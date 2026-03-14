身為日常工作圍繞在文字整理與資料查詢之間的自由工作者，我常常一坐就是好幾個小時。有時候趕稿或正在開會，不自覺就出現憋尿的壞習慣。忙碌時喝水量不固定，作息偶爾也會拉長到深夜。這樣的生活狀態持續一段時間後，反覆的私密困擾開始出現，讓我意識到日常保養的重要。

我挑選了四款市面上討論度較高的蔓越莓營養品，進行開箱與規格整理，作為日常保養補給挑選時的參考。

我將蔓越莓益生菌這類型的女生口服營養品納入日常補給清單，希望透過固定補充，讓身體維持在較穩定的節奏之中。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，是市面上討論度較高的蔓越莓營養品

在查詢各家產品資訊時，我留意到不同品牌在 A 型前花青素（PACs）含量、每顆劑量以及每日建議顆數上各自不同。我挑選了四款市面上討論度較高的蔓越莓營養品，包括 SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌，進行開箱與規格整理，作為日常保養補給挑選時的參考。

蔓越莓益生菌挑選重點｜從A型前花青素含量到每日補充成本

市面上的蔓越莓營養品規格相當多元，從原料來源、標準化萃取方式，到成分比例與建議食用量，都能在包裝或官網說明中找到相關資訊。閱讀這些標示內容時，我會花一些時間整理與換算，確認每日實際能補充到的成分數量，而不是只停留在產品名稱或廣告標語上。

A 型前花青素（PACs）是一種存在於蔓越莓中的天然多酚類成分

在挑選時，我主要會從 A 型前花青素含量、每日顆數、配方設計，以及長期補充成本幾個方向來評估，讓日常保養補給的安排更有依據，也更容易納入生活節奏之中。透過這樣的整理方式，產品之間的規格與定位會更清楚，後續的選擇也能更貼近自己的需求。

什麼是A型前花青素（PACs）｜蔓越莓濃縮粉與PACs差異在哪裡

市面上的蔓越莓益生菌產品，有些會標示蔓越莓濃縮粉的毫克數，有些則會直接標明 A 型前花青素（PACs）的含量。不同的標示方式，容易讓人在挑選時產生疑惑，不知道應該參考哪一個數值。

在比較產品時，我會特別重視每顆所含的 PACs 數值

A 型前花青素（PACs）是一種存在於蔓越莓中的天然多酚類成分。在相關文獻中，PACs 常被討論與女性日常保養有關。由於不同品牌的萃取比例與原料濃縮程度各有差異，蔓越莓濃縮粉的毫克數並無法直接反映其中實際含有多少 PACs。因此在比較產品時，我會特別重視每顆所含的 PACs 數值。

一般文獻常提到每日 36 mg 作為參考攝取量。在確認每顆所含的 PACs 劑量後，我會同步換算建議食用顆數，了解是否能達到這個參考數值，讓每日補充量更清楚。把數字整理明確後，產品之間的規格差異也會更容易理解，後續比較時會更有依據。

蔓越莓益生菌補充顆數｜達到每日36mg的計算方式

在確認 A 型前花青素（PACs）含量後，我會接著查看每日建議食用顆數。不同產品的設計不同，有些一天只需 1 顆，有些則需要 2 至 3 顆才能達到參考攝取量。

不同產品的設計不同，有些一天只需 1 顆，有些則需要 2 至 3 顆才能達到參考攝取量

在補充之前，我會將每顆所含的 PACs 劑量與建議食用顆數一併換算，確認實際需要補充幾顆，才能每日達到 36 mg 的參考數值。

蔓越莓益生菌屬於需要長期補充的營養品，因此我會把每日顆數納入評估項目。一天補充 1 顆或 2 至 3 顆，在安排上有所差異。我個人偏好顆數較少的設計，計算起來清楚，也比較容易記得補充。

蔓越莓複方設計怎麼看｜除了PACs，也要留意益生菌與D-甘露糖含量

女性日常保養多半採用複方設計，常會搭配益生菌或 D-甘露糖。在挑選蔓越莓相關產品時，我除了比較 PACs 含量和每日顆數外，也會把產品的配方設計納入評估。

女性日常保養多半採用複方設計，常會搭配益生菌或 D-甘露糖。

益生菌是常見的日常補充菌種來源；D-甘露糖則是蔓越莓本身含有的天然糖類成分。不同品牌會依比例安排這些成分，有些著重蔓越莓本身的含量，有些則加入其他成分形成複方設計。

在整理規格時，我會把蔓越莓來源、PACs 含量、益生菌菌株與 D-甘露糖劑量分開列出，確認每一種成分各自標示多少。把數字看清楚之後，比較起來會更有依據，也能清楚知道每天實際補充到哪些成分。

