只吃魚油夠嗎？營養師解析心血管健康的營養補充觀念

2026-04-01 10:04 潮健康

　

圖說：面對琳瑯滿目的護心保健品，許多民眾常陷入「有吃有保佑」的迷思。然而，若選錯濃度或與藥物產生交互作用，保健品反而可能成為身體的負擔。

　

不是有吃就好：濃度與劑型也是營養補充的重要考量

心血管疾病長年位居國人十大死因前列，使得魚油、紅麴、Q10 等保健食品成為市場寵兒。然而，正欣診所營養師江庭萱指出，臨床上常見民眾花了大錢吞下一堆膠囊，健檢紅字卻紋風不動，關鍵在於「濃度不足」與「吃錯劑型」。

　

以最常見的魚油為例，其護心核心成分是 Omega-3 脂肪酸中的 EPA（抗發炎）與 DHA（腦神經修復）。正欣診所營養師江庭萱強調，一般市售低濃度魚油（Omega-3 濃度低於 30-50%）含有過多不必要的雜油（如大豆油），反而攝取多餘熱量。若目的是降低三酸甘油脂與抗發炎，建議選擇濃度 80% 以上的高純度 rTG 型態魚油，才能達到臨床實證的保健閾值。

　

輔酶 Q10 在人體能量代謝中的角色解析

除了血管通透性，心臟本身的「泵血夠不夠力」也至關重要。心臟每天跳動超過十萬次，需要龐大的能量，而輔酶 Q10（CoQ10）正是心肌細胞線粒體發電的關鍵輔酶。

　

　

正欣診所營養師江庭萱分析，人體內的 Q10 會隨年齡增長而流失，且服用史他汀類（Statins）降膽固醇藥物的患者，體內 Q10 合成會被藥物阻斷，容易導致肌肉痠痛與疲勞。因此，對於高齡或服用降血脂藥族群，適度補充 Q10 有助於維持心肌活力。在選擇上，還原型（Ubiquinol）的生物利用率優於氧化型（Ubiquinone），較適合中高齡族群吸收。

　

紅麴與納豆激酶可以一起吃嗎？專家解析營養補充注意事項

紅麴中的 Monacolin K 與納豆激酶被視為血管的清道夫，有助於調節膽固醇與促進血液循環。但這類產品也是「藥物交互作用」的高風險區。

　

正欣診所營養師江庭萱嚴正提醒，紅麴的成分結構與降血脂藥（Statins）極為相似，若兩者同時服用，等同於藥量加倍，恐引發橫紋肌溶解症或肝損傷。同樣地，納豆激酶具有抗凝血特性，若正在服用抗凝血劑（如 Warfarin）的患者，必須諮詢醫師後才能食用，以免增加出血風險。

　

保健品是為了填補營養缺口，而非取代正規醫療。建議民眾在購買前，先進行功能醫學檢測了解自身缺乏的營養素，並諮詢專業人員，實現「精準補充」，別讓護心變成傷身。

　

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

  • 心血管不只看膽固醇！認識Lp(a) 與ApoB 最被忽略的血管年齡關鍵 

  • 血液淨化大對決：雙重過濾vs. 離心機 

  • 外食族一週餐盤攻略

    • 　

    　

    　

    參考文獻：

    原文出處：只吃魚油夠嗎？營養師解析心血管健康的營養補充觀念

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    #營養師 #保健食品 #心血管疾病

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    2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

    #原路返還❤

    #停止情緒服務

    總有人習慣把問題複雜化

    或喜歡拘泥於無謂的細節

    讓事情的進度老是被卡關

    或一段關係裡

    某方慣性製造衝突

    藉以證明雙方有愛

    導致另一方為了滅火

    總疲於應付這些鳥事

    搞得關係越來越緊繃

    不管任何情境~

    面對製造問題的慣犯

    就將問題還回去就好

    不是誰隨便找了點碴

    都值得被認真對待及回應

    沒有建設性的溝通

    只是浪費彼此的時間

    自己的情緒自己處理

    好的關係是舒服且雙向奔赴

    只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

    #終結問題製造者

    #不是所有鳥事都需回應

    Belinda的玩美甜蜜窩

    Belinda的玩美甜蜜窩

    是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

    #情緒

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    2026-03-24 10:42 女子漾／編輯許智捷
    圖片來源：iStock
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    每到季節交替，總覺得整個人像被抽掉電力，早上起不來、下午狂想睡，連滑手機都懶得滑。這種「春睏模式」其實不只是天氣影響，很可能是身體營養失衡的警訊。

