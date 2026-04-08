又睡不好？你可能是缺乏「維生素D」！4大族群最需要補充

2026-04-08 10:02 潮健康

　

圖說：很多人不知道，缺乏維生素D也是導致晚上難以入睡的原因。

　

現代人生活壓力大，常常到了睡前依然思緒亂飛，明明身體很累卻總是在床上翻來覆去。許多人為了幫助入睡，嘗試了各種放鬆方法，卻忽略了其實可能是體內缺乏關鍵營養素！

　

《豐傑生醫》腦科學專家賴俊廷指出：「缺乏維生素D，真的會影響睡眠！」專家特別整理出維生素D幫助入睡的4大關鍵原因、最容易缺乏的4大高風險族群，以及正確的補充時機，教你從根本調節生理機能，找回夜夜好眠。

　

不只顧骨頭！維生素D幫助入睡的4大關鍵原因

維生素D不只是幫助骨骼發育的必備營養，更是調節睡眠的隱藏版神隊友！目前可以歸納出以下4大益處：

　

  • 調節生理機能
    每日適量補充維生素D能幫助調節生理機能，讓身體自然進入放鬆狀態，進而幫助入睡。

  • 維持神經與肌肉的正常生理
    體內維生素D是否充足，會直接影響神經傳導與肌肉的正常運作。補足維生素D，能減少身體的緊繃感，提升整體的睡眠品質

  • 幫助骨骼與牙齒的生長發育
    熟齡族群常因骨骼健康問題影響夜間的安寧，維生素D能增進鈣吸收，間接滿足健康維持的需求，讓夜晚更平靜。

  • 促進新陳代謝與健康維持
    對於日常高壓或需要促進新陳代謝的族群，補足維生素D能維持整體健康平衡，為良好的睡眠打下穩固基礎。

    • 　

    圖說：適度曬太陽補充維生素D，能幫助調節生理機能，是夜間休息的神隊友。

    　

    你也是缺「D」一族嗎？這4大族群最需要補充！

    維生素D是國人最缺乏的營養素之一，尤其女性更有一半未達攝取標準。以下4大族群最容易因為缺D而產生「需要幫助入睡」的困擾：

    　

  • 缺乏日曬的族群
    長期待在室內、日照不足，導致體內無法自行合成足夠的維生素D，加上生活步調紊亂，最容易出現睡眠問題。

  • 熟齡與更年期婦女
    隨著年齡增長、吸收力下降及防曬習慣，熟齡女性是缺乏維生素D的高危險群，常伴隨著睡眠品質下滑。

  • 生活步調緊湊的高壓族
    現代人工作繁忙、生活節奏快，容易影響整體生活品質與生理運作，適度補充能幫助回歸平靜。

  • 有促進新陳代謝需求者
    藉由維生素D輔助健康維持、促進新陳代謝，能進一步達到幫助入睡的良性循環。

    • 　

    維生素D怎麼吃才有效？睡前吃反而大錯特錯！

    既然維生素D能幫助入睡，是不是睡前吃最好？專家提醒：「錯！維他命D不建議睡前吃！」從吸收的角度來看，維生素D屬於「脂溶性維生素」，需要油脂的輔助才能達到最佳吸收率。因此，最佳的補充時機是「晚餐時搭配食物一起食用」，不僅吸收效果最好，也能為夜晚的睡眠做好前置準備。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    缺乏維生素D

    原文出處：又睡不好？你可能是缺乏「維生素D」！4大族群最需要補充

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    2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

    生活中常聽到的PUA

    特別是在人際互動時

    若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

    不要懷疑~就是被PUA了!!

    PUA（Pick-up Artist）

    原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

    運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

    過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

    但演變至今~

    PUA成為透過心理操控

    取得關係中的主導權

    常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

    讓對方在壓力與不安下順從期待

    若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

    便可能形成典型的情緒勒索!!

    #真的很奇妙

    長期被PUA的人

    容易陷入自我檢討狀態

    可能太認真接收PUA者說詞

    搞的原本價值觀出現混淆

    即便覺得PUA者說詞莫名詭異

    卻會再質疑對方後產生罪惡感

    我只覺得~

    慣性PUA者都很懂挑人

    默默接收者自然是首選

    團體中若有人特別喜歡PUA你

    ((請相信~絕對不是為了妳好))

    不過在滿足個人某些慾望罷了

    如高高在上、能力特強等假象

    但真正厲害者根本不需靠這個!!

    慣性PUA者通常內心很自卑

    只能藉此撐起自己的小天地

    愛怎麼幻想都無所謂

    但真不用賠進寶貴時間

    陪玩這種沒意義的局囉~!!

    #底線就是底線

    #瘋子永遠都瘋

    #人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

    Belinda的玩美甜蜜窩

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    #心理 #情緒勒索

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    2026-03-31 13:04 陳冠璇
    圖片來源：Canva
    圖片來源：Canva

    一名妻子因丈夫長期腰痛，醫師建議施打PRP、PRF等再生療法，單次費用動輒數萬元，讓她焦急詢問保險是否能理賠。這樣的情況在門診並不少見，尤其當醫療技術日新月異，自費療程越來越普遍，民眾卻常在付款前才驚覺「保險不一定會幫你買單」。

    壽險顧問陳冠璇指出，關鍵其實不在於「打什麼針」，而是「怎麼受傷」。許多人誤以為只要是醫師建議、且有醫療必要，就一定能申請理賠，但實際上，保險公司審核的核心標準，往往與醫療現場的判斷完全不同，一不注意，幾萬元醫療費可能只能自己吞下。

    以下為壽險顧問陳冠璇全文：

    圖片來源：陳冠璇
    圖片來源：陳冠璇

    『你老公腰痛治不好，醫生建議打一針幾萬塊的 PRP、PRF

    你慌張地 LINE 我問：「這能賠嗎？」』

    我實話告訴你：這幾萬塊打下去，能不能拿回理賠金，關鍵不在醫生怎麼醫，而在你老公當初「為什麼」痛?

    別管什麼 PRF 還是 PRP 了，保險公司只在乎一件事：你的腰痛是「跌倒撞到」，還是「長期積累」？

    診斷書上的「關鍵字」，價值三萬元

    在社群上，很多人常問：「診斷書要怎麼寫才會賠？」

    甚至有業務員會私下「指導」。我直接告訴你：這是在玩火。

    別再逼業務教你怎麼寫診斷書，萬一弄巧成拙變成「詐保」，你省下的醫藥費，都不夠付律師費。

    診斷書是醫生的專業事實，業務員無權也沒資格主導。你真正該做的，是誠實告訴醫生受傷的「發生過程」。是搬重物閃到、還是走路跌倒？由醫生依專業判斷開立。這才是最安全、最合法的做法。

    為什麼醫生說要打，保險公司卻不一定賠？

    這就是最殘酷的現實：你用 2026 年的新技術治病，保險公司卻拿 20 年前的老條款在審你的錢。

    這就是「醫學進步」與「保單定義」的時差。

    意外險理賠（實支實付），必須同時符合三個條件：

    1.突發：意料之外。

    2.外來：身體以外的力量。

    3.非疾病：不是因為生病引起的。

    如果是長期坐姿不正導致的慢性腰痛，或是舊疾復發，就算醫生說非打 PRP 不可，這在定義上就是「疾病」，意外險一毛都不會賠。

    最後，就算賠，也不一定全賠

    即使符合意外定義，你還要看保單條款的「折扣」。

    有些自費醫療，保單約定只按實際支出的 70% 給付，有些甚至只有 65%。幾萬塊的自費，最後理賠下來可能跟想像有落差。

    真心話：

    別在要付錢的時候才慌張翻條款。遇到這種高額自費，先冷靜下來，確認受傷原因，誠實告知醫生，並把保單拿給專業的業務員審視。

    #保險 #理賠

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    2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

    #原路返還❤

    #停止情緒服務

    總有人習慣把問題複雜化

    或喜歡拘泥於無謂的細節

    讓事情的進度老是被卡關

    或一段關係裡

    某方慣性製造衝突

    藉以證明雙方有愛

    導致另一方為了滅火

    總疲於應付這些鳥事

    搞得關係越來越緊繃

    不管任何情境~

    面對製造問題的慣犯

    就將問題還回去就好

    不是誰隨便找了點碴

    都值得被認真對待及回應

    沒有建設性的溝通

    只是浪費彼此的時間

    自己的情緒自己處理

    好的關係是舒服且雙向奔赴

    只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

    #終結問題製造者

    #不是所有鳥事都需回應

    Belinda的玩美甜蜜窩

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    2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

    115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

    一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

    1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

    扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

    2. 清單化複習，面對弱點：

    別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

    3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

    利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

    二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

    1. 重質不重量，落實「錯題本」：

    做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

    2. 主動回憶，抓出知識盲點：

    寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

    3. 番茄鐘法，守護極致專注：

    設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

    三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

    1. 視覺化進度，看見成就感：

    在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

    2. 物理隔絕「數位怪獸」：

    手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

    3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

    熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

    ​​


    在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

    語言魔法師｜謝蓁

    語言魔法師｜謝蓁

    一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

    #高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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    讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

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    2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

    有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

    一個決策做下去，最後結果不好。

    有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

    大家都可以講出一套理由。

    但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

    事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

    直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

    劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

    商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

    這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

    第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

    但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

    這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

    例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

    但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

    當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

    《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

    很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

    這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

    例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

    但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

    如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

    有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

    回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

    而是一種思考習慣。

    當事情發生時，我不再急著下結論。

    而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

    當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

    世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

    我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


     #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


    只想工作不想上班的Summer

    只想工作不想上班的Summer

    我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

    #人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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