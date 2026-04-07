周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

醫美療程越來越普及，從淨膚雷射、飛梭雷射、皮秒、果酸換膚到各式光療，許多人已將醫美視為日常保養的一環。然而，周醫師在門診中最常提醒的一句話是：「療程只是開始，真正決定效果的是術後修護。」

當肌膚經過能量刺激或角質更新後，屏障功能暫時受損，如果保養不當，不僅影響效果，還可能延長泛紅、乾癢甚至反黑的風險。因此，2026年的術後保養觀念已經出現轉變，不再迷信高價專櫃或診所專售產品，而是回歸成分科學與配方穩定度，開架產品也逐漸展現實力。

1.

醫美療程的本質，是透過控制性的刺激來誘發膠原蛋白重建或加速角質代謝。但同時，角質層完整性會下降，經皮水分流失（TEWL）增加，皮膚對外界刺激的耐受度降低。

此時肌膚的三大問題最常出現：乾燥脫屑、泛紅刺癢、暫時性敏感；因此術後保養的核心３大目標：補水、修護、降低發炎反應。至於美白、抗老或酸類等刺激成分產品建議暫停1-3週，主要還是視肌膚現況而定。

2.

一般而言，術後前3天屬於急性修護期，7天內為穩定期，約2至4週才完全恢復屏障功能（視療程深淺而定）。過去大家認為只有診所專售產品才能使用，但其實只要成分單純、無酒精香精及無刺激性成分且具備高保濕與舒緩修護設計，開架產品也可以勝任。

關鍵在於：是否含有B5（泛醇）、尿囊素、植萃角鯊烷、黃細心根等修護屏障支持成分，並完全避開高濃度酸類與刺激性活性成分。

3.

很多人以為，醫美專用產品才能照顧敏感或術後肌膚，其實差別主要在品牌定位與包裝策略，而非功效本身。

醫美專用產品：強調醫師背景、低敏設計，給術後肌膚最大的安全感。

開架產品：配方科技快速進化，許多導入醫研級概念，例如主要修復與修護成分、高效保濕等，實際使用效果並不遜色。

周醫師提醒：術後或敏感肌膚最需要的是穩定保養，而不是立即美白或強效去角質。選對產品關鍵在於：配方是否簡單、是否避免酒精、香料、防腐劑與色素等有害或刺激成分，絕非單純以品牌標籤或價位來看。

4.

術後肌膚適合以下幾類成分：

B5（泛醇）： 常見保濕成分，有助於維持肌膚水分並提升肌膚舒適感。

常見保濕成分，有助於維持肌膚水分並提升肌膚舒適感。 尿囊素： 常見於肌膚保養產品，可幫助舒緩肌膚不適並維持肌膚狀態。

常見於肌膚保養產品，可幫助舒緩肌膚不適並維持肌膚狀態。 植萃角鯊烷： 具有良好保濕特性，有助於維持肌膚柔軟與滋潤感。

具有良好保濕特性，有助於維持肌膚柔軟與滋潤感。 黃細心根萃取：植物來源成分，常見於舒緩型保養產品，用於維持肌膚穩定狀態。

醫美術後專用產品包含市面上常見的B5霜及森田藥粧的醫研系列，可作日常保養或術後保養搭配，先少量測試局部耐受，再全臉使用；避免同時使用多種活性或去角質產品。

周醫師也提醒大家，在肌膚有傷口尚未結痂或癒合時，請勿使用任何面膜，待無傷口或傷口結痂時再使用。

5.

術後建議遵循「減法保養」原則：

第一步：溫和清潔、第二步:單純高保濕面膜或精華（避免酸類）、第三步：鎖水型乳液或乳霜、第四步：白天確實防曬。術後前三天避免A醇、酸類、美白酸性成分；一週內避免去角質與刺激性成分疊加。

若搭配面膜，建議每次敷10至15分鐘即可，不必過久，以免反而造成水合過度；醫美療程本身並不是終點，而是膚質優化的起點。近年的術後保養趨勢已逐漸走向理性與成分導向。只要理解修復成分及避免刺激成分等，選擇低刺激、高保濕、強化屏障的產品，開架保養品同樣可以在術後保養中扮演重要角色。

與其迷信價格與通路，不如回歸皮膚生理學。當肌膚屏障恢復健康，紅退得快、水分回得來，術後保養的核心從來不是「用多好」，而是「用對」。

免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：2026醫美術後保養觀察：開架保養產品成為日常保養選項