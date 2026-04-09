2026-04-09 10:01 潮健康
面對流行病毒威脅：你的免疫系統準備好了嗎？
從登革熱到立百病毒：看不見的「生物戰」未曾停歇
衛福部疾管署近期頻繁發布國際旅遊疫情警示，除了常見的登革熱與 M 痘，更令人擔憂的是潛伏在暗處的疾病。其中被 WHO 列為重點關注病原體的「立百病毒（Nipah Virus）」，因其高達 40% 至 75% 的致死率（遠高於 COVID-19），且目前無疫苗、無特效藥，成為全球公衛專家的噩夢。
正欣診所經理姚潘柔指出，現代人對疫情的想像常停留在「covid時期戴口罩、勤洗手消毒」。但在面對像立百病毒這種能引發嚴重腦炎與呼吸道衰竭的強敵時，單靠物理隔絕是遠遠不夠的。病毒會變種、傳播途徑會演化，唯有強化本身的「免疫韌性」，才是以不變應萬變的生存法則。
別把身體當戰場：打造病毒無法立足的「不利環境」
正欣診所姚潘柔經理引用法國微生物學家巴斯德（Louis Pasteur）晚年的感悟：「微生物不算什麼，地形（宿主環境）才是一切。」（The microbe is nothing. The terrain is everything.）
如果將身體比喻為土壤，病毒是種子。若土壤本身處於慢性發炎、氧化壓力過大或黏膜破損的狀態，病毒這顆種子就極易生根發芽，引發免疫風暴。姚潘柔強調，預防醫學的核心不在於「殺死所有病毒」（這是不可能的），而在於透過精準醫學手段，將身體調控為「病毒難以複製」的環境。這包括利用血液淨化技術移除體內累積的發炎因子，或透過靜脈雷射提升紅血球攜氧量與免疫細胞活性。
免疫不是越強越好，而是要「精準調控」
許多人誤以為預防傳染病就是要瘋狂「提升」免疫力。但事實上面對高致病性病毒，過強的免疫反應反而會引發「細胞激素風暴（Cytokine Storm）」，導致自身器官受損。
真正的防禦是「免疫平衡」。這需要依賴功能醫學檢測，確認體內的維生素 D3、鋅、硒等關鍵微量元素是否充足。維生素 D 是免疫系統的總司令，能調控免疫反應不暴衝；鋅則是黏膜修復的關鍵建築師。在疫情頻傳的當下，民眾應定期檢視自身的「免疫存摺」，透過營養點滴或生活型態調整補足缺口。別等到病毒敲門，才發現防禦系統早已當機。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
- Ang, B. S. P., Lim, T. C. C., & Wang, L. (2018). Nipah virus infection. Journal of Clinical Microbiology, 56(6), Article e01875-17. https://doi.org/10.1128/JCM.01875-17
- Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). A review of micronutrients and the immune system-working in harmony to reduce the risk of infection. Nutrients, 12(1), Article 236. https://doi.org/10.3390/nu12010236