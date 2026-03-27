世界睡眠日│睡不好成健康警訊：藥師分享3招改善睡眠

2026-03-27 17:01 潮健康

　

每年三月的世界睡眠日，都是重新檢視睡眠健康的重要時刻。隨著生活步調加快、壓力累積與作息失衡，普遍睡不好已逐漸成為許多人的共同困擾。從入睡困難、淺眠、多夢，到半夜易醒、白天精神不濟，睡眠問題往往不是單一晚沒睡好而已，而是可能長期影響身體修復、情緒穩定與日常表現。對此，多位藥師也從呼吸狀態、心率變異度、睡前習慣與助眠調理等面向，整理出民眾在世界睡眠日最值得關注的睡眠重點。

　

睡不好不只是疲累　還可能影響呼吸與心血管健康

不少人把睡不好視為生活忙碌下的正常現象，認為只要假日補眠就能恢復，但實際上，長期睡眠品質不佳帶來的影響往往比想像中更廣。除了白天疲倦、專注力下降、反應變慢之外，若夜間睡眠長期中斷，身體也可能無法順利完成修復與調節，進一步增加健康負擔。

　

姐夫藥師提醒，很多人以為打呼只是睡得熟，但其實背後有可能隱藏的是睡眠呼吸中止症。他指出，若睡覺時血氧掉到82%，那種感覺其實就像「溺水」；因為當人在睡著後呼吸反覆停止，血氧可能降到80幾，身體只能不停把人喚醒，讓呼吸重新恢復。長期下來，不僅會讓睡眠變得片段，也可能增加心臟負擔、高血壓與中風風險。

　

也因此，若民眾長期有嚴重打呼、白天嗜睡、起床頭痛，或曾被家人發現睡覺時呼吸突然中止，都不應只把它當成單純睡相問題。睡眠不只是「有睡著」就好，更重要的是在睡眠過程中，身體能否穩定呼吸、真正休息。

　

　

想知道自己睡得好不好　除了感受也可留意HRV

很多人會用「睡了幾小時」來判斷自己睡得好不好，但睡眠品質其實不只和時數有關。若一個人雖然躺床很久，卻仍經常難以入睡、半夜醒來、起床後仍感到疲累，這些都可能代表身體沒有真正獲得恢復。

　

近年越來越多人開始透過穿戴裝置觀察生理數據，其中一個常被提到的指標，就是HRV（心率變異度，Heart Rate Variability）。HRV指的是每一下心跳之間細微的時間差，可作為觀察身體恢復狀態與自律神經平衡的參考。

　

家羽藥師說明，每一下心跳之間，其實都會有一點點時間差，這個變化程度就叫做HRV。通常HRV越高，代表副交感神經比較活躍，身體的恢復能力也比較好。他表示，睡眠正是副交感神經最活躍的時間，當人進入深層睡眠時，身體會開始降低心率、修復組織、調整荷爾蒙，並讓神經系統回到平衡。若睡眠品質好，通常會看到HRV上升，代表身體正在恢復；但如果熬夜、壓力過大，或過度訓練，HRV就可能下降，反映交感神經仍持續運作，壓力也正在累積。

　

對一般民眾來說，觀察自己是否睡得好，可以同時從主觀感受與數據變化著手。若最近常常睡醒還是累、白天精神不佳，甚至恢復數值持續偏低，就值得進一步檢視自己的生活節奏與睡眠狀態。

　

提升睡眠品質　可從日常調理與作息管理開始

　

想改善睡眠，往往不能只靠單一做法，而是要從睡前習慣、作息節奏、飲食刺激與身體放鬆程度一起調整。若晚上仍持續工作、滑手機到深夜，或攝取過多刺激性飲食，即使躺在床上，也不代表身體已經準備好進入休息模式。

　

在日常調理方面，菜菜子藥師表示，若從失眠安神的角度來看，可留意三種常被提及的中藥材。第一是酸棗仁，可幫助入睡，也有助於讓心情不那麼焦慮，但要記得選擇正品酸棗仁；第二是茯苓，有助於安定心情、緩解失眠；第三是蓮子，因含有天然色胺酸，也常被視為與睡眠調節有關的日常食材。