蔓越莓益生菌價格怎麼算｜長期補充成本與每mg換算

在確認 PACs 含量、每日顆數與配方設計後，我最後會回到價格本身。因為蔓越莓益生菌屬於需要長期規律補充的營養品，相較於單包價格，每天實際補充的成本更值得計算。

我會先整理每瓶售價與總顆數，再換算出每日所需顆數後的「每日補充成本」。例如，如果某產品每顆含有 36 mg PACs，一天補充 1 顆即可；若每顆含量較低，則需要 2 至 3 顆才能達到每日 36 mg 的參考數值。顆數不同，每天的花費也會產生差異。

蔓越莓益生菌屬於需要長期規律補充的營養品，相較於單包價格，每天實際補充的成本更值得計算

另外，我也會進一步計算「每 mg PACs 的成本」，將產品價格除以整瓶所含的 PACs 總量。透過這樣的換算方式，可以更清楚看到不同品牌在成分濃度與價格之間的關係，而不只是比較單瓶售價。

把每日補充成本與每 mg 成本整理出來後，產品之間的定位會更清楚，也能依自己的預算與補充習慣做選擇。

蔓越莓益生菌評比整理｜四款PACs含量與每日補充成本完整比較

在確立挑選準則之後，我將四款蔓越莓益生菌，包括 SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌，依照 A 型前花青素（PACs）含量、每日建議顆數、是否搭配益生菌或 D-甘露糖，以及每日補充成本與每 mg 成本等項目逐一整理比較。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌

透過相同的整理標準，產品之間的規格差異會更明確，也能看出每一款在成分配置與價格安排上的定位。把數字與條件攤開後，挑選時會更有依據，也更容易找到適合自己日常補給的女性保健產品。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊｜高濃度 175 mg PACs 單顆達每日參考量五倍

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊屬於高濃度設計的蔓越莓複方產品。以常見文獻提到的每日 36 mg A 型前花青素（PACs）作為參考基準，每顆含有 175 mg PACs，單顆即可達到參考攝取量約五倍，是本次比較中單顆濃度最高的品項。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊

產品使用法國專利 Orocyan 蔓越莓來源，並搭配益生菌、洛神花與月見草，形成複方設計。蔓越莓提供 A 型前花青素（PACs），益生菌屬於日常常見的菌種補充來源，植物來源成分則作為配方中的輔助配置。相較單一蔓越莓設計，複方成分在日常保養安排上較為完整，也讓呵護更全面。

在補充方式上，每日 1 顆即可達到 36 mg 的參考數值。對於希望固定補充、不想額外計算顆數的人來說，安排相對簡單。

每顆含有 175 mg PACs，單顆即可達到參考攝取量約五倍

價格方面，每盒售價為 NT$1,135，共 30 顆。依每日 1 顆計算，可補充約 30 天，平均每日約 NT$37.8。整盒 PACs 總量為 5,250 mg，換算每 mg 約 NT$0.216。從濃度與單位成本來看，在本次比較中屬於單位價格較低的品項。

推薦指數：★★★★☆（4.5／5）

規格優點：

單顆含 175 mg PACs，濃度高，單顆即可完成每日參考量 每日 1 顆設計，補充安排單純，適合規律補給

價格：

NT$1,135／30 顆，每日約 NT$37.8

每 mg 約 NT$0.216

使用提醒：

屬於高濃度設計，依建議顆數補充即可 複方成分包含益生菌與植物來源成分，補充前可確認是否符合個人需求

短評：

適合希望以單顆完成每日補充、重視 PACs 濃度與單位成本換算的人。整體規格清楚，高濃度定位明確。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌｜日常保養型蔓越莓益生菌設計款

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌屬於中濃度設計的蔓越莓產品。以常見文獻提到的每日 36 mg A 型前花青素（PACs）作為參考基準，含量未標示，但官網建議是一天1~2顆即可達到參考數值。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌

配方以蔓越莓來源的 A 型前花青素（PACs）為核心，搭配專利複合益生菌與維生素 C，成分結構偏向基礎型日常保養組合。此外，品牌採用專利包埋技術，著重成分穩定度與保存活性，並取得歐洲品質評鑑獎項，讓消費者可以看見製程與品質控管上的用心。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌屬於單顆達標的日常穩定款

價格方面，3 袋組合售價 NT$1,140，平均每袋約 NT$380，每袋 30 顆。若以每日 1 顆計算，每袋可補充約 30 天，平均每日約 NT$12.7。從每日補充成本來看，屬於本次比較中相對親民的日常補充型產品。

推薦指數：★★★★（4／5）

規格優點：

每日補充顆數彈性，適合日常保養安排 品牌知名度高、配方穩定

價格：

NT$1,140／3 袋（平均 NT$380／袋）

每日約 NT$12.7（以 1 顆計算）

使用提醒：

為 3 袋組合販售，適合規律補充者 PACs 含量未標示，補充濃度較難直接比較

短評：

品牌穩定、風味佳，品牌信賴度高、服用方便。 整體屬於日常保養型蔓越莓益生菌設計，適合希望以固定顆數維持保養習慣的人。

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌｜21 mg PACs 的平價複方入門款

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌屬於平價複方設計的蔓越莓產品。每顆含有 21 mg A 型前花青素（PACs），若以每日 36 mg 作為參考基準，需每日補充 2 顆，才能達到參考數值。

