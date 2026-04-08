2026-04-08 10:02 潮健康
又睡不好？你可能是缺乏「維生素D」！4大族群最需要補充
圖說：很多人不知道，缺乏維生素D也是導致晚上難以入睡的原因。
現代人生活壓力大，常常到了睡前依然思緒亂飛，明明身體很累卻總是在床上翻來覆去。許多人為了幫助入睡，嘗試了各種放鬆方法，卻忽略了其實可能是體內缺乏關鍵營養素！
《豐傑生醫》腦科學專家賴俊廷指出：「缺乏維生素D，真的會影響睡眠！」專家特別整理出維生素D幫助入睡的4大關鍵原因、最容易缺乏的4大高風險族群，以及正確的補充時機，教你從根本調節生理機能，找回夜夜好眠。
不只顧骨頭！維生素D幫助入睡的4大關鍵原因
維生素D不只是幫助骨骼發育的必備營養，更是調節睡眠的隱藏版神隊友！目前可以歸納出以下4大益處：
每日適量補充維生素D能幫助調節生理機能，讓身體自然進入放鬆狀態，進而幫助入睡。
體內維生素D是否充足，會直接影響神經傳導與肌肉的正常運作。補足維生素D，能減少身體的緊繃感，提升整體的睡眠品質。
熟齡族群常因骨骼健康問題影響夜間的安寧，維生素D能增進鈣吸收，間接滿足健康維持的需求，讓夜晚更平靜。
對於日常高壓或需要促進新陳代謝的族群，補足維生素D能維持整體健康平衡，為良好的睡眠打下穩固基礎。
圖說：適度曬太陽補充維生素D，能幫助調節生理機能，是夜間休息的神隊友。
你也是缺「D」一族嗎？這4大族群最需要補充！
維生素D是國人最缺乏的營養素之一，尤其女性更有一半未達攝取標準。以下4大族群最容易因為缺D而產生「需要幫助入睡」的困擾：
長期待在室內、日照不足，導致體內無法自行合成足夠的維生素D，加上生活步調紊亂，最容易出現睡眠問題。
隨著年齡增長、吸收力下降及防曬習慣，熟齡女性是缺乏維生素D的高危險群，常伴隨著睡眠品質下滑。
現代人工作繁忙、生活節奏快，容易影響整體生活品質與生理運作，適度補充能幫助回歸平靜。
藉由維生素D輔助健康維持、促進新陳代謝，能進一步達到幫助入睡的良性循環。
維生素D怎麼吃才有效？睡前吃反而大錯特錯！
既然維生素D能幫助入睡，是不是睡前吃最好？專家提醒：「錯！維他命D不建議睡前吃！」從吸收的角度來看，維生素D屬於「脂溶性維生素」，需要油脂的輔助才能達到最佳吸收率。因此，最佳的補充時機是「晚餐時搭配食物一起食用」，不僅吸收效果最好，也能為夜晚的睡眠做好前置準備。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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