潮健康／編輯部

春天已至，不少民眾卻開始出現喉嚨痛、流鼻水等感冒症狀，或因天氣溫差大、花粉與塵蟎量激增而導致過敏。重症醫學專家黃軒醫師於社群貼文提醒，許多患者誤以為感冒或過敏是因為「天氣忽冷忽熱」所造成，但醫學研究發現，真正讓免疫系統變弱的主因往往不是病毒或過敏原，而是早春最常見的「慢性免疫破壞者」，潛伏在每個人的日常生活中。

免疫變弱不是因為病毒？ 醫點名早春「3大免疫破壞者」

黃軒醫師指出，研究發現3種壞習慣容易在不知不覺間傷害自身免疫力：

1. 睡眠不足：春天日照時間變長，民眾睡得更晚、早上仍要按時上班或上課。黃軒醫師說明，長期少睡1-2個小時，會讓體內的壓力荷爾蒙「皮質醇」（Cortisol）上升，同時降低免疫細胞活性。根據2019年《Physiological Reviews》研究顯示，睡眠不足會減少身體產生「細胞激素」（Cytokines），而此種蛋白質正是人體對抗病毒的重要武器。

2. 慢性壓力：長期處於工作壓力、經濟壓力或情緒壓力之下，會讓皮質醇長期維持在高水平。黃軒醫師引述2018年《Nature Reviews Immunology》文獻指出，該狀態會抑制免疫反應，使身體更容易受到病毒與細菌的感染。

3. 運動量下降：民眾在冬天活動量明顯變少，即使天氣回暖也沒有恢復運動習慣。黃軒醫師表示，根據2019年《Journal of Sport and Health Science》研究指出，缺乏規律運動時，免疫細胞在血液中的循環效率會大幅下降，心血管系統也會變得比較遲鈍。

免疫力是「生活節奏」重要指標 3件事最關鍵「但大家都忽略」

「免疫力其實是一種生活節奏的指標！」黃軒醫師強調，市面上的保健食品或維生素雖然可以作為輔助，但真正影響免疫系統的，往往是三件簡單卻重要的事：規律睡眠、壓力管理以及持續運動。

為此，黃軒醫師建議，民眾平時可以建立一個簡單的「免疫健康模式」，每週執行以下運動計畫，幫助身體建構良好的防禦系統，例如一週2次中等強度的力量訓練、1次有氧運動，以及每天至少進行30分鐘的步行。

最後，黃軒醫師提醒，除了維持上述的規律運動習慣，再加上充足的睡眠與均衡飲食，才是維持免疫健康的長久之計，「真正決定自身免疫力的，從來就不是春天的病毒與過敏原；失序的日常節奏對免疫影響更大、卻更容易被忽略。若忽視基本生活習慣，恐讓身體長期處於容易染病的脆弱狀態！」

資料來源：

【早春的隱疾】 – 黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

The Sleep-Immune Crosstalk in Health and Disease – PubMed

The compelling link between physical activity and the body’s defense system

Temperature and Monsoon Tango in a Tropical Stalagmite: Last Glacial-Interglacial Climate Dynamics – PubMed

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原文出處：一到春天就感冒、過敏大發作？ 醫揭「3大壞習慣」害慘免疫力，比忽冷忽熱更傷身