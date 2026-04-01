圖說：面對琳瑯滿目的護心保健品，許多民眾常陷入「有吃有保佑」的迷思。然而，若選錯濃度或與藥物產生交互作用，保健品反而可能成為身體的負擔。

心血管疾病長年位居國人十大死因前列，使得魚油、紅麴、Q10 等保健食品成為市場寵兒。然而，正欣診所營養師江庭萱指出，臨床上常見民眾花了大錢吞下一堆膠囊，健檢紅字卻紋風不動，關鍵在於「濃度不足」與「吃錯劑型」。

以最常見的魚油為例，其護心核心成分是 Omega-3 脂肪酸中的 EPA（抗發炎）與 DHA（腦神經修復）。正欣診所營養師江庭萱強調，一般市售低濃度魚油（Omega-3 濃度低於 30-50%）含有過多不必要的雜油（如大豆油），反而攝取多餘熱量。若目的是降低三酸甘油脂與抗發炎，建議選擇濃度 80% 以上的高純度 rTG 型態魚油，才能達到臨床實證的保健閾值。

除了血管通透性，心臟本身的「泵血夠不夠力」也至關重要。心臟每天跳動超過十萬次，需要龐大的能量，而輔酶 Q10（CoQ10）正是心肌細胞線粒體發電的關鍵輔酶。

正欣診所營養師江庭萱分析，人體內的 Q10 會隨年齡增長而流失，且服用史他汀類（Statins）降膽固醇藥物的患者，體內 Q10 合成會被藥物阻斷，容易導致肌肉痠痛與疲勞。因此，對於高齡或服用降血脂藥族群，適度補充 Q10 有助於維持心肌活力。在選擇上，還原型（Ubiquinol）的生物利用率優於氧化型（Ubiquinone），較適合中高齡族群吸收。

紅麴中的 Monacolin K 與納豆激酶被視為血管的清道夫，有助於調節膽固醇與促進血液循環。但這類產品也是「藥物交互作用」的高風險區。

正欣診所營養師江庭萱嚴正提醒，紅麴的成分結構與降血脂藥（Statins）極為相似，若兩者同時服用，等同於藥量加倍，恐引發橫紋肌溶解症或肝損傷。同樣地，納豆激酶具有抗凝血特性，若正在服用抗凝血劑（如 Warfarin）的患者，必須諮詢醫師後才能食用，以免增加出血風險。

保健品是為了填補營養缺口，而非取代正規醫療。建議民眾在購買前，先進行功能醫學檢測了解自身缺乏的營養素，並諮詢專業人員，實現「精準補充」，別讓護心變成傷身。

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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參考文獻：

原文出處：只吃魚油夠嗎？營養師解析心血管健康的營養補充觀念