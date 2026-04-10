植髮失敗還是過渡期？醫師：耐心等滿「這時間」，頭髮才會長出來

2026-04-10 10:01 潮健康

　

在現代講求外貌與自信的社會中，落髮問題已成為許多男女心中的痛。隨著醫學技術的進步，「植髮手術」被視為解決禿頭、重塑髮際線的終極武器。許多民眾滿懷希望，花費數十萬元的預算進行手術，期待能立刻重拾年輕時的豐盈髮量。

　

然而，臨床上卻經常發生一種狀況：患者在術後幾週內，發現種植進去的頭髮不僅遲遲未長，甚至出現了大量脫落的現象。這種「花大錢卻變得更禿」的視覺衝擊，往往讓患者陷入極度的恐慌與焦慮，紛紛回診質疑：「是不是手術失敗了？」、「我的毛囊是不是都死光了？」

　

針對此常見迷思，MyHair生髮植鬍診所院長林士棋醫師特別出面闢謠，強調植髮並非「按下開關」就能立即見效，毛囊生長有其固定的生理週期，術後出現「空窗期」實屬正常現象，呼籲髮友保持耐心，勿因一時急躁而誤判成效

　

　

植髮術後 1–3 個月常見落髮現象　醫師解析休止期的生長週期

林士棋院長指出，植髮術後最讓患者驚慌的，莫過於術後 1 到 3 個月發生的落髮現象。許多人看到種植區的頭髮脫落，便誤以為毛囊壞死，實際上這是必經的「休止期落髮」。

　

「這就像移栽樹木需要適應土壤一樣，這是自然的生理機制。」林士棋醫師解釋，雖然頭髮陸續脫落，但植入皮下的毛囊組織依然處於健康存活狀態，正在建立血液循環與抓地力。因此，這段時間的「看似倒退嚕」，其實是為了後續爆發性生長所做的必要準備，患者無須過度擔憂。

　

術後 3-6 個月需耐心「等待」，細軟髮質將隨時間強韌

度過了休止期，術後 3 到 6 個月將迎來初步的生長期。林士棋院長說明，此階段新生的毛髮會開始冒出頭，但初期髮質通常較為細軟，視覺上稍微不明顯。

　

「植髮手術最需要做的功課，除了術前評估，就是術後的『等待』。」林士棋醫師強調，毛髮變粗、變黑需要時間累積養分，這段期間患者往往覺得變化不大，容易產生自我懷疑。此時應遵從醫囑進行頭皮護理，給予毛囊足夠的生長時間，切勿因為心急而嘗試偏方，反而可能傷害脆弱的新生髮。

　

術後一年見證頭髮茂密！美好的改變值得長期投資

究竟何時才能看到最終成果？林士棋院長表示，到了術後 6 至 12 個月，頭髮的生長速度會加快，髮徑也會越來越粗，整體的密度與質地將會慢慢接近原生髮的自然狀態。

　

「簡單來說，植髮值得你給它一年的耐心。」林士棋醫師總結，植髮是一項長期投資，雖然無法立竿見影，但只要熬過等待期，最終呈現的豐盈髮量將會徹底改變外在形象與自信。

　

對於植髮週期有任何疑慮的民眾，也歡迎至診所或醫院諮詢或留言互動，透過專業醫師的追蹤與解說，安心度過每一階段的生長歷程。

　

圖說：植髮後多久頭髮才會長出來？

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

原文出處：植髮失敗還是過渡期？醫師：耐心等滿「這時間」，頭髮才會長出來

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

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#情緒

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2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

2. 清單化複習，面對弱點：

別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

1. 重質不重量，落實「錯題本」：

做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

2. 主動回憶，抓出知識盲點：

寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

3. 番茄鐘法，守護極致專注：

設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

1. 視覺化進度，看見成就感：

在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

2. 物理隔絕「數位怪獸」：

手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

​​


在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

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2026-04-08 15:51 失敗要趁早 - 張念慈

川普宣布停火2周，換取伊朗開放荷莫茲海峽，消息一出，全球股市大漲慶賀。

​這場讓全球神經緊繃的對峙，以「兩週喘息期」暫時落幕。但川普到底說話算不算數？兩週後又會怎樣？沒有人知道。

我不是國際政治的專家，但我非常好奇，為什麼身為世界強權的老大，美國攻伊朗卻沒盟友挺？這是近1世紀以來首例。

川普的人格特質，會如何影響這場戰事的發展？我試著蒐集各式資料，想幫國中的女兒做好重點整理，也一起分享給你。

「最後通牒」一再跳票

荷莫茲海峽是全球石油出口最重要的咽喉，伊朗自2026年2月底美以聯軍開始攻打它之後，就封鎖了這條海峽，導致全球油價飆漲。

川普從3月中旬就開始對伊朗設定最後期限，但期限一再延後。他一邊發出充滿威脅的言語，一邊又宣布延長，有時候甚至在同一則聲明裡同時說談判「進展得很好」，又警告若不達成協議將發動攻擊。

這種「講了又不算，不算又再講」的模式，讓市場上的投資人和分析師徹底頭昏腦脹。

AT全球市場公司的分析師崔戴爾形容交易者「筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」。有人把川普比作「放羊的孩子」那個故事裡的男孩反覆喊狼來了，到後來大家都不信了。

但這不只是讓投資人頭痛而已。這種捉摸不定的行事風格，對美國在世界上的信譽和盟友關係，也造成了深遠的傷害。

為什麼美國打伊朗，卻沒有任何傳統盟友相挺？

美國過去幾乎每一場大型軍事行動，都有盟國參與或支持。但這一次截然不同。

​《華爾街日報》的報導，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒有任何傳統盟友助陣。

回顧歷史就知道這有多罕見：1991年波灣戰爭，有數十個國家一起出兵；2003年美國打伊拉克，英國、西班牙跟著去。

連越戰那麼不受歡迎的戰爭，都還有韓國、澳洲、紐西蘭等國派兵支援。

但2026年的美伊戰爭，北約盟友沒來，亞太盟友沒來，甚至連傳統上親近美國的波斯灣國家也逐漸保持距離。

為什麼會這樣？原因很簡單，盟友失去了對美國的信任。

川普回任白宮一年多以來，接連與盟友發生摩擦：對歐洲課征關稅、在俄烏衝突上立場曖昧、揚言要佔領丹麥屬地格陵蘭、反覆批評北約盟國「不出錢」。

最誇張的是，他在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議上，當眾嘲笑沙國王儲沙爾曼「拍他馬屁」，這讓試圖拉攏他的外國領袖大感難堪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫，說得很直白：自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，因此獲得盟友認可，得以維持全球領導地位。

​但現在，若你在每次談判中羞辱盟友，逼他們到絕境，那麼這種認可將會消失。更有趣的是，就連原本支持川普的各國極右翼人士，這次也試圖與他切割。

法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉批評美國作戰目標反覆無常，並讚揚法國總統馬克宏拒絕參戰是「合理且可敬」的。

德國「另類選擇黨」領袖更進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」中使用德國境內的基地。

川普是怎麼變成這樣的？父親陰影：永遠的認可渴望

要理解川普這個人，為什麼他喜歡說狠話、又常常反悔；為什麼他極度渴望被讚美；為什麼他把談判當成一場豪賭，就必須回到他的童年。

出身：紐約皇后區的富裕家庭

川普生於紐約皇后區富有家庭，父親弗雷德是德國移民後裔、成功的地產開發商。弗雷德是非常嚴厲的父親，他鼓勵兒子「不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏病態的脆弱和不安全感」。

父親教給川普的人生哲學是：你必須永遠看起來強大、成功、無懈可擊，就算內心其實很不安，也不能讓別人看出來。

「唐尼」的壞孩子時代

小時候的川普，是讓父母和老師都頭疼的孩子。他超愛頂嘴，學校管不了他的好鬥、霸凌、愛爭辯，父親把他送到離家70英里的紐約軍事學院。

在孩童時期，川普總是恃強凌弱，書中記載他右嘴角就經常上揚冷笑，展現過盛的自我優越感，還被哥哥取了個「偉大的我」的綽號。

​川普的同班同學皮特科回憶：「他總是信心十足，好像他當時就知道，假以時日，自己一定會成就一番大事。」

在紐約軍事學院的幾年，對川普影響很大。無論在球隊、社交方面，川普的表現都很出眾，領袖氣質隱然成形。

無法忍受被人認為不重要

川普的姪女瑪莉在她那本引起轟動的回憶錄裡，寫下分析：「那個男人，其實是讓人操心的小男孩。最深層的心理，他並不是在對面前的觀眾自誇和虛張聲勢，而是只對一個人表現：他溘然長逝的父親。」

換句話說，川普一生中所有的誇張、所有的強硬言語、所有的「我最厲害」背後其實是一個想得到嚴父認可的男孩。

這個心理模式，在他的政治行為中處處可見。他喜歡說絕對的大話（「這是有史以來最偉大的協議」、「一夜之間摧毀整個文明」），因為謙遜在他的世界觀裡等於軟弱。

​他也極度厭惡被別人「瞧不起」，這也解釋了為什麼他會對那些不支持美國打伊朗的盟友反唇相譏，他無法忍受被人認為不重要。​

這一切對我們的啟示

​如果說，要從川普的個性和美伊戰爭發展現況教孩子，我希望孩子懂這四件事：

​第一，領導人的個性影響歷史走向 。川普成長的環境，包括嚴格的父親、競爭激烈的商界、強調「勝者為王」的文化，塑造了他非常特定的行事風格：

用極端言語製造壓力、不願示弱、把每件事都當成談判。這些特質讓他的支持者覺得他「強硬」，卻也讓盟友和對手同樣難以信任他。

第二，信譽是最難重建的東西。一個國家、一個人，如果讓別人覺得你說的話不算數，短期內或許可以繼續靠恐嚇達到目的，但長期下來，就連原本挺你的人也會開始保持距離。這次美伊衝突沒有盟友相挺，正是這幾年來「信譽透支」的結果。

​第三，世界是相連的，沒有人可以置身事外。荷莫茲海峽的封鎖讓全球油價飆漲，影響到每個需要能源的國家，包括台灣。

看似遙遠的中東局勢，卻透過能源、貿易、金融市場，以我們可能還沒意識到的方式影響著每一個人的日常生活。

第四，「強硬」和「可信賴」是兩回事。川普讓人感覺非常強硬，但並不是所有人都覺得他可信賴。真正的強大，不只是說得到，更需要做得到；言行一致，才能讓別人長期跟隨。

珍惜和平永不輕言開戰

最後，我最想跟孩子說的，是不管開戰理由再崇高偉大，戰爭絕對都會有無辜的傷亡。

珍惜我們現有的和平，祈願戰爭及早落幕，每個國家的人民都能安居樂業，幸福平安。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#伊朗 #美國 #川普

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潮健康 2026.04.09 17
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