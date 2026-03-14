2026蔓越莓益生菌評比｜四款高含量A型前花青素營養品開箱｜熟齡女性日常保養補給挑選

2026-03-14 20:28 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

身為日常工作圍繞在文字整理與資料查詢之間的自由工作者，我常常一坐就是好幾個小時。有時候趕稿或正在開會，不自覺就出現憋尿的壞習慣。忙碌時喝水量不固定，作息偶爾也會拉長到深夜。這樣的生活狀態持續一段時間後，反覆的私密困擾開始出現，讓我意識到日常保養的重要。

我挑選了四款市面上討論度較高的蔓越莓營養品，進行開箱與規格整理，作為日常保養補給挑選時的參考。
我挑選了四款市面上討論度較高的蔓越莓營養品，進行開箱與規格整理，作為日常保養補給挑選時的參考。

我將蔓越莓益生菌這類型的女生口服營養品納入日常補給清單，希望透過固定補充，讓身體維持在較穩定的節奏之中。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，是市面上討論度較高的蔓越莓營養品
SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，是市面上討論度較高的蔓越莓營養品

在查詢各家產品資訊時，我留意到不同品牌在 A 型前花青素（PACs）含量、每顆劑量以及每日建議顆數上各自不同。我挑選了四款市面上討論度較高的蔓越莓營養品，包括 SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌，進行開箱與規格整理，作為日常保養補給挑選時的參考。

蔓越莓益生菌挑選重點｜從A型前花青素含量到每日補充成本

市面上的蔓越莓營養品規格相當多元，從原料來源、標準化萃取方式，到成分比例與建議食用量，都能在包裝或官網說明中找到相關資訊。閱讀這些標示內容時，我會花一些時間整理與換算，確認每日實際能補充到的成分數量，而不是只停留在產品名稱或廣告標語上。

A 型前花青素（PACs）是一種存在於蔓越莓中的天然多酚類成分
A 型前花青素（PACs）是一種存在於蔓越莓中的天然多酚類成分

在挑選時，我主要會從 A 型前花青素含量、每日顆數、配方設計，以及長期補充成本幾個方向來評估，讓日常保養補給的安排更有依據，也更容易納入生活節奏之中。透過這樣的整理方式，產品之間的規格與定位會更清楚，後續的選擇也能更貼近自己的需求。

什麼是A型前花青素（PACs）｜蔓越莓濃縮粉與PACs差異在哪裡

市面上的蔓越莓益生菌產品，有些會標示蔓越莓濃縮粉的毫克數，有些則會直接標明 A 型前花青素（PACs）的含量。不同的標示方式，容易讓人在挑選時產生疑惑，不知道應該參考哪一個數值。

在比較產品時，我會特別重視每顆所含的 PACs 數值
在比較產品時，我會特別重視每顆所含的 PACs 數值

A 型前花青素（PACs）是一種存在於蔓越莓中的天然多酚類成分。在相關文獻中，PACs 常被討論與女性日常保養有關。由於不同品牌的萃取比例與原料濃縮程度各有差異，蔓越莓濃縮粉的毫克數並無法直接反映其中實際含有多少 PACs。因此在比較產品時，我會特別重視每顆所含的 PACs 數值。

一般文獻常提到每日 36 mg 作為參考攝取量。在確認每顆所含的 PACs 劑量後，我會同步換算建議食用顆數，了解是否能達到這個參考數值，讓每日補充量更清楚。把數字整理明確後，產品之間的規格差異也會更容易理解，後續比較時會更有依據。

蔓越莓益生菌補充顆數｜達到每日36mg的計算方式

在確認 A 型前花青素（PACs）含量後，我會接著查看每日建議食用顆數。不同產品的設計不同，有些一天只需 1 顆，有些則需要 2 至 3 顆才能達到參考攝取量。

不同產品的設計不同，有些一天只需 1 顆，有些則需要 2 至 3 顆才能達到參考攝取量
不同產品的設計不同，有些一天只需 1 顆，有些則需要 2 至 3 顆才能達到參考攝取量

在補充之前，我會將每顆所含的 PACs 劑量與建議食用顆數一併換算，確認實際需要補充幾顆，才能每日達到 36 mg 的參考數值。

蔓越莓益生菌屬於需要長期補充的營養品，因此我會把每日顆數納入評估項目。一天補充 1 顆或 2 至 3 顆，在安排上有所差異。我個人偏好顆數較少的設計，計算起來清楚，也比較容易記得補充。

