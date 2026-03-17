日本「麻疹」疫情延燒，台灣已出現本土傳播鏈？醫急籲「這3族群」快打MMR疫苗

潮健康／綜合報導

隨著出國旅遊熱潮持續，國人最愛前往旅遊的日本，近期卻傳出麻疹（Measles）疫情升溫的消息。根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）發布的最新《感染症發生動向調查》2026年第6號資料（統計至2026年2月12日）顯示，多個縣市陸續出現群聚感染事件，尤其以東京都與大阪府為首，日本官方已針對「麻疹發生報告數的增加」正式發布注意警報。

無獨有偶，台灣國內也已經出現本土麻疹傳播鏈。衛福部疾管署今（2026）年3月公布的疫調資料顯示，國內已爆發一起麻疹境外移入導致的「醫院群聚感染」事件，個案為一名曾赴馬來西亞洽公的40多歲男性，返國7天後陸續出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎與紅疹等症狀。

更令人擔憂的是，該個案在就醫時，將病毒傳染給了另一名同在醫院的20多歲女性，導致其在接觸18天後發病確診。截至今年3月4日，國內已累計4例麻疹病例（包含越南及馬來西亞境外移入各1例，以及2例國內感染），顯示病毒極可能已在社區中流竄，形成持續變動的傳染鏈。

前期症狀與一般感冒無異 如何知道自己是否感染麻疹？

對此，馬偕紀念醫院家庭醫學科主治醫師馬筱淇醫師表示，近年因新冠疫情肆虐，不少家長盡量避免帶孩子前往醫療院所，導致孩童的常規疫苗接種被迫延後；過去以為麻疹疫情越發少見，如今又逐漸出現在日常診療的病房中。此次疫情可謂凸顯出麻疹（MMR）疫苗接種率下滑、或延後施打的「後座力」正在發酵，「我們正在承擔過去延後施打或漏打疫苗的後果！」

麻疹最為狡猾的地方，在於染疫後的初期症狀，例如發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅，與一般感冒（如病毒性上呼吸道感染）難以分辨。馬筱淇醫師解釋，麻疹的前驅症狀在發燒3-4天後，口腔下臼齒對面內頰側黏膜上會出現特徵性的「柯氏斑點（Koplik spots）」；再過24-48小時後，典型的斑丘疹才會從耳後出現，接著慢慢向下擴散至臉部、軀幹與四肢。然而，往往要等到幾天後「全身出疹」，才會讓人警覺到可能是麻疹。

沒出疹就具超高傳染力！ 通風不良處「咳一下」恐中鏢

最令人擔憂的是，在「看起來只像感冒」的潛伏期期間，患者其實已經具備極高的傳染力。馬筱淇醫師提醒，此時孩子可能照常去托嬰中心或幼兒園，成人也照常通勤上班、聚會，自己與周遭的人都缺乏警覺。「一位還沒出疹的孩子，已經出現發燒、流鼻水等症狀，卻仍和一群孩子一起遊玩、其中好幾個剛好疫苗接種還不完整，那便可能是麻疹疫情的破口！」

馬筱淇醫師強調，麻疹在呼吸道病毒中的傳染力可謂「名列前茅」，甚至超越新冠病毒與流感病毒。只要在通風不佳的空間（如候診室或教室），有一位麻疹患者咳嗽，後續進入此空間且沒有麻疹免疫力的人，都有極高的機率暴露在感染風險中。家長預防觀念的鬆動，恐怕正悄聲威脅孩童的健康。

面對潛在的社區傳播危機，馬筱淇醫師坦言，近期只要遇到孩子高燒又出疹，心裡都會先警覺「會不會又是一個麻疹個案」。不過，面對麻疹疫情無須過度恐慌，而是穩健地把該完成卻還沒完成的麻疹（MMR）疫苗補齊，才是幫孩子和家人重建社區保護力的根本之道。「只要疫苗接種率維持在足夠高的水準，病毒就不容易發生大規模擴散！」

赴日旅遊當心帶病回國！ 醫點名「4大族群」快補打疫苗

面對這波伴隨日本旅遊潮而潛藏的疫情，馬筱淇醫師呼籲，民眾應及早建立共同防護的觀念，尤其以下「3大族群」應盡快檢視自身狀況，必要時尋求專業評估與疫苗施打：

1.民國70年至89年（1981-2000年）出生者：此族群目前年紀約落在20-45 歲之間，體內的麻疹保護力最不穩定。若近期有計畫前往麻疹流行地區（如日本），建議先至「旅遊醫學門診」進行諮詢，評估是否需要補打疫苗。

2.高接觸風險族群：包含醫護人員、航空業與旅遊業從業人員，若過去 15 年內沒有相關的疫苗接種紀錄，可以諮詢醫師進行補打。

3.免疫低下族群：建議應定期檢測體內的麻疹保護力；若過去 15 年內沒有相關的疫苗接種紀錄，可以諮詢醫師進行補打。

4.未滿 1 歲嬰幼兒：因尚未達到常規公費 MMR 疫苗的接種年齡，若家長有計畫帶孩子前往流行地區，只要嬰幼兒「滿 6 個月大」，就可以考慮先自費接種一劑疫苗，以提升防護力。

「只要多花一點時間確認與補強全家的麻疹防線，許多風險其實都可以大幅降低。」馬筱淇醫師提醒，若民眾近期有出國旅遊之需求，切勿忽視麻疹疫苗接種的重要性，及早築起免疫防護網，才是保護自己與家人的最佳解方。

資料來源：

疾病介紹 (麻疹) – 衛福部疾管署

DWR 2026年第6号＜注目すべき感染症＞ 麻しん

國內新增1起麻疹境外移入致國內感染群聚事件 國際疫情持續 籲流行區返國民眾有疑似症狀速就醫並主動告知旅遊史 – 衛福部疾管署

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原文出處：日本「麻疹」疫情延燒，台灣已出現本土傳播鏈？醫急籲「這3族群」快打MMR疫苗