迎來萬象更新的「開工大吉」，大家都期待能以紅紅火火的高效率開啟新篇章。然而，你是否也感到提不起勁、注意力遲遲無法對焦，甚至覺得坐在辦公桌前，靈魂卻還留在假期裡？這正是許多上班族與學生揮之不去的「收假症候群（Post-Holiday Syndrome）」。

健康管理師張恆恩分享：造成收假症候群的原因眾多，最常見的便是生理時鐘紊亂。許多人在連假期間習慣晚睡晚起，或沉浸在深夜追劇與長途旅遊中，導致身體出現「社交時差」；加上假期中飲食往往較為油膩、作息不固定，身體代謝負擔加重。

此外，心理層面的強烈落差也是主因，當身心從放鬆、娛樂的狀態突然切換回高壓、規律的工作環境，大腦會產生抗拒心理，進而引發焦慮、易怒或情緒低落。

開工首日，有人盯著電腦螢幕發愣、有人連常用的開機密碼都突然想不起來，或是手中的咖啡一杯接一杯，卻依舊哈欠連連。面對這些生理與心理的雙重挑戰，台灣芳療協會特別揭密三招「職場芬芳開運續命術」，教你如何透過天然氣味精準啟動大腦開關，找回消失的生產力，讓新春工作運勢更上一層樓。

台灣芳療協會會長張元霖表示：「氣味分子可透過嗅覺傳導至大腦邊緣系統，而該區域與情緒、壓力感受及記憶等功能有關。在繁忙的職場中，選對合適的精油，就像是為大腦進行一次芬芳的系統重開機。這不僅能幫助我們從閒適的假期節奏中優雅轉身，切換至靈感湧現的高效頻道，更能大幅緩解收假後的不安與浮躁。這場香氣儀式感，就是為新春事業運勢加持，讓專注力如春意般蓬勃綻放。」

以下建議的三大應用技巧：

第一招：晨間喚醒配方—迷迭香、檸檬、葡萄柚

早晨昏沈，迷迭香能活化思考，搭配柑橘類清新香氣，如同清晨陽光掃除睡意與心理陰霾，助你迅速進入開工狀態。

第二招：舒緩抗壓配方—胡椒薄荷、尤加利、甜橙

午後倦怠與煩躁，利用薄荷與尤加利的清涼感即刻提神，緩解久坐的緊繃感；甜橙則能帶來愉悅心情，助你從容應對繁雜事務，工作起來游刃有餘。

第三招：沉穩專注配方—大西洋雪松、乳香、岩蘭草

大西洋雪松與乳香提供穩定的支撐，岩蘭草則強化心理抓地力，幫助建立堅固的專注力氣場，即便在紛擾環境中也能冷靜進行深度決策。

台灣芳療協會會長張元霖特別提醒，選購精油時應認明標示完整的純植物精油，並優先挑選獲得國際有機認證（如法國 ECOCERT、美國 USDA 或歐盟有機標章）的產品。有機認證不僅代表植物生長過程中無農藥與重金屬殘留，更能確保萃取出的精油分子純淨且充滿自然生命力。

掌握以下「精油辨識 4 大要領」聰明選購精油：

產品標示：產品需清楚標示植物的拉丁學名、產地、萃取部位及批號。

包裝材質：純精油易受光線影響變質，必須使用深色玻璃瓶裝，切忌塑膠瓶或透明瓶。

氣味層次：天然精油的香氣帶有層次感，會隨時間產生前、中、後調的變化；若氣味極其刺鼻且持久不散，則需警惕是否為人工合成香精。

售價行情：精油價格反映了產量與萃取難度，如玫瑰、茉莉等產油量極低的精油，若價格異常低廉，極有可能是稀釋品或化學調和油。

透過專業辨識與有機選擇，能避免人工香精對呼吸道造成負擔，確保在追求療癒效果的同時，也能擁有最高品質的安全保障。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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精油選購指南

原文出處：開工後還在放假模式？芳療專家分享 3 種精油香氣使用方式：幫助調整日常節奏