2026-03-20 15:02 潮健康
蜂巢皮秒價格落差大引關注：低價療程背後設備與流程成民眾評估重點
近年來雷射美容療程受到不少民眾關注，其中「蜂巢皮秒」常被討論於淡化斑點與膚質管理相關議題。然而市面上相關療程價格差異明顯，部分低價方案也引發討論。民眾在評估療程時，除了價格外，也應留意設備來源、施作方式與療程內容，以更全面了解相關資訊。
皮秒雷射療程受關注 醫美市場資訊多元
隨著肌膚保養觀念普及，雷射美容療程逐漸成為不少人關注的保養選項之一。其中，皮秒雷射因脈衝時間極短，常被應用於斑點管理與膚質調整等相關療程，因此在醫美市場中討論度較高。然而在不同醫療院所之間，療程價格與方案內容存在一定差異。部分民眾在查詢資訊時，可能會發現相同名稱的療程價格落差較大，從低價促銷到較高價位療程皆有，價格差異也可能與設備型號、療程發數或施作流程不同有關。
儀器設備來源 為療程評估的重要資訊
在雷射療程中，設備來源與醫療器材認證是民眾可關注的資訊之一。一般醫療用雷射設備在進入市場前，需依相關法規完成醫療器材審查，例如台灣的醫療器材管理制度（TFDA）或其他國際審查機制。悅真醫美診所吳旻修醫師也提醒，市面上標示為「皮秒」的設備在型號與技術配置上可能有所不同。消費者在評估療程時，可主動了解診所所使用的設備型號與相關認證資訊，以更清楚掌握療程內容。
蜂巢透鏡設計 為部分皮秒療程配置
在部分皮秒雷射療程中，會搭配所謂的「蜂巢透鏡」設計。此類透鏡主要透過特殊光學結構，讓雷射能量在皮膚表層形成細小作用區域，並與周圍未受影響的皮膚區域交錯分布。相關技術設計主要用於提升雷射能量分布方式，因此部分療程會特別標示是否搭配蜂巢透鏡。民眾在了解療程內容時，也可詢問是否包含相關設備配置與施作方式。
施作人員經驗 為療程管理的一環
除了設備條件外，療程施作流程與人員經驗也是醫療院所常提及的管理重點之一。吳旻修醫師表示，院方在相關雷射療程上堅持由具經驗的醫師進行評估與操作，雷射療程在施作前會進行膚況評估與完整療程說明，並依個人狀況調整施作方式，讓民眾在了解療程內容後再進一步評估是否進行。
圖說：吳旻修醫師建議，民眾在考慮相關療程前，可先蒐集療程資訊，了解設備來源、療程內容及院所施作流程。
選擇醫美療程前 建議充分了解資訊
整體而言，雷射療程涉及設備條件、施作流程與個人膚況等多項因素。建立正確的肌膚保養觀念，並在充分了解療程資訊後再進行評估，有助於民眾在日常保養與外觀管理中做出更適合自己的選擇。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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