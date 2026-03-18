考大學前一晚，17歲女孩被丟在台北街頭！最狼狽的一夜，後來竟改寫了她的人生

大學學測放榜，最近正是繁星推薦、申請入學的緊張時段。每年這個時候，我都會想起當年考大學前一晚，被孤單丟在台北流浪。

▋貧窮的孩子，很早就知道世界的臉色

當年我高三，立志未來要當記者。

但那個年代，開放推薦甄試的大學傳播科系不多，加上我數學考得太爛，推薦甄試政大填不上，再來就只能填淡江大傳。

高中以前，我一輩子都住在新竹，從沒有自己去過台北。

台北對我來說，是夢想的所在，是未來的機會，是人生改變的契機。

只是，我爸媽非常反對我念大眾傳播科系，甚至動員所有親友勸退我。

​我知道為什麼。我們家很窮。小時候，我甚至要撿親戚家男生的舊衣服來穿。有錢的親戚，覺得我們家是拖油瓶，很怕被沾上，就要借錢或被要求幫忙。

甚至有一次整個家族約好去看電影，我親眼看著他們在我們面前急忙跑掉。「快走，不然到時候念慈他們跟來，我們還要多付錢。」

​我媽說，小小的我哭著在後面追，追到跌倒爬起來還繼續追。那種羞恥和羞辱，在一個孩子心裡留下很深很深的痕跡。

​我知道，自己的人生必須靠自己扭轉。我要考好成績、我要當社團幹部、我要出人頭地，我不想再被看不起。

▋夢想與現實的拉扯

但爸媽很務實。他們希望我考師院公費名額。這樣他們才有能力照顧我下面三個弟弟妹妹，我也能幫家裡分擔經濟壓力，未來有一份穩定工作。

但我真的很想當記者。

我真的很不甘願。為什麼我的人生要被犧牲？我賭著一口氣自己準備考試，還想辦法找到一位素昧平生的淡江大傳學長，請他幫我惡補面試。

​我只告訴自己一件事，我一定要考上。

▋17歲的台北車站

​就在大學推甄面試前一晚，我高中下課後，帶著行李自己搭客運到台北。

​因為人生地不熟，爸媽幾天前就聯絡這位有錢的親戚，拜託讓我借住一晚。親戚的女兒剛好也念淡江大傳，很可能會成為我的學姊。

我們約好在台北見面，我考前一天就住在她的租屋處。那個年代沒有手機，我也沒有BBcall。唯一能聯絡的，只有市內電話。

​晚上九點多，我拎著行李、搖搖晃晃到了台北車站。但我等了很久，都沒有看到親戚姐姐。我嚇壞了。趕快打電話給爸媽，但爸媽也聯絡不上她。

後來我才知道，她是故意放我鴿子的。

▋那一晚，我第一次覺得自己很卑微

​怎麼辦？明天一早就要面試。我現在該怎麼辦？

17歲的我，站在台北車站前，看著來來往往的人群。我第一次覺得，貧窮、被看不起、被討厭，好像都是我活該。

▋有人把你丟下，也有人願意接住你

後來，我想起一個人。那是我高中參加營隊時認識的朋友。

我打電話給他，一邊哭一邊說：「怎麼辦？我明天要考試，我沒有地方去，怎麼辦？」已經升上大一的他，沒有多問一句。立刻騎著機車，從三重到台北車站找我。

接著，我又打電話給那位幫我準備面試的淡江大傳學長「學長，今天晚上可以睡你家嗎？拜託。」學長立刻答應。

那時候，台北捷運淡水線還沒有通車。我的朋友就這樣騎著機車，載著我從台北一路騎到淡水，看著我進了學長家門，才又風塵僕僕騎回三重。

​等我真正躺下來的時候，已經半夜十二點。

▋人生沒有那麼公平，但努力會留下痕跡

後來，我高分錄取了。

在學校裡，我也曾經遇見那位親戚姐姐。我笑著跟她打招呼，她假裝沒有看見，轉身走開。從頭到尾，她沒有跟我解釋過，為什麼那一晚突然失聯。

我想，她可能只是覺得不甘心吧。

​憑什麼像我這樣的「賤民」，可以跟她念同一所大學、同一個科系？她一直都比我優秀，大概希望我考不上，希望我過不好，這樣才可以證明她可以把我踩在腳下。

我永遠沒有機會知道答案了。因為她在畢業前，從來沒有再跟我說過一句話。畢業後，她就移民美國了。

很久很久以後，親戚姐姐家家道中落，陽明山的豪宅被法拍。而她，也再也沒有回過台灣。

▋那一晚，改變了我一輩子

我呢？因為知道自己起跑點不如人，也沒有家裡的資源可以依靠。

所以考研究所時，我拼到榜首，拿到全額獎學金。

​研究所畢業後，我報考聯合報系公開招考。三千多人報考，只錄取三十個記者。我在名單裡。

幾年後，我又考進清華大學念第二個碩士。也成為報系最年輕的地方主管。

​這一路走來，我並沒有一路順遂，但我一直很努力，不願意屈服。

我一直記得那個晚上。17歲的我，被丟在台北街頭的那一晚。我也一直記得，那一晚願意幫助我的朋友，和那位學長。

​所以我告訴自己一件事，如果有能力，就去幫助別人。不要因為身旁的人現在看起來不如你，就看不起他。​

▋現在的處境，從來不是你人生的答案。

很多年後的現在，我也終於明白一件事。

​那一晚被丟在台北街頭的17歲女孩，什麼都沒有。沒有錢、沒有背景、沒有靠山。但她有一樣東西。她沒有放棄自己。

如果那一晚，她因為羞辱和難堪放棄了；如果她相信了那些覺得她不配的人，那麼後來的一切：考上大學、拿到獎學金、成為記者、走到今天，都不會發生。

如果你現在也在人生很低的位置，請記得一件事：現在看不起你的人，很可能只是比你早到起跑線。

只要你不放棄往前走，總有一天，你會走到他們再也追不上的地方。