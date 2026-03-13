2026-03-13 03:22 潤女子
今天別熬夜！世界睡眠日藥師提醒睡眠警訊
世界睡眠日到來 藥師提醒普遍睡不好不能再被忽視
每年三月的世界睡眠日，都是重新檢視睡眠健康的重要時刻。隨著生活步調加快、壓力累積與作息失衡，普遍睡不好已逐漸成為許多人的共同困擾。從入睡困難、淺眠、多夢，到半夜易醒、白天精神不濟，睡眠問題往往不是單一晚沒睡好而已，而是可能長期影響身體修復、情緒穩定與日常表現。對此，多位藥師也從呼吸狀態、心率變異度、睡前習慣與助眠調理等面向，整理出民眾在世界睡眠日最值得關注的睡眠重點。
睡不好不只是疲累 還可能影響呼吸與心血管健康
不少人把睡不好視為生活忙碌下的正常現象，認為只要假日補眠就能恢復，但實際上，長期睡眠品質不佳帶來的影響往往比想像中更廣。除了白天疲倦、專注力下降、反應變慢之外，若夜間睡眠長期中斷，身體也可能無法順利完成修復與調節，進一步增加健康負擔。
姐夫藥師提醒，很多人以為打呼只是睡得熟，但其實背後有可能隱藏的是睡眠呼吸中止症。他指出，若睡覺時血氧掉到82%，那種感覺其實就像「溺水」；因為當人在睡著後呼吸反覆停止，血氧可能降到80幾，身體只能不停把人喚醒，讓呼吸重新恢復。長期下來，不僅會讓睡眠變得片段，也可能增加心臟負擔、高血壓與中風風險。
也因此，若民眾長期有嚴重打呼、白天嗜睡、起床頭痛，或曾被家人發現睡覺時呼吸突然中止，都不應只把它當成單純睡相問題。睡眠不只是「有睡著」就好，更重要的是在睡眠過程中，身體能否穩定呼吸、真正休息。
想知道自己睡得好不好 除了感受也可留意HRV
很多人會用「睡了幾小時」來判斷自己睡得好不好，但睡眠品質其實不只和時數有關。若一個人雖然躺床很久，卻仍經常難以入睡、半夜醒來、起床後仍感到疲累，這些都可能代表身體沒有真正獲得恢復。
近年越來越多人開始透過穿戴裝置觀察生理數據，其中一個常被提到的指標，就是HRV（心率變異度，Heart Rate Variability）。HRV指的是每一下心跳之間細微的時間差，可作為觀察身體恢復狀態與自律神經平衡的參考。
家羽藥師說明，每一下心跳之間，其實都會有一點點時間差，這個變化程度就叫做HRV。通常HRV越高，代表副交感神經比較活躍，身體的恢復能力也比較好。他表示，睡眠正是副交感神經最活躍的時間，當人進入深層睡眠時，身體會開始降低心率、修復組織、調整荷爾蒙，並讓神經系統回到平衡。若睡眠品質好，通常會看到HRV上升，代表身體正在恢復；但如果熬夜、壓力過大，或過度訓練，HRV就可能下降，反映交感神經仍持續運作，壓力也正在累積。
對一般民眾來說，觀察自己是否睡得好，可以同時從主觀感受與數據變化著手。若最近常常睡醒還是累、白天精神不佳，甚至恢復數值持續偏低，就值得進一步檢視自己的生活節奏與睡眠狀態。
提升睡眠品質 可從日常調理與作息管理開始
想改善睡眠，往往不能只靠單一做法，而是要從睡前習慣、作息節奏、飲食刺激與身體放鬆程度一起調整。若晚上仍持續工作、滑手機到深夜，或攝取過多刺激性飲食，即使躺在床上，也不代表身體已經準備好進入休息模式。
在日常調理方面，菜菜子藥師表示，若從失眠安神的角度來看，可留意三種常被提及的中藥材。第一是酸棗仁，可幫助入睡，也有助於讓心情不那麼焦慮，但要記得選擇正品酸棗仁；第二是茯苓，有助於安定心情、緩解失眠；第三是蓮子，因含有天然色胺酸，也常被視為與睡眠調節有關的日常食材。
除了調理素材，建立穩定作息同樣重要。奶爸藥師提醒，民眾可從「10、3、2、1、0」原則開始著手。也就是睡前10小時戒掉咖啡因，避免神經系統持續亢奮；睡前3小時停止進食，減少消化負擔對睡眠的干擾；睡前2小時停止工作，讓大腦有時間從緊繃狀態慢慢放鬆；睡前1小時避免藍光，降低手機、電視等裝置對褪黑激素分泌的影響；起床後則0次賴床，盡量在第一次鬧鐘響起時就起身，避免反覆進入無效睡眠循環。
至於不少人會接觸到的助眠成分，杰尼藥師表示，不同成分各有適合的使用情境。像是鈣、鎂與神經及肌肉放鬆有關，若平時飲食攝取不足，可作為日常補充參考；B群中的B6與B12和神經穩定及褪黑激素相關機制有關，但若是高劑量補充，建議安排在白天，避免晚上反而更清醒；GABA則常被用於放鬆神經、舒緩焦慮型失眠；Melatonin（褪黑激素）則對調整生理時鐘、時差或長輩作息較有幫助，由於褪黑激素在台灣屬於藥品，使用前應先諮詢醫師或藥師。
他也提醒，抗組織胺原本是治療過敏流鼻水的藥物，因為副作用嗜睡，才被部分人拿來作為助眠方式，銀髮族或慢性病患者更應特別小心；而酒精助眠雖然會讓人想睡，卻常讓整體睡眠品質更差，半夜也更容易醒來，並不是理想的助眠方式。
世界睡眠日 讓睡眠重新回到健康管理的核心
世界睡眠日的意義，不只是提醒大家今晚早點睡，而是希望社會重新理解一件事：普遍睡不好，已經不是少數人的困擾，而是值得被正視的健康議題。從睡眠不足帶來的疲憊與專注力下降，到呼吸中止、血氧下降、作息紊亂與長期壓力累積，許多身體訊號其實早已悄悄出現。
因此，不妨就從這次世界睡眠日開始，重新整理自己的睡眠習慣。無論是提早放下手機、減少睡前刺激、留意夜間打呼與白天嗜睡，或觀察自己是否真正從睡眠中獲得恢復，都是照顧健康的重要一步。若睡眠困擾已持續一段時間，甚至影響工作、情緒與生活品質，也應及早尋求專業評估與協助，別讓睡不好成為長期被忽略的健康風險。
受訪藥師專家：
姐夫藥師
https://www.instagram.com/p/DVyC0QBCX79/
奶爸藥師
https://www.instagram.com/p/DVyJRpnAerI/
家羽藥師
https://www.instagram.com/p/DVx_vI1ia7L/
菜菜子藥師
https://www.instagram.com/p/DVyA9MlEhc2/
杰尼藥師
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數