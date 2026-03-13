白色情人節談親密關係：醫師解析女性私密健康與生活品質息息相關

2026-03-13 23:02 潮健康

　

情人節不只屬於年輕人　媽媽族群也關注生活品質

白色情人節象徵愛情與親密關係，不少人會在這一天安排約會或準備禮物表達心意。情人節不僅是年輕情侶的節日，許多媽媽族群也希望能與伴侶一起享受屬於兩人的時光。隨著孩子逐漸長大，不少女性也開始更加重視自己的生活品質與身體健康。

　

佳思優醫美整形診所陳依凡醫師表示，女性在產後或隨著年齡增加後，身體可能出現不同程度的變化，例如私密處鬆弛、乾澀，或是在咳嗽、運動、大笑時出現輕度漏尿等情況。這些問題在臨床上相當常見，可能影響日常生活的舒適度與自信心，因此近年也有越來越多女性開始主動關注相關健康議題。

　

圖說：白色情人節象徵愛與陪伴，佳思優醫美整形診所陳依凡醫師提醒女性私密健康與生活品質及親密關係息息相關。

　

骨盆底肌健康是女性私密健康的重要關鍵

整形外科陳依凡醫師指出，女性私密健康與骨盆底肌群的功能密切相關。骨盆底肌位於骨盆底部，負責支撐膀胱、子宮與腸道，同時也與排尿控制功能有關。一旦肌肉力量下降，就可能出現漏尿、頻尿或骨盆底支撐功能下降等情況。

　

根據美國婦產科醫學會（American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG）資料指出，骨盆底肌訓練（Pelvic Floor Muscle Training），也就是常見的凱格爾運動，被建議作為女性尿失禁的保守治療方式之一，有助於強化骨盆底肌群並改善相關症狀。

　

陳依凡醫師表示，除了日常運動訓練外，部分女性也會在專業評估後，透過醫療輔助方式進行骨盆底肌訓練。例如蝴蝶Ｖ平方（Vtone）可透過神經肌肉電刺激技術直接深入精準的促進骨盆底肌收縮，使肌肉進行反覆收縮運動，作為輔助骨盆底肌訓練的方式之一。

　

女性私密健康關注度提升　門診諮詢逐漸增加

除了骨盆底肌功能外，女性私密處組織也可能隨著生產經驗與年齡變化而產生改變。整形外科專科醫師方穎涵表示，近年門診中主動詢問私密健康相關議題的女性逐漸增加，除了漏尿問題外，也有不少人關心私密處彈性與整體保養。

　

方穎涵醫師指出，女性在產後或隨著年齡增加，私密處組織可能出現彈性下降或鬆弛的情況，部分女性在咳嗽、運動或大笑時，也可能出現應力性尿失禁等困擾。因此除了骨盆底肌訓練外，有些女性在醫師評估後，會考慮透過能量型療程作為私密健康管理的方式之一。例如閨密電波透過單極電波能量作用於私密處組織，協助維持組織彈性，部分女性也會在醫師評估後作為私密健康管理方式之一，用於改善私密處鬆弛或相關困擾。

　

她也提醒，女性私密健康問題可能與骨盆底肌功能、荷爾蒙變化及生活習慣等因素有關，若出現漏尿或私密處不適等困擾，建議先由專業醫師評估。在白色情人節這樣象徵關心與陪伴的節日裡，也別忘了關心自己的身體健康。

　

圖說：整形外科專科醫師方穎涵指出，女性私密健康與骨盆底肌功能密切相關，若出現漏尿等困擾應及早評估。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀

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參考資料

原文出處：白色情人節談親密關係：醫師解析女性私密健康與生活品質息息相關

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#整形外科 #親密關係 #生活品質

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2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

2026-03-06 10:01 DailyView網路溫度計
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai

賴清德加持 vs. 國民黨的茶壺風暴？

2026年2月份28天，適逢春節走春與燈會高峰，22位縣市首長在節慶紅利中卻面臨截然不同的輿情考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕佔據榜單前兩名，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。

國民黨的台中市長接班人選未定，盧秀燕與鄭麗文的不同調，鈕則勳提醒「鄭麗文、江啟臣等中壯派的權力較勁，鄭麗文卡到主席的戰略地位，制度上某種程度讓江啟臣不舒服；國民黨內鬥的茶壺風暴，外界觀感其實很不好」，依照目前發展，民進黨在台北市、桃園市找不出強將，國民黨在新竹縣、彰化縣的選情可能面臨壓力，地方政治競局持續升溫。

