊號。同時也能延緩胃排空速度，讓飽足感維持更久。

圖片來源：桂冠
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如果你總是下午嘴饞、晚餐暴食，很可能就是蛋白質攝取不足。

3. 高纖飲食，是對抗嘴饞的關鍵

「很想吃東西」很多時候不是餓，而是身體缺乏纖維。

膳食纖維可以延長消化時間、穩定血糖，也能增加飽足感。一般建議成人每日攝取25至35克膳食纖維，換算下來，每100大卡至少要有1.25至1.75克纖維。

圖片來源：GETTY
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日常可以多補充蔬菜、水果、豆類、堅果與種籽，這些都是幫助「止飢」的隱藏高手。

4. 喝水不是輔助，是關鍵策略

很多人忽略，口渴其實很容易被誤認為飢餓。

當你提高纖維攝取時，更要同步增加水分補充，才能幫助腸胃順利運作，同時提升飽足感。另外，餐前先喝水或清湯（如青菜湯、豆腐湯、紫菜湯），也能有效降低進食量。

圖片來源：GETTY
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但要注意，高油湯品反而會增加熱量負擔，選擇清爽型才是關鍵。

減肥不是忍，是讓身體「不想吃」

真正有效的減重，從來不是靠硬撐，而是讓身體自然降低對食物的渴望。

當你掌握「先吃蛋白質與蔬菜、最後吃碳水」的順序，再搭配高纖飲食與足夠水分，大腦的飢餓訊號就會慢慢穩定下來。再加上細嚼慢嚥，讓身體有時間接收飽足感，你會發現原來減肥可以不用一直餓。

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
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政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

2026-03-10 17:41 女子漾／編輯許智捷
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

「醫生，我明明戒菸戒酒，每天早上都吃健康早餐，為什麼腎功能還是惡化？」這句話，是腎臟科門診最常出現的疑問之一。

不少人認為自己已經過著非常健康的生活：不碰油炸、不吃重鹹，每天早上用果汁機打蔬果汁、泡全穀麥片，甚至還會加入堅果粉補充營養。但當抽血報告出來時，血鉀、磷酸鹽數值卻異常升高，腎功能甚至一路下滑。問題往往不是「不夠健康」，而是健康方式用錯了對象。

醫師洪永祥在社群發文提醒，慢性腎衰竭飲食控制的核心原則是：限磷、限鉀、適度蛋白質，但仍要維持足夠熱量與營養。也整理「慢性腎衰竭7大地雷早餐排行榜」，一起來看看你每天的早餐，是否也默默在增加腎臟負擔。

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慢性腎衰竭早餐地雷排行榜

第7名：水餃、煎餃與包餡類食物

圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店
圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店

高脂高鈉的隱形陷阱

不少人認為水餃有肉、有菜、有澱粉，看似營養均衡，甚至常被當作清淡早餐。但問題在於內餡。多數店家為了口感多汁，常使用油脂比例很高的五花絞肉，脂肪含量甚至可能接近50%。再加上醬油或辣油，整體鈉含量很容易超過1000毫克。

研究刊登於《Journal of the American Society of Nephrology》指出，長期攝取高紅肉與飽和脂肪飲食，與末期腎病風險增加相關。

第6名：鐵板麵

圖片來源：鐵板麵
圖片來源：鐵板麵

醬汁裡的高鈉風暴

鐵板麵是許多早餐店的人氣餐點，看似簡單，但關鍵問題其實在醬料。

黑胡椒醬與蘑菇醬通常含有大量鹽、油脂與糖，加上增稠劑與加工澱粉，一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1200毫克。過量鈉會導致水分滯留與血壓升高，長期會對腎絲球造成壓力。

第5名：燕麥與早餐麥片

圖片來源：GETTY
圖片來源：GETTY

磷與糖的甜蜜陷阱

燕麥常被視為健康早餐，但對腎臟病患者來說未必適合。許多市售麥片會添加磷酸鹽添加物，而全穀類本身也含有較高天然磷。

腎功能下降時，磷排不出去，可能導致：

皮膚搔癢
骨質流失
血管鈣化

《Journal of Renal Nutrition》研究指出，食品添加的無機磷吸收率可高達90%至100%，對腎臟負擔更大。

第4名：燒餅油條

圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

高油高熱量的傳統地雷

燒餅油條是許多人熟悉的台式早餐，但對腎臟病患者來說並不理想。

油條在製作過程中常使用含鋁或含磷的膨鬆劑，再加上高油脂與高熱量，容易造成代謝負擔。

《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖與代謝症候群會提高蛋白尿風險，進而加速腎功能惡化。

第3名：清粥小菜

圖片來源：HUG網路超市
圖片來源：HUG網路超市

清淡外表下的高鈉危機

清粥小菜常被認為是最養生的早餐，但問題其實在配菜。常見的醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等，都屬於高鹽醃製食品。再加上稀飯本身升糖指數高，很容易造成血糖波動。