　

　

除了調理素材，建立穩定作息同樣重要。奶爸藥師提醒，民眾可從「10、3、2、1、0」原則開始著手。也就是睡前10小時戒掉咖啡因，避免神經系統持續亢奮；睡前3小時停止進食，減少消化負擔對睡眠的干擾；睡前2小時停止工作，讓大腦有時間從緊繃狀態慢慢放鬆；睡前1小時避免藍光，降低手機、電視等裝置對褪黑激素分泌的影響；起床後則0次賴床，盡量在第一次鬧鐘響起時就起身，避免反覆進入無效睡眠循環。

　

至於不少人會接觸到的助眠成分，杰尼藥師表示，不同成分各有適合的使用情境。像是鈣、鎂與神經及肌肉放鬆有關，若平時飲食攝取不足，可作為日常補充參考；B群中的B6與B12和神經穩定及褪黑激素相關機制有關，但若是高劑量補充，建議安排在白天，避免晚上反而更清醒；GABA則常被用於放鬆神經、舒緩焦慮型失眠；Melatonin（褪黑激素）則對調整生理時鐘、時差或長輩作息較有幫助，由於褪黑激素在台灣屬於藥品，使用前應先諮詢醫師或藥師。

　

他也提醒，抗組織胺原本是治療過敏流鼻水的藥物，因為副作用嗜睡，才被部分人拿來作為助眠方式，銀髮族或慢性病患者更應特別小心；而酒精助眠雖然會讓人想睡，卻常讓整體睡眠品質更差，半夜也更容易醒來，並不是理想的助眠方式。

　

世界睡眠日　讓睡眠重新回到健康管理的核心

世界睡眠日的意義，不只是提醒大家今晚早點睡，而是希望社會重新理解一件事：普遍睡不好，已經不是少數人的困擾，而是值得被正視的健康議題。從睡眠不足帶來的疲憊與專注力下降，到呼吸中止、血氧下降、作息紊亂與長期壓力累積，許多身體訊號其實早已悄悄出現。

　

因此，不妨就從這次世界睡眠日開始，重新整理自己的睡眠習慣。無論是提早放下手機、減少睡前刺激、留意夜間打呼與白天嗜睡，或觀察自己是否真正從睡眠中獲得恢復，都是照顧健康的重要一步。若睡眠困擾已持續一段時間，甚至影響工作、情緒與生活品質，也應及早尋求專業評估與協助，別讓睡不好成為長期被忽略的健康風險。

　

受訪專家：

　

姐夫藥師

　

奶爸藥師

　

家羽藥師

　

菜菜子藥師

　

杰尼藥師

　

原文：藥師健康-今天別熬夜！世界睡眠日藥師提醒睡眠警訊 

原文出處：世界睡眠日│睡不好成健康警訊：藥師分享3招改善睡眠

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#身體 #睡眠品質

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

編輯推薦

1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光

2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看　免申請、代繳條件全曝光。圖片來源：getty

台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。

不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。

以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。

編輯推薦

1. 南投縣：65歲以上補助上路　不排富、免申請

圖片來源：南投縣仁愛鄉公所
圖片來源：南投縣仁愛鄉公所

南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。

本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。

仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。

2. 台東縣：70歲以上縣府代繳　符合資格可退費

圖片來源：台東縣政府
圖片來源：台東縣政府

台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。

申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。

若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。

3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助　採試辦方式推動

苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。

經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。

不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。

補助怎麼查？2種方式快速確認

民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：

1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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黃加淇 2026.03.27 25
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#分科測驗

潮健康 2026.03.27 23
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#質感 #身體

潮健康 2026.03.26 28
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#子宮肌瘤 #試管嬰兒 #懷孕 #不孕症 #凍卵 #健康飲食 #精子 #年齡

宜蘊醫療 2026.03.26 29
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#網路聲量 #食物 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.26 41
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#洗澡 #皮膚 #膠原蛋白

女子漾／編輯許智捷 2026.03.26 259
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#語言學習 #吳鳳

失敗要趁早-張念慈 2026.03.26 37
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