NO.10 徐榛蔚｜好評影響力2.44

花蓮縣長徐榛蔚2月份深陷「美學災難」與「傅氏王朝」的雙重夾擊，2月7日開幕的花蓮太平洋燈會，其中一個裝置燈飾遭網友形容像「晾鹹魚」，相關討論迅速在社群擴散。官方表示近2000萬元經費包含策展、煙火、維護與AR科技等，並回應「尊重多元美感」，卻持續引發大量吐槽。臉書「我是花蓮人」留言區湧入批評聲浪：「想要拿碗稀飯來配」、「沒貼滿那對夫妻的照片怎麼會是主燈呢，這條鹹魚就先曬著吧」、「這下子全世界都知道花蓮魚了」、「富崑萁窮花蓮，不去花蓮觀光是對的」、「用腳支持花蓮，春節去花蓮走一走」。

徐榛蔚與其丈夫立委傅崐萁的相關網路聲量3,535筆（占比49%），聲量最高點2月25日，脆友發文「一個我希望她編列重建預算，一個我希望他停止賣台，一個我希望她不要續當傀儡」，8100讚數、分享數599，湧入網友留言「現在這夫妻根本就沒來關心光復」、「為何沒人追300億去了哪」、「縣長姊姊加油」、「花蓮好山好水好人兒」。花蓮洪災與重建議題累積討論906筆，2026花蓮市長選舉相關聲量646筆，資深媒體人邱明玉認為：「反傅勢力能不能大集結，比如張峻、魏嘉賢兩人能不能結合，如果反傅勢力分裂，要扳倒傅家沒有那麼簡單。」

NO.9 許淑華｜好評影響力2.38

南投縣長許淑華的好評影響力最低，即便有全台首座「九九峰氦氣球樂園」試圖拉抬觀光形象（網路聲量690筆），仍難掩「名間鄉焚化爐」引爆的輿論焚風，相關聲量4,582筆（占比55%）。

聲量最高點為2月2日，時代力量一篇短影音「你為什麼要把『名間茶農』逼到下跪求情？」迅速在社群擴散，網友呈現兩極反應「焚化爐不一定要在名間，哪裡比較適合呢」、「厭惡設施幾乎無解問題」、「其他縣市多半是蓋海邊，但南投就不靠海啊」、「家旁邊不能蓋焚化爐、核電廠，但我要便宜的電跟垃圾有地方燒」、「國土署：自己的大便自己收喔」、「不可能南投的垃圾全都送到外縣市燒吧」。鈕則勳教授分析指出，許淑華的形象定位非常清楚，學什麼像什麼，也有政治魅力，名間焚化爐這事件若沒有繼續延燒，將會是輕舟已過萬重山。

NO.8 高虹安｜好評影響力2.51

新竹市長高虹安的討論焦點持續集中於復職後的市政表現與2026選舉布局。新竹市政府宣布三年內還清68億元債務，民調相關討論聲量占比22%（6,138筆），2月6日有民調顯示高虹安支持度突破五成並大幅領先，網友討論「以後出事別再推給林智堅啊」、「身為一個新竹市長挖出真相是很正常的事」、「原來什麼都沒做也有5成滿意度」、「果然有錢人和你想的不一樣」、「就是喜歡她呀」。

2026市長選舉相關聲量達3,914筆，顯示地方政治已提前升溫。外界認為國民黨可能採取「禮讓現任市長」策略，民進黨人選仍未確定，陽明交大教授林志潔被視為潛在人選，時代力量黨主席王婉諭也傳出有意參選。

NO.7 陳光復｜好評影響力2.96

澎湖縣長陳光復首度進榜，來自一場突發意外，大年初一（2月17日）陳光復出席春節活動，不慎踩空跌倒，昏迷送醫，消息曝光後迅速引發全台關注。當日相關聲量高達10,577筆，隔日仍有8,031筆，2月19日則維持3,013筆，後續數日討論度依然不低。熱門關鍵字包括「頭部重創」、「失去呼吸心跳」、「送醫搶救」、「恢復健康」等，重摔第12天，陳光復「已能睜眼、張嘴」的消息，網路上也出現大量祝福、祈禱聲音。

NO.6 侯友宜｜好評影響力2.68

新北市長侯友宜2月聲量明顯集中於2026新北市長選舉提前升溫，相關討論度高達14,816筆（占比41％），2月底台北市副市長李四川宣布請辭，代表國民黨投入新北市長選戰。這場選戰同時牽動多方勢力。民進黨派出立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌2月1日成立新北市競選總部，選情出現藍綠白三方角力的格局。隨著李四川確定投入，外界也開始討論侯友宜的角色定位，相關話題在政論節目與社群平台持續延燒，網友表示「票集中能看到團結一致的力量」、「最欣賞侯友宜做事的態度」、「實力講話的時代」、「最好的典範，勝利不用在我」。

NO.5 張善政｜好評影響力2.71

桃園市長張善政本次排名第五，焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），聲量最高點2月26日社群討論「桃園選情下猛藥？ 傳賴清德欽點要派『他』來挑戰張善政」，網友留言「桃園非憨川莫屬」、「真是低估桃園人了」、「辭立委來桃園挑戰」、「應該叫林智堅」、「台灣選舉史以來最大得票數差距要出現囉！期待」。

除了選舉議題，張善政在春節期間也積極參與地方活動，走春與新春拜年相關聲量約2,726筆，維持曝光度。

NO.4 黃偉哲｜好評影響力2.64

台南市長黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論；延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），高點落於開學第一天2月23日聲量5,529筆，黃偉哲公開質疑全面免費營養午餐可能拖垮教育預算，，引發社群兩極討論，「那你跟牌幹嘛」、「這位是挺軍購可以犧牲學子福利囉」、「少子化成這樣了，現在是可以有多少教育預算」。

第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆，台南不跟進，黃偉哲回應若真的可行，乾脆提前在下午4點下班就好了。網友表示「你就宣布台南4點可下班」、「非常有魄力」、「反正這任做完就卸任了」、「這個立意很好，但公司是一個蘿蔔ㄧ個坑，誰來代替這個人」。

NO.3 陳其邁｜好評影響力2.75

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，資深媒體人邱明玉分析高雄市長陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」

2月榜單，陳其邁竄升至第三名，最多討論集中於2026市長選舉，相關聲量8,124筆（占比13%），鈕則勳教授分析「陳其邁唯一的壓力大概就是輔選賴瑞隆，高雄不能輸，陳其邁就有中央入場券！但賴瑞隆的政治魅力不夠，形象定位也不清楚，還有之前的小孩疑似校園霸凌衝突事件，對賴瑞隆是不利的刻板印象或破綻，柯志恩可能還有一搏的機會。」

另一高點來自總統賴清德，2月18日公開點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，鈕則勳教授對此解讀「會拉高陳其邁的政治行情」，邱明玉指出，陳其邁當過行政院副院長了，就看賴清德如何安排。隨著中央與地方政治布局逐漸浮現，陳其邁的人設也從地方首長要守住高雄基本盤，逐漸轉向民進黨內的重要接班戰力。

NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.64

台中市政府提供

台中市政府提供

台中市長盧秀燕繼續維持榜單亞軍，如何在「安內」與「攘外」之間取得平衡。

2026台中市長接班的「姐弟之爭」（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12,461筆（占比14%），網友討論「只要把台中帶起來，市長沒功勞也有苦勞」、「讓中生代起來，台中需要茁壯」。國民黨內部的策略，主席鄭麗文與盧秀燕的時程不同調等之間的微妙角力，鈕則勳教授提醒「盧秀燕搞不定姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北選局，又變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。」

另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆，資深媒體人邱明玉表示「自從盧秀燕不接黨主席，又爆發豬瘟、禽流感，重挫她的政治聲望之後，沈潛了一陣子，訪美被視為她要復出的起手式。」鈕則勳教授則分析「做某種程度的焦點轉移，揮開搞不定的台中選局，藉由訪美這局重拾2028的手感，倘若外界有這樣的聯想，對盧秀燕是不利的；優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。」邱明玉也補充：「對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。」

NO.1 蔣萬安｜好評影響力 2.86

台北市政府提供

台北市政府提供

台北市長蔣萬安2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），網友留言「立意良善、配套措施不足！」「落實育嬰假比較重要」、「萬事起頭難」、「政策總預算550萬，能給幾個人用」。鈕則勳教授直指「蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。」

台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%）；上海燈區引發矮化質疑，台灣基進黨吳欣岱批「無菸燈會」應設吸菸區的言論更引發輿情炸裂，網友留言「3分鐘忍不了，大眾交通運輸工具都不用搭」、「哪個抽菸的人需要3分鐘抽1支？！」、「頭一次看有『醫生』公然挺吸菸的」、「我不希望我帶著小孩逛燈會還會吸到二手菸」。鈕則勳分析「綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在只有零星的炮火去打蔣」。

二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，前副總統呂秀蓮認為「綠營不該在只有民進黨執政時參加、不理會國民黨執政時舉辦的紀念活動，台灣應該要只論是非、不分顏色。」並認為蔣萬安表現非常誠懇，講的話也很有意義。網友表示「蔣萬安跟呂秀蓮的感言才是真正的愛台灣」、「法律上已經沒有父債子還這回事了不是嗎」。鈕則勳教授分析「無論是儀態、論述，腰能彎得多低，他就彎多低，審慎看待這個弱勢點，我相信蔣萬安會去做很多議題管理、沙盤推演。」

資深媒體人邱明玉直言「藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健」，蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現「高曝光、兩極評價」的態勢。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

2026-03-08 19:14 失敗要趁早 - 張念慈

不騙你，中華隊迎戰南韓這一場，我緊張、害怕到不敢看。

長達20年對上韓國4連敗，如果只看條件，中華隊打南韓根本就是小蝦米對抗大鯨魚，但中華隊硬是5：4 贏了南韓。

不光場上球員爆哭、所有台灣人也都哭了。「現在放棄，比賽就結束了。」這句話，中華隊用實際作為教會我們。

▋20年的心理枷鎖

對韓國贏球曾經是一件多困難的事。

自 2006 年世界棒球經典賽創立以來，中華隊對韓國幾乎一路挨打。

2006 年 0：2。2009 年 0：9。2013 年 2：3。2017 年 8：11。二十年，四連敗。

這不只是比分的問題。長年輸球之後，球員心裡會出現沉重的枷鎖。

當你站上打擊區，對面是韓國投手，心裡多少會閃過一句話：我們真的贏得了嗎？

這種習得性無助，讓人不知道該怎麼面對，很多人還沒開始就放棄了。

總教練曾豪駒穩定軍心起了關鍵作用。

他說，自己是比賽結束後，才知道這是 WBC 賽史對韓首勝。經典賽事中，全隊只專注在當下每一球，而不是過去20年的紀錄。

因為不看過去，只看當下，所以才有辦法無所畏懼。

▋幾乎沒有人看好

這場球賽開始之前，中華隊真的時運不濟。

重砲龍恩、李灝宇接連因傷退賽，隊長陳傑憲還在第一場就手指骨裂。當時國際轉播甚至揶揄，這支 Taipei 隊現在應該叫做「Tai-Pain」。

中華隊前兩場比賽輸得很慘。首戰輸澳洲，第二戰被日本打到 0：13 提前結束。連續 16 局沒有得分，整個球隊陷入 0 勝 2 敗的淘汰邊緣。

好不容易贏了捷克，卻遇上南韓隊背水一戰，直接排出柳賢振、郭彬與唐寧三名先發級投手輪流壓制。

如果只看紙面戰力，差距巨大。

但比賽開打之後，中華隊沒有任何人表現出「已經輸了」的表情。

先發投手古林睿煬頂住壓力，投出 4 局僅失 1 分的內容，手還破皮流血。

他眼眶泛紅說：「我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

▋全壘打，讓比賽還活著

面對韓國王牌投手群，中華隊沒有退縮。張育成、鄭宗哲、費爾柴德，分別在第2、6、8局，轟出陽春砲與關鍵兩分砲，咬住比分。

每一次開轟，都像在告訴對手一件事：這場比賽還沒結束。

當比賽進入延長賽，球場上每個人都知道，只要一個小失誤，整場球就結束。

10 局上，中華隊選擇了一個膽子極大的戰術。江坤宇執行「強迫取分」，短打成功，跑者衝回本壘。5：4，台灣贏了！

▋穿上國家隊制服的重量

左手食指骨裂的陳傑憲，在延長賽突破僵局制時仍然上場代跑，他說自己只剩下跑的功能「我當然是最佳人選。」。

10 局站上二壘的那一刻，他幾乎是用意志在跑壘，還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

賽後他談到那一刻，情緒完全忍不住：「知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

接下來這句話，更是讓人直接哭爆：「從小看 WBC 就知道好像沒贏過韓國，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

被日本 13：0 打爆之後，中華隊其實承受了很多輿論壓力。有人說球員不長進，有人說實力差距太大有人甚至開始點名批評。但球員在賽後受訪時，幾乎都說同一件事：只專注在球場。

總教練曾豪駒也坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，但球隊的心態很明確：

「我們掌握機會，把機會留下來。我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利。」

當一支球隊能在全世界都看衰的時候，依然照著自己的節奏打球，那代表心理素質真的很強。

▋為什麼這場球很多人看到哭

古林睿煬、張育成等球員贏球後放聲大哭，因為這不是一場完美的勝利。

球隊有傷兵、有連敗、有巨大壓力，甚至很多人早就判定結果。可是當比賽打到最後一刻，你會發現場上每個人還在拚。

「現在放棄，比賽就結束了。」這句話在很多地方看起來像心靈雞湯，但在東京巨蛋，那是真的。

因為只要還沒放棄，就還可以再拚一球。

只要還有一球，就還有機會。

而有些奇蹟，就是這樣打出來的。

陳傑憲這段話很實在：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

雖然中華隊能否順利晉級，接下來無法掌握在自己手裡，但中華隊已經完成了「自己可以掌控的部分」，未來面對強權將不再懼怕。

謝謝中華隊所有人的努力。

只要擁有強大的心理素質，即使起步跌跌撞撞、全世界都不看好你，只要堅持到底不放棄，終能寫下感動自己與他人的奇蹟篇章。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

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狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
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潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
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治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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#身體 #性行為

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