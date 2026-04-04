隨著數位科技的全面普及，現代人的生活與電子產品密不可分。然而，健康管理師張恆恩分享：對於正處於課業壓力與社交活躍期的大學生及剛步入職場的社會新鮮人而言，長時間使用3C產品，可能對身心發展與生活作息產生影響。

美國睡眠基金會（Sleep Foundation）表示，3C產品螢幕的使用時間與睡眠品質低落之間存在顯著的關聯性。尤其在夜間頻繁使用智慧型手機與平板電腦，不僅大幅增加失眠風險，更可能引發深層的焦慮與身心耗竭。

睡眠健康的基礎建立在人體自然的生理時鐘與內分泌系統之上。人體腦部的松果體會隨著環境光線變暗而分泌「褪黑激素」，這是一種能向身體發出睡眠信號的關鍵荷爾蒙。然而，現代電子產品螢幕所散發出的短波藍光，其波長極大地干擾了褪黑激素的正常分泌。

當大學生或社會新鮮人在睡前持續滑手機、追劇或參與線上遊戲時，高強度的光源會使大腦誤以為仍處於白晝，進而抑制褪黑激素的合成。此外，社群媒體的反饋機制與高強度感官刺激的影音內容，會促使大腦分泌多巴胺，導致交感神經處於持續亢奮的狀態。在「光線抑制」與「神經刺激」的雙重夾擊下，入睡困難、淺眠、多夢等問題便接踵而至，長期下來不僅無法獲得充足的休息，更會使整體的失眠風險呈指數型攀升。

在教育工作者與家長的觀察中，許多大學生與年輕上班族常因為白天被課業或公事填滿，進而在夜晚產生「報復性熬夜」的心理補償機制。他們試圖透過犧牲睡眠時間來換取所謂的個人休閒時光。然而，這種行為模式會形成難以輕易打破的惡性循環。

長期的睡眠剝奪絕非僅是隔日精神不濟如此簡單。從預防醫學的角度來看，慢性睡眠不足會導致人體壓力荷爾蒙（皮質醇）經常性處於高水平，這會削弱免疫系統功能、影響大腦認知能力與記憶力，並增加心血管代謝異常的機率。在心理健康層面，睡眠品質低落也被證實與焦慮症、憂鬱情緒有高度的共病性，使得許多原本只是輕微壓力的生活事件，在睡眠不足的狀態下被無限放大，最終導致身心靈的全面失衡。

面對數位時代的睡眠危機，透過行為轉換與環境營造來提升睡眠品質，已成為國際公共衛生領域積極推廣的衛教重點。要降低螢幕帶來的失眠風險，可從以下三個面向著手改善：

第一，實行「睡前數位排毒」。建議在預定就寢時間的前一至兩個小時，主動放下電子設備，將原本用於滑手機的時間替換為閱讀紙本書籍、進行正念冥想或聽輕音樂，讓活躍的大腦皮質得以漸進式放鬆。

第二，優化睡眠環境。維持臥室的昏暗與涼爽，減少不必要的噪音與光源干擾。同時，建立固定的睡眠儀式，透過規律的就寢與起床時間，幫助身體重新校準被打亂的生理時鐘。

第三，運用非侵入性的輔助方式進行減壓。近年在職能治療與睡眠科學領域中，「深層觸壓覺（Deep Pressure Stimulation）」的概念受到極大關注。這種原理是透過給予身體表面均勻且舒緩的重量感，模擬如同被擁抱時的安全感，藉此刺激副交感神經運作，幫助降低心率與舒緩焦慮情緒。

睡眠並非浪費時間，而是大腦與身體進行自我修復、鞏固記憶與清除代謝廢物的重要機制。不論是仍在校園求學的大學生，或是剛進入社會面臨身分轉換的新鮮人，面對日新月異的科技誘惑，更需要具備高度的自我健康管理意識。

教育工作者與公衛機構也應持續倡議，引導年輕族群認知到良好的睡眠品質是應對未來各種挑戰的基石。建立良好的睡眠衛生習慣，適時阻斷科技帶來的過度刺激，並為自己尋找健康的減壓管道，才能真正在數位時代中找回身心靈的平靜，享受每一個能徹底放鬆的夜晚。

圖說：睡前長時間使用3C產品，藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡困難。

圖說：維持良好的睡眠衛生習慣與減少睡前螢幕使用時間，是現代青年遠離失眠風險的關鍵第一步。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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資料來源：

1. Sleep Foundation – How Electronics Affect Sleep

2.BBC- Screen time in bed linked to worse sleep, study finds

原文出處：數位時代的睡眠議題：藍光與3C使用習慣對大學生睡眠品質的影響