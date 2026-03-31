在資訊密度與生活節奏快速提升的現代社會中，許多人長時間處於高度警覺與思緒運轉的狀態。焦慮感、專注力下降與睡眠品質不穩，逐漸成為常見的生活困擾。

神經科學與心理學領域近年持續關注「正念訓練（Mindfulness）」對情緒調節與壓力管理的影響。正念並非單純的放鬆技巧，而是一種透過覺察訓練來調整注意力與身心狀態的方法。

正念（Mindfulness）指的是將注意力有意識地帶回當下，並以不批判的態度觀察自己的呼吸、感受與思緒。它並不是強迫停止思考，也不是宗教儀式，而是一種訓練注意力穩定度與情緒覺察能力的方式。

正念練習的形式很多，例如靜坐觀察呼吸、行走時覺察腳步，或在進食時專注於味道與咀嚼感。當思緒自然飄走時，再溫和地將注意力帶回當下。整個過程的重點並不是避免分心，而是在每一次分心時，再將注意力帶回當下。

現代生活中，許多人長時間處於交感神經活躍的狀態。當壓力持續存在時，身體會維持在「警覺模式」，即使身體感到疲憊，大腦仍然難以真正放鬆。

一項發表於《Psychiatry Research: Neuroimaging》的神經影像研究發現，在持續進行正念練習的參與者中，與學習與情緒調節相關的腦區，例如海馬迴等區域，其灰質密度出現變化。研究團隊指出，這些觀察顯示大腦具有「神經可塑性」，透過持續的覺察與注意力訓練，大腦結構與功能可能逐漸產生調整；因此，正念訓練常被視為一種有助於建立身心節律與覺察能力的生活練習。

在部分放鬆與正念練習情境中，氣味環境也常被納入作為輔助元素之一；禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，嗅覺神經與大腦邊緣系統之間存在密切連結，而邊緣系統與情緒與記憶處理相關。

因此，香氣環境有時被用來協助建立固定的放鬆或專注情境；在正念或冥想練習中，若搭配柔和香氣，能讓大腦更容易形成「進入放鬆狀態」的環境提示。

常見於正念或放鬆情境中的精油包括：

薰衣草： 常被用於放鬆與睡前環境營造。

常被用於放鬆與睡前環境營造。 檀香： 氣味沉靜，常見於冥想或靜心空間。

氣味沉靜，常見於冥想或靜心空間。 乳香： 帶有樹脂氣味，常用於呼吸冥想情境。

帶有樹脂氣味，常用於呼吸冥想情境。 佛手柑： 清新的柑橘香氣，常被用於營造輕鬆氛圍。

清新的柑橘香氣，常被用於營造輕鬆氛圍。 岩蘭草：氣味厚重沉穩，常被用於提升安定感的環境中。

需要強調的是，精油並不是讓人「進入正念狀態」的工具，而是透過氣味建立穩定的放鬆環境，協助身心更容易進入覺察與專注的練習。

正念訓練並不追求完全沒有思緒，而是學習在思緒出現時保持覺察；在快速變動的生活節奏中，這樣的練習讓人重新建立與身體與情緒之間的連結，也讓大腦有機會從長時間的緊繃與過度運轉中暫時休息。當覺察能力逐漸建立，人們往往更容易辨識壓力來源，並找到適合自己的節奏與生活方式。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

沐禾精油百科

參考資料：

原文出處：現代壓力下的大腦如何休息？從神經科學看正念訓練與情緒調節