蔓越莓複方設計怎麼看｜除了PACs，也要留意益生菌與D-甘露糖含量

女性日常保養多半採用複方設計，常會搭配益生菌或 D-甘露糖。在挑選蔓越莓相關產品時，我除了比較 PACs 含量和每日顆數外，也會把產品的配方設計納入評估。

女性日常保養多半採用複方設計，常會搭配益生菌或 D-甘露糖。
女性日常保養多半採用複方設計，常會搭配益生菌或 D-甘露糖。

益生菌是常見的日常補充菌種來源；D-甘露糖則是蔓越莓本身含有的天然糖類成分。不同品牌會依比例安排這些成分，有些著重蔓越莓本身的含量，有些則加入其他成分形成複方設計。

在整理規格時，我會把蔓越莓來源、PACs 含量、益生菌菌株與 D-甘露糖劑量分開列出，確認每一種成分各自標示多少。把數字看清楚之後，比較起來會更有依據，也能清楚知道每天實際補充到哪些成分。

蔓越莓益生菌價格怎麼算｜長期補充成本與每mg換算

在確認 PACs 含量、每日顆數與配方設計後，我最後會回到價格本身。因為蔓越莓益生菌屬於需要長期規律補充的營養品，相較於單包價格，每天實際補充的成本更值得計算。

我會先整理每瓶售價與總顆數，再換算出每日所需顆數後的「每日補充成本」。例如，如果某產品每顆含有 36 mg PACs，一天補充 1 顆即可；若每顆含量較低，則需要 2 至 3 顆才能達到每日 36 mg 的參考數值。顆數不同，每天的花費也會產生差異。

蔓越莓益生菌屬於需要長期規律補充的營養品，相較於單包價格，每天實際補充的成本更值得計算
蔓越莓益生菌屬於需要長期規律補充的營養品，相較於單包價格，每天實際補充的成本更值得計算

另外，我也會進一步計算「每 mg PACs 的成本」，將產品價格除以整瓶所含的 PACs 總量。透過這樣的換算方式，可以更清楚看到不同品牌在成分濃度與價格之間的關係，而不只是比較單瓶售價。

把每日補充成本與每 mg 成本整理出來後，產品之間的定位會更清楚，也能依自己的預算與補充習慣做選擇。

蔓越莓益生菌評比整理｜四款PACs含量與每日補充成本完整比較

在確立挑選準則之後，我將四款蔓越莓益生菌，包括 SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌，依照 A 型前花青素（PACs）含量、每日建議顆數、是否搭配益生菌或 D-甘露糖，以及每日補充成本與每 mg 成本等項目逐一整理比較。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌
SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊、BHK's 紅萃蔓越莓益生菌、VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌，以及豐傑生醫私密舒益生菌

透過相同的整理標準，產品之間的規格差異會更明確，也能看出每一款在成分配置與價格安排上的定位。把數字與條件攤開後，挑選時會更有依據，也更容易找到適合自己日常補給的女性保健產品。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊｜高濃度 175 mg PACs 單顆達每日參考量五倍

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊屬於高濃度設計的蔓越莓複方產品。以常見文獻提到的每日 36 mg A 型前花青素（PACs）作為參考基準，每顆含有 175 mg PACs，單顆即可達到參考攝取量約五倍，是本次比較中單顆濃度最高的品項。

SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊
SY SHOP 漾美莓蔓越莓超效益生菌膠囊

產品使用法國專利 Orocyan 蔓越莓來源，並搭配益生菌、洛神花與月見草，形成複方設計。蔓越莓提供 A 型前花青素（PACs），益生菌屬於日常常見的菌種補充來源，植物來源成分則作為配方中的輔助配置。相較單一蔓越莓設計，複方成分在日常保養安排上較為完整，也讓呵護更全面。

在補充方式上，每日 1 顆即可達到 36 mg 的參考數值。對於希望固定補充、不想額外計算顆數的人來說，安排相對簡單。

每顆含有 175 mg PACs，單顆即可達到參考攝取量約五倍
每顆含有 175 mg PACs，單顆即可達到參考攝取量約五倍

價格方面，每盒售價為 NT$1,135，共 30 顆。依每日 1 顆計算，可補充約 30 天，平均每日約 NT$37.8。整盒 PACs 總量為 5,250 mg，換算每 mg 約 NT$0.216。從濃度與單位成本來看，在本次比較中屬於單位價格較低的品項。

