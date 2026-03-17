2026-03-17 10:01 潮健康
世界睡眠日：睡不著怎麼辦？藥師解析常見失眠原因與助眠方法
每年春分前的星期五是「世界睡眠日」，提醒大眾重新重視睡眠健康與生活型態的關係。對現代人來說，睡不好早已不是偶爾發生的小事，而是越來越常見的健康困擾。明明身體很累，躺上床卻翻來覆去睡不著；或是半夜反覆醒來、清晨太早醒，隔天精神不濟、情緒煩躁，久了也會影響工作表現與生活品質。
富康活力藥局藥師張淯淵指出，失眠並不只是「睡得少」，也可能是睡眠品質不佳，包括難以入睡、淺眠易醒、太早醒來，或睡醒後仍感到疲累。若每週出現失眠情形至少3次，且持續超過3個月，就不建議再單靠忍耐或自行調整，應進一步了解背後原因。
為什麼會失眠？先看常見類型與原因
張淯淵藥師表示，失眠大致可分為三種常見型態。第一種是入睡困難型，躺上床超過30分鐘仍睡不著；第二種是淺眠易醒型，夜間容易醒來且不易再入睡；第三種則是早醒型，清晨過早醒來，明明睡眠時間不足卻無法再睡回去。
造成失眠的原因通常不是單一因素，而是多種狀況交互影響。常見因素包括工作壓力、情緒緊繃、環境干擾、輪班或時差、睡前攝取咖啡因或酒精，以及某些身體不適，例如：夜間頻尿、胃食道逆流或慢性疼痛…等。隨著年齡增加，深層睡眠時間下降，夜間醒來次數變多，因此中高齡族群也更容易出現睡眠困擾。
哪些人比較容易睡不好？
張淯淵藥師提醒，以下幾類族群更需要留意睡眠問題：
- 壓力大、思緒停不下來的上班族
- 作息不規律、常熬夜或輪班者
- 女性族群，尤其受生理週期或更年期影響時
- 中高齡族群
- 本身有焦慮、憂鬱或慢性病困擾者
如果最近明顯出現難入睡、半夜常醒、白天精神差等問題，就值得開始檢視自己的生活與睡眠習慣。
失眠嚴重度量表（ISI）：先幫自己做個簡單檢視
想初步了解自己的睡眠困擾程度，可以參考「失眠嚴重度量表（ISI）」。這是一種常見的失眠篩檢工具，透過7個問題，評估失眠症狀、對睡眠的滿意度，以及失眠對白天生活造成的影響。
ISI總分為0–28分，大致可分為：
- 0–7分：無明顯失眠困擾
- 8–14分：稍有睡眠困擾
- 15–21分：明顯失眠困擾
- 22–28分：嚴重失眠困擾
若分數偏高，或睡眠問題已影響到日常精神、情緒與工作表現，建議尋求醫師進一步評估。
想改善失眠？先從日常生活調整開始
張淯淵藥師表示，許多睡眠問題都可以先從生活習慣著手。比起一開始就依賴外力，建立穩定的睡眠節奏通常更重要。
- 固定作息時間：每天盡量固定起床與睡覺時間，假日也避免大幅補眠。
- 營造舒服的睡眠環境：保持臥室安靜、昏暗、溫度適中，讓大腦建立「房間就是用來休息」的連結。
- 睡前避免刺激物：咖啡、茶、能量飲與酒精都可能影響睡眠，建議在下午或晚上減少攝取。
- 減少睡前藍光刺激：手機、平板與電視的藍光可能干擾褪黑激素分泌，睡前30分鐘到1小時盡量少用。
- 規律運動但不要太晚運動：白天活動有助於睡眠，但睡前劇烈運動反而可能讓身體過於興奮。
- 建立放鬆儀式：睡前可透過閱讀、伸展、輕音樂或深呼吸幫助身心慢慢進入休息狀態。
常見助眠營養成分有哪些？
若平時作息調整後仍想加強放鬆與睡眠品質，張淯淵藥師表示，市面上常見的助眠營養成分包括色胺酸、GABA、鈣/鎂、南非醉茄，以及與神經調節相關的維生素B6、B12…等。這些成分多與放鬆、情緒平衡、神經傳導或睡眠週期調節有關。
不過，助眠保健品並不是每個人都適合，也不是吃了就能立刻解決所有失眠問題。若本身有慢性病、長期服藥、情緒困擾，或失眠已持續很久，仍應優先找出真正原因，再評估是否需要搭配相關營養補充。
睡不好不是小事，找出原因比硬撐更重要
張淯淵藥師提醒，失眠背後常牽涉壓力、作息、身體狀況與生活習慣。若只是偶爾睡不好，可先從日常調整做起；但若長期反覆出現，就不建議自行加藥、停藥或只靠保健品處理，建議進一步諮詢專業醫師提供合適建議。世界睡眠日的意義，不只是提醒大家「早點睡」，更是鼓勵大家正視睡眠這件事，讓身體真正獲得休息。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。
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