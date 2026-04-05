近期台灣受到兩波冷氣團接力影響，各地氣溫明顯下降，部分地區清晨低溫甚至接近10度，冷空氣影響過後氣溫又將逐漸回升，形成早晚偏冷、白天回暖的型態，日夜溫差相當明顯。

這樣忽冷忽熱的天氣型態，不僅影響日常穿著，也讓不少人開始關注身體在溫度變化下的適應狀況，尤其是長者與有心血管風險族群，更需要留意日常保暖。

在氣溫快速變化的情況下，人體會透過血管收縮與擴張來調整體溫。當外在溫度突然下降時，血管可能出現收縮反應；而氣溫回升時，又需要重新調整。

如果一天之中經歷多次氣溫變化，從清晨出門氣溫偏低、中午回暖、夜晚再次降溫，身體就需要反覆適應環境變化。部分人可能會出現手腳冰冷、體感不穩或容易疲倦等感受；也因此在季節轉換期間，更要特別留意日常保暖，讓身體在氣溫變化時維持較穩定的體感。

在日常保暖中，多數人會先想到外套或厚衣服，但手腳等末端部位其實也容易受到氣溫影響。尤其長時間在冷氣環境工作、久坐辦公或清晨通勤時，腳部往往最先感到寒意。

如果腳部長時間覺得冷，整體體感也容易跟著下降。健康管理師張恆恩分享：天氣開始轉涼時，可以先從腳部保暖做起，穿上保暖襪類來維持溫度。其中羊毛襪因為保暖又透氣，在換季時也經常被拿來作為日常保暖搭配；透過維持手腳末端的溫度，有助減少身體在氣溫變化時出現過大的體感落差。

除了腳部保暖之外，貼身衣物的選擇也會影響身體在不同氣溫環境下的感受。春季氣溫變化明顯，清晨與夜晚仍帶有涼意，中午則可能逐漸回暖，因此不少人在換季期間會特別留意貼身衣物的保暖與透氣。

當貼身層能維持較穩定的體感時，在戶外與室內環境之間移動時，較不容易出現忽冷忽熱的情況。清晨通勤時搭配外套保暖，中午氣溫上升後再依情況調整衣著，讓整體體感保持在較舒適的狀態。

在貼身衣物的選擇上，也有品牌觀察到，不少人會將發熱衣延續穿到春季。WIWI溫感衣提醒，發熱衣並不一定只適合最冷的冬天，在早晚偏涼、白天回暖的時期，作為貼身層搭配外套或長袖上衣，同樣能幫助身體維持較穩定的體感。

面對春季忽冷忽熱的天氣型態，有些人會透過日常穿著調整來維持體感，例如貼身保暖衣物搭配外套，或在氣溫偏低時搭配羊毛襪等保暖配件。貼身層若能維持穩定的體感，身體在氣溫變化時較不容易出現明顯的冷熱落差。特別是長者或有心血管風險的族群，在氣溫忽冷忽熱時更需要留意保暖。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

・WIWI溫感衣

・健康精選文章

・WIWI官方FB

原文出處：冷氣團接力南下：氣溫變化期間心血管健康需多留意