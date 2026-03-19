他們只是想喝一杯咖啡，卻差點被世界拒絕！希望我們老去的那一天，出門不用鼓起勇氣

利用採訪空檔，到一家咖啡廳開電腦工作，卻撞見好心酸的畫面。

​8、9位年約70多歲的長輩，開心的走進咖啡廳，找了位置坐下，準備要點餐，卻突然愣住了。

​「桌上寫要掃QR code點餐、結帳。」空氣突然安靜了下來，大家面面相覷。

「你會用嗎？」大家你看我、我看你，感覺手足無措。

「你年紀最小，你來試試看。」其中一位看起來頭髮最黑的阿姨被點名，她手忙腳亂地用手機對準QRcode，順利進到點餐頁面。

「唉呦，字那麼小，我要點哪裡啦？」大家都把期待放在這位阿姨身上，全都看著她，她完全手超抖，壓力山大。

「不管啦，太多選擇我不會用，來，我就點黑咖啡和拿鐵兩種喔，要的人舉手」阿姨下了結論，長輩們被限縮了選擇，但也無可奈何。

​好不容易算好黑咖啡和拿鐵的杯數，問題又來了。

「我按結帳了，它說要選付款方式，線上刷卡還是那個什麼的，我看不懂不會用，怎麼辦？」阿姨感覺快要昏倒，整個超焦慮。

​整團長輩都陷入了低氣壓，還有人開始沮喪檢討自己「真的年紀大了，現在出門連喝咖啡都沒有辦法」「老人家就是要去老人家的地方，來這裡幹嘛」「換地方好了」

一個小小的幫忙

我覺得超不忍心，直接跑去櫃檯問「請問有實體菜單嗎？」「可以櫃台結帳嗎？」

我跟櫃台拿了實體菜單，拿給了阿姨，跟她說可以櫃台結帳沒有關係。

整團長輩彷彿看到救星，一起到櫃台前面排隊、點餐、結帳，終於可以開開心心的享受輕鬆的午後時光了。

這個畫面，好幾天後還是讓我覺得很難受。我想到了我爸媽。

當世界越來越快

​這幾年，他們也是這樣。基本上，他們到了餐廳幾乎都放棄點餐。

有很多新穎的餐廳，雖然有菜單，但菜單字小、沒有圖片，套餐組合是數十個選項的排列組合。

爸媽光看菜單就頭暈，因為不知道怎麼點，都直接要我們幫他們點就好。

有一些餐廳，就像這間咖啡廳一樣，根本沒有菜單，從點菜到結帳，都要客人掃QRcode完成，再聽餐廳叫號碼取餐。

我和家人帶我爸媽用餐的時候，我們可以幫忙點餐、結帳，沒有問題。

​但如果是自己去，我爸媽絕對不會去這種店。因為手機菜單字超小、行動支付對他們來說根本就是高詐騙風險，不會用又怕丟臉，乾脆不去。

其實他們很努力

也許有人會說，不會用就應該學啊？

這個世界本來就已經都是行動支付的世界了，不會用是老人家自己的問題，兒女要負責。

我承認，應該活到老學到老。

但很多長輩不是不想學，其實也學過。只是對他們來說，要去熟悉陌生的事物，本來就是一件需要勇氣的事。

那天在咖啡廳，我忽然明白一件事。

很多長輩其實不是跟不上時代。他們只是，正在用很努力的方式，慢慢追趕這個變得太快的世界。

對我們來說，掃個 QR code、點個 Line Pay，不過幾秒鐘。但對他們而言，那可能是一次次小心翼翼的嘗試，一次次怕按錯、怕麻煩別人、怕被笑「怎麼連這個都不會」。

他們不是不想學。

只是有時候，世界跑得太快，而他們跑得有點累了。

一個社會真正的溫度

那天下午，看著那群長輩終於拿到咖啡、坐在桌邊聊天，笑得很開心，我覺得萬分感慨。

有一天，我們每個人都會老。也會有看不懂的新科技、用不順的系統、跟不上的世界。

希望那一天到來的時候，我也可以安心走進一間店，不用害怕自己不會用，不用擔心被旁人嫌麻煩、被店員翻白眼、被世界提醒「你已經落伍了」。

科技一直往前走，但一個社會真正的溫度，不是看誰走得最快，而是看我們願不願意回頭，接住那些走得比較慢的人。

總有一天我們都會老。希望那時候，世界對我們依然溫柔。