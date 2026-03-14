2026-03-14 13:01 潮健康
大數據揭現代人健康困擾排行：第一名不是失眠、胃痛！ 醫曝「2生活型態」最傷身體
潮健康／編輯部
健檢大數據揭健康困擾排行 第一名竟不是失眠、胃痛
現代人工作繁忙，加上外食頻率高、久坐與應酬活動頻繁，身上難免有大大小小的不適症狀。聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師表示，根據院內數據統計顯示，現代人常見的五大健康困擾橫跨痠痛、腸胃不適、頭暈頭痛與疲倦無力。各個項目看似彼此無關，實則可能源於同一種不健康的生活型態。
洪育忠醫師說明，根據院內統計36,165筆受檢者資料，2025年最常見的五大健康困擾依序為：
1.骨骼肌肉：上背痛、下背痛、手腳麻痛、關節疼痛、手腳肌肉無力
2.腸胃消化：噁心、胃酸逆流、腹痛、便秘、腹瀉、腹脹、血便
3.呼吸系統：咳嗽、咳痰
4.頭部不適：頭暈、頭痛
5.疲勞倦怠：倦怠、感覺無力或倦怠
「活動量不足與長期壓力，容易影響自律神經、腸胃蠕動與身體恢復能力，讓身體不適反覆發生！」肩頸僵硬、吃完飯胃酸逆流或腹脹、晚上就算疲累也睡不好，諸多困擾似乎在上班族身上頗為常見；尤其常常被一句「都是因為壓力太大或是工作太累」而被草草帶過。洪育忠醫師指出，民眾應將不適感視為警訊，搭配定期健檢才能掌握改善方向，進而落實健康管理。
活動力不足、長期久坐惹禍！ 影響現代人健康的「2大主因」
洪育忠醫師表示，從常見健康困擾排行中，可以看出現代人的不良生活型態已把身體推向兩種失衡：第一是「活動量不足」加上「姿勢固定」，像長時間久坐、低頭用手機、滑鼠鍵盤等反覆單一動作，都會讓特定肌群長期緊繃、關節活動度下降，痠痛、痠麻、肌肉無力，因此成為常見健康困擾第一名。
第二則是長期高壓牽動「自律神經」與「內分泌反應」。數據顯示，高達82.3%的人有自律神經異常問題，代表每十人之中就有八人自律神經失調。當自律神經調節系統長期紊亂，腸胃蠕動與胃酸分泌更容易失序，免疫反應也可能變得更敏感；頭暈、頭痛與倦怠感也可能逐漸變得頻繁，讓身體難以回到真正的恢復狀態。
從中斷久坐到正念練習 把身體拉回可恢復的節奏
洪育忠醫師建議，若要解決上述的問題，可從「最常被忽略但卻是最容易做到」的日常細節開始。首先是中斷久坐習慣，例如每30-60分鐘起身走動1-3分鐘，讓肌肉與循環重新啟動，也可以刻意設定鬧鐘，提醒自己要起身走動；其次是建立穩定的日常活動量，如每天安排10-20分鐘快走或爬樓梯，幫助身體回到較穩定的修復節奏。
另外，壓力管理也是現代人不可忽視的課題。洪育忠醫師指出，抒壓不在於強迫自己立刻放鬆，而是學會「覺察」壓力訊號。可從正念（Mindfulness）練習著手，例如在喝水時專注感受身體變化，從感受水在口腔流動的感覺、吞嚥時喉嚨肌肉的收縮與放鬆、以及水流經食道時滑動的感覺等等，甚至喝水時，自己內心是否急著趕快喝完？是否有分心滑手機或是做其他事情等。透過簡單且可重複的日常練習，逐步提升自我覺察力，降低壓力對身心健康的影響。
最後，洪育忠醫師提醒，身體痠痛、腸胃不順、反覆咳嗽、頭痛等不適，往往不是偶發的小狀況，而是身體在提醒自己：近期的活動量、睡眠品質或壓力負荷，可能已超出可恢復的範圍。民眾應將這些不舒服當作警訊，從日常生活型態著手調整並及早回應，再搭配定期健檢以數據回顧身體變化，就能更清楚掌握改善方向，也更學會如何把照顧自己落實在日常。
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