  • 推薦指數：★★★★☆（4.5／5）
  • 規格優點：

  1. 單顆含 175 mg PACs，濃度高，單顆即可完成每日參考量
  2. 每日 1 顆設計，補充安排單純，適合規律補給

  • 價格：

NT$1,135／30 顆，每日約 NT$37.8

每 mg 約 NT$0.216

  • 使用提醒：

  1. 屬於高濃度設計，依建議顆數補充即可
  2. 複方成分包含益生菌與植物來源成分，補充前可確認是否符合個人需求

  • 短評：

適合希望以單顆完成每日補充、重視 PACs 濃度與單位成本換算的人。整體規格清楚，高濃度定位明確。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌｜日常保養型蔓越莓益生菌設計款

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌屬於中濃度設計的蔓越莓產品。以常見文獻提到的每日 36 mg A 型前花青素（PACs）作為參考基準，含量未標示，但官網建議是一天1~2顆即可達到參考數值。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌
BHK's 紅萃蔓越莓益生菌

配方以蔓越莓來源的 A 型前花青素（PACs）為核心，搭配專利複合益生菌與維生素 C，成分結構偏向基礎型日常保養組合。此外，品牌採用專利包埋技術，著重成分穩定度與保存活性，並取得歐洲品質評鑑獎項，讓消費者可以看見製程與品質控管上的用心。

BHK's 紅萃蔓越莓益生菌屬於單顆達標的日常穩定款
BHK's 紅萃蔓越莓益生菌屬於單顆達標的日常穩定款

價格方面，3 袋組合售價 NT$1,140，平均每袋約 NT$380，每袋 30 顆。若以每日 1 顆計算，每袋可補充約 30 天，平均每日約 NT$12.7。從每日補充成本來看，屬於本次比較中相對親民的日常補充型產品。

  • 推薦指數：★★★★（4／5）
  • 規格優點：

  1. 每日補充顆數彈性，適合日常保養安排
  2. 品牌知名度高、配方穩定

  • 價格：

NT$1,140／3 袋（平均 NT$380／袋）

每日約 NT$12.7（以 1 顆計算）

  • 使用提醒：

  1. 為 3 袋組合販售，適合規律補充者
  2. PACs 含量未標示，補充濃度較難直接比較

  • 短評：

  1. 品牌穩定、風味佳，品牌信賴度高、服用方便。
  2. 整體屬於日常保養型蔓越莓益生菌設計，適合希望以固定顆數維持保養習慣的人。

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌｜21 mg PACs 的平價複方入門款

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌屬於平價複方設計的蔓越莓產品。每顆含有 21 mg A 型前花青素（PACs），若以每日 36 mg 作為參考基準，需每日補充 2 顆，才能達到參考數值。

VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌
VITA BOX 西班牙蔓越莓＋D-甘露糖＋超效益生菌

配方包含西班牙蔓越莓來源、D-甘露糖、益生菌與維生素 C，屬於常見的女性日常保養基本組合。整體成分架構偏向基礎型複方設計，重點在於多成分搭配，而非單顆高濃度配置。

配方包含西班牙蔓越莓來源、D-甘露糖、益生菌與維生素 C，屬於常見的女性日常保養基本組合
配方包含西班牙蔓越莓來源、D-甘露糖、益生菌與維生素 C，屬於常見的女性日常保養基本組合

價格方面，每包 NT$540，30 粒裝。若以每日 2 顆計算，可補充約 15 天，平均每日約 NT$36。每包 PACs 總量為 630 mg，換算每 mg 約 NT$0.86。從濃度與單位價格來看，屬於平價日常補充款，但在濃度效率上較為入門。

  • 推薦指數：★★★（3／5）
  • 規格優點：

  1. 價格相對親民
  2. 複方設計完整，包含 D-甘露糖與益生菌

價格：

NT$540／包（30 粒），每日約 NT$36（以 2 顆計算）

每 mg 約 NT$0.86

  • 使用提醒：

  1. 每日需補充 2 顆才能達 36 mg 參考數值
  2. PACs 單顆濃度較低，屬於入門型設計

短評：

價格相對親民，配方為常見複方設計。適合預算考量或希望嘗試蔓越莓複方產品的人，整體定位為平價日常保養款。

豐傑生醫私密舒益生菌｜22.5 mg PACs 專利複方設計款

豐傑生醫私密舒益生菌屬於複方專利設計型產品。每顆含有 22.5 mg A 型前花青素（PACs），若以每日 36 mg 作為參考基準，需每日補充 2 顆，合計 45 mg PACs，可達參考數值。

