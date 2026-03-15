2026-03-15 15:03 潮健康
痘疤為何難消？解析紅疤、黑疤與凹疤差異：常見方式一次了解
青春痘雖常見於青少年與年輕族群，但痘痘消退後留下的痘疤問題，往往成為影響外觀與膚質的重要因素。痘疤種類與深度不同，所適合的改善方式也有所差異。了解痘疤形成原因與常見治療方式，有助於民眾建立更正確的皮膚照護觀念；本篇由四季皮膚科醫師團隊整理，如何掌握正確照護原則，才能在改善膚況的同時維持皮膚穩定。
痘疤形成原因 與發炎與組織修復有關
痘疤多源自青春痘發炎後的皮膚修復過程。當毛孔阻塞導致痘痘產生，若發炎反應較嚴重或持續時間較長，可能影響真皮層結構，進而留下疤痕。
依外觀與皮膚變化，痘疤大致可分為四種類型，包括紅痘疤、黑痘疤、凸疤與凹疤。不同類型的疤痕代表皮膚組織在修復過程中出現不同變化，因此在處理方式上也有所不同。
其中，紅痘疤多與發炎後血管擴張有關，皮膚呈現泛紅；黑痘疤則是發炎後色素沉澱，使膚色出現局部暗沉。凸疤通常是組織修復過度，皮膚向外隆起；凹疤則與真皮層膠原蛋白流失或受損有關，形成常見的凹陷型疤痕。
不同痘疤類型 治療方式各有差異
針對不同痘疤型態，目前臨床常見的改善方式包括雷射、能量療程與微針治療等；紅痘疤通常會透過血管相關能量療程進行調整，使肌膚泛紅逐漸減少；黑痘疤則多以能量雷射協助代謝色素與改善膚色不均。若為凸疤，則可能透過能量治療或其他方式逐步調整增生組織。
至於凹疤，由於與真皮層膠原結構受損相關，治療通常以刺激膠原蛋白增生為目標，例如微針電波或其他膚質重建療程，透過多次治療逐步改善皮膚結構；痘疤治療往往需要依照個人膚況進行評估，部分患者也會採取複合式治療方式，以提高整體改善效果。
常見痘疤雷射療程 原理與差異
隨著醫療科技進步，痘疤改善方式逐漸多元。早期多以磨皮或傳統雷射為主，現今則發展出多種能量治療方式；飛梭雷射透過分段式能量作用於皮膚，使肌膚在修復過程中重新生成膠原蛋白。
皮秒雷射則利用極短脈衝時間作用於皮膚，常用於改善色素型痘疤與膚色不均。近年也出現微針電波等技術，透過細微針頭進入皮膚後釋放能量，刺激皮膚組織修復與膠原蛋白生成，逐步改善凹陷型痘疤
術後保養不可忽視 防曬與保濕是關鍵
無論採用何種療程，術後照護都是影響皮膚恢復的重要因素。治療後皮膚通常較為敏感，建議以溫和清潔與基礎保濕為主，避免使用刺激性保養成分。
防曬亦是術後護理的重要環節。紫外線可能影響皮膚修復並增加色素沉澱風險，因此外出時應使用適當防曬產品，並搭配帽子或遮陽措施減少日曬；此外，療程間隔期間應維持穩定作息與基礎皮膚保養，讓皮膚在自然修復過程中逐步恢復健康狀態。
結語：痘疤改善需耐心 建立正確皮膚照護觀念
痘疤形成與皮膚發炎、組織修復過程密切相關，不同類型疤痕適合的改善方式也有所不同。透過專業評估與適當治療，搭配術後保養與生活管理，皮膚狀況通常能逐步改善。
對於長期受到痘疤困擾的族群而言，建立正確皮膚保健觀念，比追求快速改變更為重要。透過持續管理與專業評估，才能在兼顧皮膚健康的前提下，逐步提升膚質與生活品質。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
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