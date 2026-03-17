2026-03-17 10:30 女子漾／編輯許智捷
減肥越忍越餓？其實是大腦在作怪！破解「假性飢餓」4招，讓你不再暴食反彈
減重最崩潰的瞬間，往往不是運動撐不住，而是「明明才剛吃完，又想吃東西」。很多人以為這是意志力不夠，但真相可能是，你正在被「假性飢餓」操控。
所謂的飢餓，其實不只是肚子空了，而是大腦在監控你體內的營養狀態。一旦蛋白質、葡萄糖或脂肪比例失衡，大腦就會發出「該吃了」的訊號，讓人不知不覺嘴饞、暴食，甚至掉入減肥失敗的循環。
如果你也常在減脂期被「餓」打敗，關鍵不是吃更少，而是吃對方式。以下4個飲食關鍵，才是讓飽足感撐更久的真正解法。
1. 吃對順序，比少吃更重要
很多人不知道，「先吃什麼」其實會影響整餐的飽足感與血糖波動。
根據2023年刊登於《Journal of the American Nutrition Association》的研究，建議用餐時先吃蔬菜或蛋白質，最後再吃碳水化合物。這樣的順序不只可以讓血糖上升更穩定，也能降低胰島素劇烈波動，間接減少飢餓感再次出現。
2. 蛋白質吃夠，才不會一直餓
減肥期間最常見的錯誤，就是吃太少蛋白質。
蛋白質不只是維持肌肉的關鍵，更會刺激身體分泌「飽足感荷爾蒙」（如酪酪肽），幫助大腦接收到「我已經吃飽」的訊號。同時也能延緩胃排空速度，讓飽足感維持更久。
如果你總是下午嘴饞、晚餐暴食，很可能就是蛋白質攝取不足。
3. 高纖飲食，是對抗嘴饞的關鍵
「很想吃東西」很多時候不是餓，而是身體缺乏纖維。
膳食纖維可以延長消化時間、穩定血糖，也能增加飽足感。一般建議成人每日攝取25至35克膳食纖維，換算下來，每100大卡至少要有1.25至1.75克纖維。
日常可以多補充蔬菜、水果、豆類、堅果與種籽，這些都是幫助「止飢」的隱藏高手。
4. 喝水不是輔助，是關鍵策略
很多人忽略，口渴其實很容易被誤認為飢餓。
當你提高纖維攝取時，更要同步增加水分補充，才能幫助腸胃順利運作，同時提升飽足感。另外，餐前先喝水或清湯（如青菜湯、豆腐湯、紫菜湯），也能有效降低進食量。
但要注意，高油湯品反而會增加熱量負擔，選擇清爽型才是關鍵。
減肥不是忍，是讓身體「不想吃」
真正有效的減重，從來不是靠硬撐，而是讓身體自然降低對食物的渴望。
當你掌握「先吃蛋白質與蔬菜、最後吃碳水」的順序，再搭配高纖飲食與足夠水分，大腦的飢餓訊號就會慢慢穩定下來。再加上細嚼慢嚥，讓身體有時間接收飽足感，你會發現原來減肥可以不用一直餓。
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