豐傑生醫私密舒益生菌
豐傑生醫私密舒益生菌

這款配方強調專利來源，包括 Exocyan™ 蔓越莓、Ellirose™ 洛神花，以及 SynForU-HerCare 益生菌。原料來源與菌株名稱皆有明確標示，成分資訊透明度高，整體成分架構偏向專利複方設計。

原料來源與菌株名稱皆有明確標示，成分資訊透明度高，整體成分架構偏向專利複方設計
原料來源與菌株名稱皆有明確標示，成分資訊透明度高，整體成分架構偏向專利複方設計

價格方面，每袋 NT$720，30 顆。若以每日 2 顆計算，可補充約 15 天，平均每日約 NT$48。每袋 PACs 總量為 675 mg，換算每 mg 約 NT$1.07。從單位價格來看，屬於本次評比中價格較高的品項。

  • 推薦指數：★★★☆（3.5／5）
  • 規格優點：

  1. 專利來源標示完整，蔓越莓與菌株名稱清楚
  2. 每日 2 顆可達 45 mg PACs，補充數值明確

價格：

NT$720／包（30 粒），每日約 NT$48（以 2 顆計算）

每 mg 約 NT$1.07

使用提醒：

  1. 每日需補充 2 顆，補充天數相對較短
  2. 單位成本偏高，較適合重視專利來源與菌株透明度者

短評：

適合在意專利來源與菌株標示透明度的人。整體定位偏向專利複方設計款，補充數值清楚，但每日成本相對較高，選擇時可依預算與補充習慣評估。

四款蔓越莓益生菌評比｜濃度、價格與品牌定位一次整理

從這次四款蔓越莓益生菌的評比來看，SY SHOP 單顆含有 175 mg A 型前花青素（PACs），其餘三款產品單顆大多落在 22.5 mg 至 40 mg 之間。若以常見文獻提到的每日 36 mg 作為參考基準，SY SHOP 屬於高濃度設計，其他三款產品則偏向中濃度或入門型配置。

若進一步換算 PACs 每 mg 的價格，能更清楚看出實際補充費用。SY SHOP 的每 mg 約為 NT$0.216，BHK’s 約 NT$0.316，VITA BOX 約 NT$0.8，豐傑生醫約 NT$1.07。從濃度與單位價格交叉比較來看，SY SHOP 在本次評比中，不僅擁有最高的 PACs 濃度，每 mg 的價格也相對實惠。

SY SHOP 屬於高濃度設計，其他三款產品則偏向中濃度或入門型配置。
SY SHOP 屬於高濃度設計，其他三款產品則偏向中濃度或入門型配置。

在挑選蔓越莓產品時，高濃度 PACs 是其中一個重要指標，但各品牌仍會依據不同定位設計配方。BHK’s 屬於中濃度、單顆達標的日常穩定款；VITA BOX 偏向平價複方入門型產品；豐傑生醫則強調專利來源與菌株透明度，成分標示完整。

每個產品都有其設計方向與價格定位，在評估時可以先釐清自己重視的是濃度、品牌信賴度，還是複方成分設計
每個產品都有其設計方向與價格定位，在評估時可以先釐清自己重視的是濃度、品牌信賴度，還是複方成分設計

每個產品都有其設計方向與價格定位，在評估時可以先釐清自己重視的是濃度、品牌信賴度，還是複方成分設計。當越了解自己的需求，再回頭看數字與補充方式時，選擇自然會更貼近自己。

為了更清楚比較四款蔓越莓益生菌的 PACs 含量、每日補充成本與配方設計，我將主要規格整理成以下比較表，希望大家可以挑選到適合自己的產品。

延伸閱讀

想了解更多蔓越莓相關的營養補充與女性日常保養知識，也可以參考這篇健康專欄的整理：

👉蔓越莓功效有哪些好處？蔓越莓錠、膠囊、粉差異？女性保養必看！

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

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每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#益生菌 #西班牙

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

2026-03-10 17:41 女子漾／編輯許智捷
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

「醫生，我明明戒菸戒酒，每天早上都吃健康早餐，為什麼腎功能還是惡化？」這句話，是腎臟科門診最常出現的疑問之一。

不少人認為自己已經過著非常健康的生活：不碰油炸、不吃重鹹，每天早上用果汁機打蔬果汁、泡全穀麥片，甚至還會加入堅果粉補充營養。但當抽血報告出來時，血鉀、磷酸鹽數值卻異常升高，腎功能甚至一路下滑。問題往往不是「不夠健康」，而是健康方式用錯了對象。

