2026-03-17 15:02 潮健康
突破健身族群印象：專家分享肌酸在運動與日常營養補充中的角色
過去提到肌酸（Creatine），許多人會聯想到健身族群使用的運動補充品。然而隨著運動營養研究持續累積，肌酸逐漸被討論為與人體能量代謝相關的營養補充來源之一，肌酸除了常見於運動族群的營養補充中，也被廣泛研究其在人體能量代謝系統中的角色。
能量代謝系統的一部分：人體本來就存在的物質
肌酸並非維他命或咖啡因，而是人體原本就存在的一種物質，主要儲存在肌肉與部分組織中。當人體在活動、運動或進行需要能量的生理過程時，會消耗名為 ATP（腺苷三磷酸）的能量分子。
ATP 是人體能量代謝的重要分子，而肌酸則參與磷酸肌酸系統（PCr）等能量代謝途徑。肌酸在能量代謝過程中扮演一定角色，因此在運動營養領域中常被作為補充選擇之一。
不只運動族群關注 研究也探討其與能量代謝的關聯
大腦在人體能量消耗中占有相當比例，因此有研究開始探討肌酸與能量代謝之間的關聯。不過目前相關研究仍在持續進行中，多數研究主要集中在運動營養與能量代謝的討論；對於一般民眾而言，肌酸仍主要被視為運動營養補充的一種選擇，常見於運動族群在訓練期間的營養補充計畫中。
打破迷思：肌酸在運動營養中的常見補充選擇
部分民眾對於肌酸補充可能存在疑慮，例如是否會對腎臟造成負擔等。健康管理師張恆恩分享：目前已有許多研究探討肌酸補充與人體安全性之間的關係，在適量攝取的情況下，肌酸在運動營養領域中被廣泛使用。
常見補充族群：運動者與特定飲食族群
在運動營養領域中，肌酸補充常見於以下族群：
•運動族群
在阻力訓練或高強度運動訓練中，部分人會將肌酸作為營養補充的一種選擇。
•素食者
由於肌酸主要存在於肉類與魚類中，部分素食者可能會透過補充方式取得。
•中高齡族群
肌酸與運動營養補充在中高齡族群中需搭配均衡飲食與適當運動。
市面常見形式為：一水肌酸（Creatine Monohydrate）
目前市面上的肌酸產品形式多元，其中一水肌酸（Creatine Monohydrate） 是使用最普遍的形式之一。相關研究多以此形式進行，因此在運動營養領域中也較常被提及；例如ALL IN乳清推出的微粉化一水肌酸產品，採用微粉化製程，使粉末更細緻，作為運動族群的營養補充選擇之一。
一般運動營養建議中，常見的肌酸補充量約為每日3至5公克，但實際攝取量仍建議依個人飲食狀況、運動習慣及專業建議進行調整。
關於肌酸補充
肌酸並非提神產品，而是人體能量代謝相關的營養成分之一。對於有運動習慣或關注運動營養的人而言，肌酸常被視為運動營養補充的一種選擇。不過健康管理師張恆恩仍建議，日常健康管理應以均衡飲食、規律運動與良好生活習慣為基礎，再依需求評估是否補充相關營養產品。
免責聲明：本文內容僅供一般健康與營養資訊參考，非作為醫療診斷或治療之依據。營養補充品屬於日常飲食的一部分，使用感受可能因個人體質與生活習慣而有所不同。如有健康疑慮，建議諮詢醫師或相關醫療專業人員。