2026-04-12 10:01 潮健康
嬰幼兒床墊怎麼選？專家分享三大挑選原則與常見睡眠問題原因
嬰幼兒的身體發育仍在成長階段，睡眠環境的舒適度也可能影響睡眠品質。因此，在挑選床墊時，透氣性、材質與支撐度等條件，往往是許多家長考量的重要因素。
PeNi培婗表示：不少家長在選購嬰兒床墊時，可能會認為「越柔軟越舒適」或「床套可拆洗即可」，但實際上床墊內部材質、透氣結構與清潔便利性等因素，也可能影響日常使用體驗；因此品牌整理出三項常見挑選原則，提供家長在購買嬰幼兒床墊時作為參考。
挑選嬰幼兒床墊 三項常見重點
第一：結構需具備良好透氣性。
部分床墊採用蜂巢型中空結構的 3D 立體纖維設計，能在床墊內形成空氣流動空間，提升整體透氣度，減少悶熱感。
第二：材質具備清洗與快乾特性。
台灣氣候較為潮濕，若床墊材質在清洗後不易乾燥，可能影響日常使用與清潔維護。具備快乾特性的材質可在清洗後較快恢復使用。
第三：支撐度需適中。
嬰幼兒在成長階段，床墊若過於柔軟或過硬，可能影響睡眠舒適度。具有適度支撐力與回彈性的床墊，能提供較穩定的睡眠支撐感。
床墊異味與睡眠不安穩 三項常見原因
除了床墊挑選條件外，健康管理師張恆恩也分享：有些家長在使用床墊一段時間後，可能會遇到床墊出現異味或寶寶睡眠不安穩的情況，通常可能與以下因素相關：
一、內芯不易清潔。
部分傳統泡棉或記憶棉床墊若吸收水分後不易乾燥，長時間使用可能產生潮濕或異味。
二、透氣度不足。
若床墊透氣性較低，在氣溫較高或環境悶熱時，可能影響睡眠舒適度。
三、產品品質與材質來源。
部分寢具產品在製造過程中可能含有不同材質成分，因此家長在選購時也可留意產品是否具備相關檢測或品質資訊。
PeNi 培婗推出多款嬰幼兒床墊產品
針對家長在嬰幼兒睡眠用品上的需求，品牌推出多款不同使用情境的床墊產品。品牌表示，其床墊、推車墊、防撞條等產品皆通過 SGS 嚴格檢測，不含甲醛、可遷移之元素、塑化劑、螢光物質等有毒物質，且工廠榮獲 OEKO-TEX® 歐盟最高嬰兒等級無毒環保紡織品認證，從源頭為寶寶的安全把關。
產品設計以「可水洗」與「透氣結構」為主要特色。例如品牌最受家長歡迎的經典空氣午睡墊，主打輕量與快乾設計，方便在外出或托育環境中使用。產品尺寸也依照常見嬰兒床規格設計，提供不同尺寸選擇。
此外，品牌近期還推出雲朵蒟蒻內芯的居家型厚床墊，採用特殊纖維結構設計，提供較柔軟的觸感與支撐度。床墊外層與內芯皆可拆洗，方便日常清潔與維護；在尺寸設計方面，除了常見嬰兒床尺寸外，也推出單人加大的床墊尺寸，讓家庭在不同成長階段使用上有更多選擇。
與托嬰中心、幼兒園推動托育安全環境合作計畫
除了產品設計外，品牌近年也與許多托育機構合作，推動居家與托育環境安全意識。品牌表示，透過與托嬰中心及幼兒園合作，希望提升對幼兒生活環境安全的關注。
例如在今年合作計畫中，品牌贊助特約園所的家長各一組 PeNi EVA無毒防撞角，希望協助新手爸媽與托育環境全面提升安全防護措施。
品牌最後表示，未來將持續關注嬰幼兒睡眠用品設計與育兒環境議題，並透過產品與資訊分享，協助家長在育兒過程中建立更安心的生活環境。
免責聲明：本文內容僅供一般育兒與生活資訊參考，不作為醫療建議或專業診斷依據。嬰幼兒用品的選擇應依實際需求與產品資訊進行評估，如有育兒或健康相關疑問，建議諮詢專業醫療或兒童照護人員。