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌

配方包含西班牙蔓越莓來源、D-甘露糖、益生菌與維生素 C，屬於常見的女性日常保養基本組合。整體成分架構偏向基礎型複方設計，重點在於多成分搭配，而非單顆高濃度配置。

配方包含西班牙蔓越莓來源、D-甘露糖、益生菌與維生素 C，屬於常見的女性日常保養基本組合

價格方面，每包 NT$540，30 粒裝。若以每日 2 顆計算，可補充約 15 天，平均每日約 NT$36。每包 PACs 總量為 630 mg，換算每 mg 約 NT$0.86。從濃度與單位價格來看，屬於平價日常補充款，但在濃度效率上較為入門。

推薦指數：★★★（3／5）

規格優點：

價格相對親民 複方設計完整，包含 D-甘露糖與益生菌

價格：

NT$540／包（30 粒），每日約 NT$36（以 2 顆計算）

每 mg 約 NT$0.86

使用提醒：

每日需補充 2 顆才能達 36 mg 參考數值 PACs 單顆濃度較低，屬於入門型設計

短評：

價格相對親民，配方為常見複方設計。適合預算考量或希望嘗試蔓越莓複方產品的人，整體定位為平價日常保養款。

豐傑生醫私密舒益生菌｜22.5 mg PACs 專利複方設計款

豐傑生醫私密舒益生菌屬於複方專利設計型產品。每顆含有 22.5 mg A 型前花青素（PACs），若以每日 36 mg 作為參考基準，需每日補充 2 顆，合計 45 mg PACs，可達參考數值。

豐傑生醫私密舒益生菌

這款配方強調專利來源，包括 Exocyan™ 蔓越莓、Ellirose™ 洛神花，以及 SynForU-HerCare 益生菌。原料來源與菌株名稱皆有明確標示，成分資訊透明度高，整體成分架構偏向專利複方設計。

原料來源與菌株名稱皆有明確標示，成分資訊透明度高，整體成分架構偏向專利複方設計

價格方面，每袋 NT$720，30 顆。若以每日 2 顆計算，可補充約 15 天，平均每日約 NT$48。每袋 PACs 總量為 675 mg，換算每 mg 約 NT$1.07。從單位價格來看，屬於本次評比中價格較高的品項。

推薦指數：★★★☆（3.5／5）

規格優點：

專利來源標示完整，蔓越莓與菌株名稱清楚 每日 2 顆可達 45 mg PACs，補充數值明確

價格：

NT$720／包（30 粒），每日約 NT$48（以 2 顆計算）

每 mg 約 NT$1.07

使用提醒：

每日需補充 2 顆，補充天數相對較短 單位成本偏高，較適合重視專利來源與菌株透明度者

短評：

適合在意專利來源與菌株標示透明度的人。整體定位偏向專利複方設計款，補充數值清楚，但每日成本相對較高，選擇時可依預算與補充習慣評估。

四款蔓越莓益生菌評比｜濃度、價格與品牌定位一次整理

從這次四款蔓越莓益生菌的評比來看，SY SHOP 單顆含有 175 mg A 型前花青素（PACs），其餘三款產品單顆大多落在 22.5 mg 至 40 mg 之間。若以常見文獻提到的每日 36 mg 作為參考基準，SY SHOP 屬於高濃度設計，其他三款產品則偏向中濃度或入門型配置。

若進一步換算 PACs 每 mg 的價格，能更清楚看出實際補充費用。SY SHOP 的每 mg 約為 NT$0.216，BHK’s 約 NT$0.316，VITA BOX 約 NT$0.8，豐傑生醫約 NT$1.07。從濃度與單位價格交叉比較來看，SY SHOP 在本次評比中，不僅擁有最高的 PACs 濃度，每 mg 的價格也相對實惠。

SY SHOP 屬於高濃度設計，其他三款產品則偏向中濃度或入門型配置。

在挑選蔓越莓產品時，高濃度 PACs 是其中一個重要指標，但各品牌仍會依據不同定位設計配方。BHK’s 屬於中濃度、單顆達標的日常穩定款；VITA BOX 偏向平價複方入門型產品；豐傑生醫則強調專利來源與菌株透明度，成分標示完整。

每個產品都有其設計方向與價格定位，在評估時可以先釐清自己重視的是濃度、品牌信賴度，還是複方成分設計

每個產品都有其設計方向與價格定位，在評估時可以先釐清自己重視的是濃度、品牌信賴度，還是複方成分設計。當越了解自己的需求，再回頭看數字與補充方式時，選擇自然會更貼近自己。

為了更清楚比較四款蔓越莓益生菌的 PACs 含量、每日補充成本與配方設計，我將主要規格整理成以下比較表，希望大家可以挑選到適合自己的產品。

延伸閱讀

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