美國心臟協會（AHA）指出，過量鈉攝取會增加腎臟排泄壓力並導致水分滯留。

第2名：綠拿鐵與精力湯

圖片來源：BLOG - 綠藤生機
圖片來源：BLOG - 綠藤生機

鉀離子的隱形炸彈

許多人每天早上喝綠拿鐵，希望排毒養生，但對腎臟病患者而言，這可能是高風險飲品。

常見食材如：

菠菜
香蕉
奇異果
酪梨

都是高鉀食物。當腎功能下降時，鉀離子排不出去，就可能引發高血鉀症，嚴重時甚至造成心律不整或心跳停止。

《Kidney International Reports》研究指出，高血鉀是腎病患者最危險的併發症之一。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

圖片來源：Foodpanda
圖片來源：Foodpanda

加工食品的危險組合

排名第一的地雷早餐，是許多人每天都在吃的組合：漢堡＋熱狗＋奶茶。

這份早餐幾乎集齊所有傷腎因素。漢堡肉排、熱狗與培根都屬於加工肉，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）已將加工肉列為第一類致癌物。

其次是鈉含量。一份漢堡或熱狗堡加醬料，鈉含量就可能接近1000毫克。而早餐店常見的奶茶與紅茶含糖量高，長期攝取與肥胖與糖尿病風險增加有關。

研究刊登於《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》指出，高度加工飲食與慢性腎臟病惡化有明顯關聯。

資訊來源：臉書 洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

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#腎臟 #早餐

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2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
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當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
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潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
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治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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#身體 #性行為

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國中選私立還是公立？國文老師的 4 面向客觀分析，讓你不要盲目跟風！

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2026-03-09 15:51 語言魔法師｜謝蓁

身為補習班老師，我卻不建議每個孩子都去擠私中

圖片來自聯合報
圖片來自聯合報


這一個月，教育圈最火紅的關鍵字大概就是「私中入學考」了。看著考場外如火如荼的陣仗，不少小學生家長也陷入了集體焦慮：「到底要不要送孩子去考私中？」

在補習班教書多年，我看過無數在考海中浮沈的孩子。我想以國文老師的感性與理性，撥開這陣煙霧，整理出四個核心面向，請家長在按下「報名鍵」前，先給自己一杯咖啡的時間，好好與孩子聊聊。

一、 課業壓力：那是進步的動力，還是壓垮駱駝的稻草？

不可否認，私立學校的競爭力確實強大，進度超前更是常態。如果說公立學校是平穩的慢跑，私中可能更像是高強度的間歇衝刺。

我們得先誠實評估：孩子的特質適合這種「高壓鍋」環境嗎？ 雖然抗壓力可以訓練，但每個孩子的承載量不同。如果過度勉強，只為了讓他「贏在起跑點」，最後往往會造成「揠苗助長」的反效果。我們希望看到的是孩子眼裡的星光，而不是被考卷磨掉的靈魂。

二、 自制力：當誘惑敲門時，孩子有盾牌嗎？

在私中，自制力甚至比智商更重要。為什麼？因為私中課程重，許多孩子放學後還得找補習班或家教「補強」。

如果孩子只是時間到了去報到的「應付型選手」，兩頭燒的結果往往是兩頭落空。當同儕在打手遊、聊熱搜時，他能不能定下心？當週末為了補課而必須捨棄家族旅行時，他能不能不按「快轉鍵」或是分心滑手機？這種「與誘惑共處」的能力，才是私中生存的入場券。

三、 家中經濟：別用「犧牲」包裹愛，那太沉重了

我始終不認同家長必須「省吃儉用」才能供孩子讀私校。

如果經濟寬裕，這是一項投資；但如果這筆學費會影響生活品質，甚至變成父母口中的：

「我都花這麼多錢了，你怎麼還不爭氣？」
「要不是為了你，我們何必過得這麼辛苦？」

這對孩子來說，不是愛，是令人窒息的虧欠感。我們不該把成人的焦慮與犧牲，建立在孩子的生命底色上。 一個幸福的家庭，應該是爸媽過得快樂，孩子才能安心長大，而不是全家人守著一張名校錄取單，卻忘了怎麼微笑。


四、 環境迷思：成績好，真的等於品行好嗎？

許多家長擠破頭想進私中，是怕公立學校「出入複雜」。但身在教學現場，我必須老實說：現在的私中也有「公校化」的趨勢。

當私校人數激增，我們看到的現狀是：有些學生「成績頂尖，但態度墊底」。會讀書卻不會做人、會考試卻會霸凌的案例，在私校並非絕跡。如果抱著「送進私中就進了保險箱」的想法，恐怕會與現實背道而馳。環境固然重要，但孩子心中的三觀（價值觀）才是最強大的免疫力。


【謝蓁老師的真心話】

說了這麼多，不是要恐嚇大家，而是希望家長們「不要恐慌」。

雖然我是補習班老師，但我最不希望看到的，就是孩子變成只會考試的「填鴨機器」，或是心不甘情不願地走進校園。

最好的教育，是「孩子真的想要」加上「家長真的有能力」。 先有健康的親子連結，才有成功的升學路。希望每一位家長都能溫柔地牽著孩子的手，一起做出最適合彼此的選擇。



語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#生活品質 #親子教育 #育兒教養

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