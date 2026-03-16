2026-03-16 16:40 女子漾／編輯張念慈
女子打「瘦瘦針」引酮酸血症送醫！醫警告後遺症：月經亂、情緒低落都可能發生
近年被稱為「減肥神藥」的瘦瘦針（GLP-1 類藥物），在全球掀起減重熱潮。許多人在短時間內看到體重下降，對於瘦身成果相當滿意，但醫界也開始觀察到一些身體變化。臨床醫師指出，部分使用者在快速減重後，出現月經異常、掉髮、情緒低落甚至疲憊無力等情況，提醒民眾在追求瘦身的同時，也要留意身體健康。
中醫臨床觀察：快速減重恐影響月經與情緒
中醫診所醫師林瑋隆分享門診案例，一名24歲女性使用瘦瘦針半年減重約8公斤，但同時出現月經異常與掉髮問題，停藥後體重也迅速回彈。部分患者甚至出現月經量減少約30%至50%、排卵期縮短、經期延後等狀況。
除了女性生理期紊亂，男性若減重過快，也可能出現性慾下降、疲憊無力與情緒低落等身體反應。
台北市中醫師公會理事長陳文戎表示，體重快速下降並不一定代表健康，往往伴隨肌肉流失、基礎代謝下降與營養不良等問題。一旦停止用藥，也容易出現體重回彈。從中醫觀點來看，理想的減重應該是在「氣血充足」的狀態下自然瘦身，而非單純依賴藥物。
醫師提醒：瘦瘦針原為糖尿病藥物
開業中醫診所院長褚衍強指出，瘦瘦針主要透過影響食慾與延緩胃排空來達到減重效果，原本是治療糖尿病的藥物。從國際研究與臨床觀察來看，快速減重過程可能伴隨腸胃不適、胃排空延遲與情緒波動等問題。
此外，若減重期間營養攝取不足，又缺乏運動維持肌肉量，可能導致肌肉流失，進一步影響基礎代謝率與身體代謝功能。
褚衍強也提到，門診中因瘦瘦針副作用求診的患者逐漸增加。例如一名50多歲男性雖然糖尿病控制穩定，但使用瘦瘦針後出現突發性視力問題，後續透過針灸促進眼部血液循環後，視力才逐漸恢復。
急診案例：腹部小瘀青揭露「瘦瘦針」關鍵病史
除了門診觀察外，急診醫師也遇到相關案例。新竹臺大分院急診醫學部主任陳彥斌分享，一名31歲女性因噁心、劇烈嘔吐與腹脹就醫，初步問診時未提及任何藥物使用史。
醫師在檢查時發現腹部有約0.5公分的淺層瘀青，外觀疑似皮下注射痕跡，進一步追問後，患者才坦承近期自行施打減重針。醫療團隊因此調整診斷方向，最終確認為「飢餓性酮酸血症」，經治療後順利康復出院。
陳彥斌指出，該名女性本身體型已偏瘦，BMI約20，但因追求更纖細體態，每週注射一次瘦瘦針。藥物抑制食慾，再加上副作用導致持續嘔吐與脫水，使身體熱量攝取不足，開始大量分解脂肪產生酮體，最終引發酮酸血症。
醫界提醒：就醫務必誠實告知用藥史
醫師指出，目前常見的注射型減重藥物多屬於 GLP-1 受體促效劑，常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉、胃脹氣等。若未經醫師評估自行使用，或體脂並不高仍持續施打，可能因熱量攝取不足與脫水而增加酮酸血症等代謝併發症風險。
新竹臺大分院也提醒，「完整且真實的病史」是醫師診斷的重要關鍵。民眾就醫時應主動告知所有藥物使用情況，包括處方藥、自費減重藥、中草藥或保健食品，以及是否曾接受醫美或減重療程，避免影響診斷與治療。
醫師建議：減重不只看體重數字
中醫觀點認為，減重不應只看體重與體脂變化，更要維持身體整體平衡。理論上「氣為動力、血為基礎」，當氣血充足時，臟腑功能與生殖系統才能穩定運作。若長期攝食不足或脾胃功能受損，氣血生成不足，反而可能出現掉髮、月經紊亂或提早老化等問題。
醫師提醒，健康減重應透過飲食、運動與代謝調整，而不是單純依賴藥物。瘦身速度過快，反而可能讓身體付出更高的健康代價。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower