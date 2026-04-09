面對流行病毒威脅：你的免疫系統準備好了嗎？

2026-04-09 10:01 潮健康

　

　

從登革熱到立百病毒：看不見的「生物戰」未曾停歇

衛福部疾管署近期頻繁發布國際旅遊疫情警示，除了常見的登革熱與 M 痘，更令人擔憂的是潛伏在暗處的疾病。其中被 WHO 列為重點關注病原體的「立百病毒（Nipah Virus）」，因其高達 40% 至 75% 的致死率（遠高於 COVID-19），且目前無疫苗、無特效藥，成為全球公衛專家的噩夢。

　

正欣診所經理姚潘柔指出，現代人對疫情的想像常停留在「covid時期戴口罩、勤洗手消毒」。但在面對像立百病毒這種能引發嚴重腦炎與呼吸道衰竭的強敵時，單靠物理隔絕是遠遠不夠的。病毒會變種、傳播途徑會演化，唯有強化本身的「免疫韌性」，才是以不變應萬變的生存法則。

　

別把身體當戰場：打造病毒無法立足的「不利環境」

正欣診所姚潘柔經理引用法國微生物學家巴斯德（Louis Pasteur）晚年的感悟：「微生物不算什麼，地形（宿主環境）才是一切。」（The microbe is nothing. The terrain is everything.）

　

如果將身體比喻為土壤，病毒是種子。若土壤本身處於慢性發炎、氧化壓力過大或黏膜破損的狀態，病毒這顆種子就極易生根發芽，引發免疫風暴。姚潘柔強調，預防醫學的核心不在於「殺死所有病毒」（這是不可能的），而在於透過精準醫學手段，將身體調控為「病毒難以複製」的環境。這包括利用血液淨化技術移除體內累積的發炎因子，或透過靜脈雷射提升紅血球攜氧量與免疫細胞活性。

　

免疫不是越強越好，而是要「精準調控」

許多人誤以為預防傳染病就是要瘋狂「提升」免疫力。但事實上面對高致病性病毒，過強的免疫反應反而會引發「細胞激素風暴（Cytokine Storm）」，導致自身器官受損。

　

真正的防禦是「免疫平衡」。這需要依賴功能醫學檢測，確認體內的維生素 D3、鋅、硒等關鍵微量元素是否充足。維生素 D 是免疫系統的總司令，能調控免疫反應不暴衝；鋅則是黏膜修復的關鍵建築師。在疫情頻傳的當下，民眾應定期檢視自身的「免疫存摺」，透過營養點滴或生活型態調整補足缺口。別等到病毒敲門，才發現防禦系統早已當機。

　

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

  • 血液淨化大對決：雙重過濾vs. 離心機 

  • 靜脈雷射有用嗎？一篇帶你了解靜脈雷射功效 

  • 身體一直說累，但檢查都正常？你可能忽略了自由基的影響 

    • 　

    　

    　

    參考文獻：

    原文出處：面對流行病毒威脅：你的免疫系統準備好了嗎？ 

    潮健康

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    2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

    生活中常聽到的PUA

    特別是在人際互動時

    若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

    不要懷疑~就是被PUA了!!

    PUA（Pick-up Artist）

    原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

    運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

    過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

    但演變至今~

    PUA成為透過心理操控

    取得關係中的主導權

    常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

    讓對方在壓力與不安下順從期待

    若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

    便可能形成典型的情緒勒索!!

    #真的很奇妙

    長期被PUA的人

    容易陷入自我檢討狀態

    可能太認真接收PUA者說詞

    搞的原本價值觀出現混淆

    即便覺得PUA者說詞莫名詭異

    卻會再質疑對方後產生罪惡感

    我只覺得~

    慣性PUA者都很懂挑人

    默默接收者自然是首選

    團體中若有人特別喜歡PUA你

    ((請相信~絕對不是為了妳好))

    不過在滿足個人某些慾望罷了

    如高高在上、能力特強等假象

    但真正厲害者根本不需靠這個!!

    慣性PUA者通常內心很自卑

    只能藉此撐起自己的小天地

    愛怎麼幻想都無所謂

    但真不用賠進寶貴時間

    陪玩這種沒意義的局囉~!!

    #底線就是底線

    #瘋子永遠都瘋

    #人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

    Belinda的玩美甜蜜窩

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    是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

    #心理 #情緒勒索

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    2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

    #原路返還❤

    #停止情緒服務

    總有人習慣把問題複雜化

    或喜歡拘泥於無謂的細節

    讓事情的進度老是被卡關

    或一段關係裡

    某方慣性製造衝突

    藉以證明雙方有愛

    導致另一方為了滅火

    總疲於應付這些鳥事

    搞得關係越來越緊繃

    不管任何情境~

    面對製造問題的慣犯

    就將問題還回去就好

    不是誰隨便找了點碴

    都值得被認真對待及回應

    沒有建設性的溝通

    只是浪費彼此的時間

    自己的情緒自己處理

    好的關係是舒服且雙向奔赴

    只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

    #終結問題製造者

    #不是所有鳥事都需回應

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    #情緒

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    讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

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    2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

    有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

    一個決策做下去，最後結果不好。

    有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

    大家都可以講出一套理由。

    但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

    事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

    直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

    劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

    商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

    這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

    第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

    但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

    這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

    例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

    但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

    當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

    《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

    很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

    這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

    例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

    但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

    如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

    有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

    回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

    而是一種思考習慣。

    當事情發生時，我不再急著下結論。

    而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

    當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

    世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

    我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


     #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


    只想工作不想上班的Summer

    只想工作不想上班的Summer

    我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

    #人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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    2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

    115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

    一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

    1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

    扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

    2. 清單化複習，面對弱點：

    別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

    3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

    利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

    二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

    1. 重質不重量，落實「錯題本」：

    做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

    2. 主動回憶，抓出知識盲點：

    寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

    3. 番茄鐘法，守護極致專注：

    設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

    三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

    1. 視覺化進度，看見成就感：

    在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

    2. 物理隔絕「數位怪獸」：

    手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

    3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

    熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

    ​​


    在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

    語言魔法師｜謝蓁

    語言魔法師｜謝蓁

    一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

    #高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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    嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

    嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

    2026-03-22 10:03 潮健康

    　

    圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

    　

    嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

    　

    《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

    　

    嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

    嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

    　

    為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

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    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #免疫力 #營養師

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