醫師洪永祥在社群發文提醒，慢性腎衰竭飲食控制的核心原則是：限磷、限鉀、適度蛋白質，但仍要維持足夠熱量與營養。也整理「慢性腎衰竭7大地雷早餐排行榜」，一起來看看你每天的早餐，是否也默默在增加腎臟負擔。

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慢性腎衰竭早餐地雷排行榜

第7名：水餃、煎餃與包餡類食物

圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店
圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店

高脂高鈉的隱形陷阱

不少人認為水餃有肉、有菜、有澱粉，看似營養均衡，甚至常被當作清淡早餐。但問題在於內餡。多數店家為了口感多汁，常使用油脂比例很高的五花絞肉，脂肪含量甚至可能接近50%。再加上醬油或辣油，整體鈉含量很容易超過1000毫克。

研究刊登於《Journal of the American Society of Nephrology》指出，長期攝取高紅肉與飽和脂肪飲食，與末期腎病風險增加相關。

第6名：鐵板麵

圖片來源：鐵板麵
圖片來源：鐵板麵

醬汁裡的高鈉風暴

鐵板麵是許多早餐店的人氣餐點，看似簡單，但關鍵問題其實在醬料。

黑胡椒醬與蘑菇醬通常含有大量鹽、油脂與糖，加上增稠劑與加工澱粉，一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1200毫克。過量鈉會導致水分滯留與血壓升高，長期會對腎絲球造成壓力。

第5名：燕麥與早餐麥片

圖片來源：GETTY
圖片來源：GETTY

磷與糖的甜蜜陷阱

燕麥常被視為健康早餐，但對腎臟病患者來說未必適合。許多市售麥片會添加磷酸鹽添加物，而全穀類本身也含有較高天然磷。

腎功能下降時，磷排不出去，可能導致：

皮膚搔癢
骨質流失
血管鈣化

《Journal of Renal Nutrition》研究指出，食品添加的無機磷吸收率可高達90%至100%，對腎臟負擔更大。

第4名：燒餅油條

圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

高油高熱量的傳統地雷

燒餅油條是許多人熟悉的台式早餐，但對腎臟病患者來說並不理想。

油條在製作過程中常使用含鋁或含磷的膨鬆劑，再加上高油脂與高熱量，容易造成代謝負擔。

《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖與代謝症候群會提高蛋白尿風險，進而加速腎功能惡化。

第3名：清粥小菜

圖片來源：HUG網路超市
圖片來源：HUG網路超市

清淡外表下的高鈉危機

清粥小菜常被認為是最養生的早餐，但問題其實在配菜。常見的醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等，都屬於高鹽醃製食品。再加上稀飯本身升糖指數高，很容易造成血糖波動。

美國心臟協會（AHA）指出，過量鈉攝取會增加腎臟排泄壓力並導致水分滯留。

第2名：綠拿鐵與精力湯

圖片來源：BLOG - 綠藤生機
圖片來源：BLOG - 綠藤生機

鉀離子的隱形炸彈

許多人每天早上喝綠拿鐵，希望排毒養生，但對腎臟病患者而言，這可能是高風險飲品。

常見食材如：

菠菜
香蕉
奇異果
酪梨

都是高鉀食物。當腎功能下降時，鉀離子排不出去，就可能引發高血鉀症，嚴重時甚至造成心律不整或心跳停止。

《Kidney International Reports》研究指出，高血鉀是腎病患者最危險的併發症之一。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

圖片來源：Foodpanda
圖片來源：Foodpanda

加工食品的危險組合

排名第一的地雷早餐，是許多人每天都在吃的組合：漢堡＋熱狗＋奶茶。

這份早餐幾乎集齊所有傷腎因素。漢堡肉排、熱狗與培根都屬於加工肉，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）已將加工肉列為第一類致癌物。

其次是鈉含量。一份漢堡或熱狗堡加醬料，鈉含量就可能接近1000毫克。而早餐店常見的奶茶與紅茶含糖量高，長期攝取與肥胖與糖尿病風險增加有關。

研究刊登於《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》指出，高度加工飲食與慢性腎臟病惡化有明顯關聯。

資訊來源：臉書 洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

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#腎臟 #早餐

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狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