    圖片來源：iStock
    圖片來源：iStock

    除了睡眠與運動，日常飲食中的營養補給更是關鍵。尤其是維生素D、B群與Omega-3脂肪酸，能幫助調節神經、穩定情緒，同時提升整體能量狀態，讓人從內到外恢復活力。

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    擺脫春睏關鍵：從餐盤開始調整

    這三種營養素其實並不難取得，但卻常常被忽略，導致長期攝取不足。與其硬撐精神，不如先檢視每天吃進去的食物，慢慢把缺口補起來，身體自然會回應你。

    1. 維生素D：補陽光也補精神

    台灣有超過六成人維生素D不足，尤其長時間待在室內、不常曬太陽的人更容易缺乏。當體內維生素D偏低，容易出現疲倦、嗜睡，甚至影響骨骼健康

    圖片來源：盛和風
    圖片來源：盛和風

    日常可以從鮭魚、沙丁魚、蛋黃、牛奶、菇類與黑木耳中攝取，同時也建議適度曬太陽，像是早上或傍晚外出走走，都是幫助身體自然合成維生素D的好方法。

    2. B群：提神不是靠咖啡，是靠代謝力

    總是覺得沒精神，很可能是能量代謝效率變差。B群在體內扮演重要角色，能幫助把吃進去的營養轉換成能量。

    圖片來源：iStock
    圖片來源：iStock

    糙米、燕麥、豆類、堅果、蛋、瘦肉與深綠色蔬菜，都是補充B群的好來源。當身體代謝順了，自然比較不容易疲憊。

    3. Omega-3脂肪酸：穩情緒、抗發炎的隱形關鍵

    如果最近容易煩躁、注意力不集中，可能和Omega-3攝取不足有關。這類脂肪酸具有抗發炎作用，對心血管、腦部與神經系統都有幫助，也被認為與情緒穩定有關。

    圖片來源：iStock
    圖片來源：iStock

    日常可以從鮭魚、鯖魚等深海魚，或亞麻籽、奇亞籽與核桃中補充，讓身體維持在更穩定的狀態。

    換季養生，其實是在幫身體重新開機

    從中醫觀點來看，春天是養肝的重要時節，當肝氣順暢，整個人的精神與循環也會跟著變好。與其抱怨提不起勁，不如從生活細節開始調整，多曬點太陽、吃得更均衡一點，再搭配足夠蛋白質與蔬菜，讓身體慢慢回到最佳狀態。

    當你覺得自己變得更有精神，其實不是突然變勤勞了，而是身體終於被好好照顧了。

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    #身體 #健康

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    2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
    3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
    3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

    政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

    3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

    受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

    1、生育給付

    凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

    若為多胞胎，給付也會倍數增加：

    雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

    2、喪葬給付

    若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

    勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

    除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

    依照勞保局的發放規則：

    1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

    2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

    因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

    勞保局3月給付入帳時間表:

    圖片來源：女子漾編輯製圖
    圖片來源：女子漾編輯製圖

    勞保局提醒：記得確認入帳

    勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

    隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

    #年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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    2026-03-31 13:04 陳冠璇
    圖片來源：Canva
    圖片來源：Canva

    一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

    壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

    以下為壽險顧問陳冠璇全文：

    圖片來源：陳冠璇
    圖片來源：陳冠璇

    『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

    你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

    我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

    別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

    診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

    在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

    甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

    別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

    診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

    為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

    這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

    這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

    意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

    1.突發：意料之外。

    2.外來：身體以外的力量。

    3.非疾病：不是因為生病引起的。

    如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

    最後，就算賠，也不一定全賠

    即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

    有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

    真心話：

    別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。

    #保險 #理賠

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    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

    2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

    不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

    在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

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    1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

    現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

    簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

    2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

    厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

    看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

    3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

    很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

    時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

    醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

    比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

    第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
    第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
    第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

    腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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