2026-03-08 19:14 失敗要趁早 - 張念慈

不騙你，中華隊迎戰南韓這一場，我緊張、害怕到不敢看。

長達20年對上韓國4連敗，如果只看條件，中華隊打南韓根本就是小蝦米對抗大鯨魚，但中華隊硬是5：4 贏了南韓。

不光場上球員爆哭、所有台灣人也都哭了。「現在放棄，比賽就結束了。」這句話，中華隊用實際作為教會我們。

▋20年的心理枷鎖

對韓國贏球曾經是一件多困難的事。

自 2006 年世界棒球經典賽創立以來，中華隊對韓國幾乎一路挨打。

2006 年 0：2。2009 年 0：9。2013 年 2：3。2017 年 8：11。二十年，四連敗。

這不只是比分的問題。長年輸球之後，球員心裡會出現沉重的枷鎖。

當你站上打擊區，對面是韓國投手，心裡多少會閃過一句話：我們真的贏得了嗎？

這種習得性無助，讓人不知道該怎麼面對，很多人還沒開始就放棄了。

總教練曾豪駒穩定軍心起了關鍵作用。

他說，自己是比賽結束後，才知道這是 WBC 賽史對韓首勝。經典賽事中，全隊只專注在當下每一球，而不是過去20年的紀錄。

因為不看過去，只看當下，所以才有辦法無所畏懼。

▋幾乎沒有人看好

這場球賽開始之前，中華隊真的時運不濟。

重砲龍恩、李灝宇接連因傷退賽，隊長陳傑憲還在第一場就手指骨裂。當時國際轉播甚至揶揄，這支 Taipei 隊現在應該叫做「Tai-Pain」。

中華隊前兩場比賽輸得很慘。首戰輸澳洲，第二戰被日本打到 0：13 提前結束。連續 16 局沒有得分，整個球隊陷入 0 勝 2 敗的淘汰邊緣。

好不容易贏了捷克，卻遇上南韓隊背水一戰，直接排出柳賢振、郭彬與唐寧三名先發級投手輪流壓制。

如果只看紙面戰力，差距巨大。

但比賽開打之後，中華隊沒有任何人表現出「已經輸了」的表情。

先發投手古林睿煬頂住壓力，投出 4 局僅失 1 分的內容，手還破皮流血。

他眼眶泛紅說：「我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

▋全壘打，讓比賽還活著

面對韓國王牌投手群，中華隊沒有退縮。張育成、鄭宗哲、費爾柴德，分別在第2、6、8局，轟出陽春砲與關鍵兩分砲，咬住比分。

每一次開轟，都像在告訴對手一件事：這場比賽還沒結束。

當比賽進入延長賽，球場上每個人都知道，只要一個小失誤，整場球就結束。

10 局上，中華隊選擇了一個膽子極大的戰術。江坤宇執行「強迫取分」，短打成功，跑者衝回本壘。5：4，台灣贏了！

▋穿上國家隊制服的重量

左手食指骨裂的陳傑憲，在延長賽突破僵局制時仍然上場代跑，他說自己只剩下跑的功能「我當然是最佳人選。」。

10 局站上二壘的那一刻，他幾乎是用意志在跑壘，還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

賽後他談到那一刻，情緒完全忍不住：「知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

接下來這句話，更是讓人直接哭爆：「從小看 WBC 就知道好像沒贏過韓國，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

被日本 13：0 打爆之後，中華隊其實承受了很多輿論壓力。有人說球員不長進，有人說實力差距太大有人甚至開始點名批評。但球員在賽後受訪時，幾乎都說同一件事：只專注在球場。

總教練曾豪駒也坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，但球隊的心態很明確：

「我們掌握機會，把機會留下來。我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利。」

當一支球隊能在全世界都看衰的時候，依然照著自己的節奏打球，那代表心理素質真的很強。

▋為什麼這場球很多人看到哭

古林睿煬、張育成等球員贏球後放聲大哭，因為這不是一場完美的勝利。

球隊有傷兵、有連敗、有巨大壓力，甚至很多人早就判定結果。可是當比賽打到最後一刻，你會發現場上每個人還在拚。

「現在放棄，比賽就結束了。」這句話在很多地方看起來像心靈雞湯，但在東京巨蛋，那是真的。

因為只要還沒放棄，就還可以再拚一球。

只要還有一球，就還有機會。

而有些奇蹟，就是這樣打出來的。

陳傑憲這段話很實在：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

雖然中華隊能否順利晉級，接下來無法掌握在自己手裡，但中華隊已經完成了「自己可以掌控的部分」，未來面對強權將不再懼怕。

謝謝中華隊所有人的努力。

只要擁有強大的心理素質，即使起步跌跌撞撞、全世界都不看好你，只要堅持到底不放棄，終能寫下感動自己與他人的奇蹟篇章。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

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