梅毒確診數逼近萬例！ 2族群感染率攀升成隱憂，專家曝「只戴保險套」還不夠

潮健康／林昱彣 綜合報導

近年國內性傳染病疫情出現變化趨勢，根據衛福部疾管署最新發布監測資料顯示，愛滋病毒感染與淋病病例雖然呈現下降趨勢，但「梅毒」的通報確診數卻不減反增；更令人擔憂的是，15至24歲年輕族群的感染人數明顯攀升。疾管署對此示警，「未戴保險套之不安全性行為」是性傳染病傳播的重要導因，若未及時控制恐將帶來巨大的公衛隱憂。

疾管署數據指出，2025年全國新增愛滋病毒感染 879 例、淋病 6,417 例，分別較 2024 年下降 12% 與 16%；然而，梅毒卻新增了 9,935 例，較 2024 年（9,737 例）略升 2%。另外，15至24歲年輕族群梅毒病例數新增達 1,892 例，較前一年上升 8%。

根據《梅毒防治工作手冊》資料，近年女性病例數亦有增加趨勢（尤其是 0-14 歲、15-24 歲及 25-34 歲女性增幅明顯），不僅影響女性自身生殖健康，更可能透過孕婦胎盤發生母子垂直傳染，大幅增加「先天性梅毒」的風險。

梅毒確診逼近萬例大關！ 年輕族群、女性感染率攀升成隱憂

梅毒（Syphilis）由「梅毒螺旋體」（Treponema pallidum）所引起，為一種臨床症狀複雜、變異性大的全身性慢性傳染病。疾管署說明，梅毒主要透過「性行為」傳染，包含口交、陰道交或肛交等緊密接觸，當皮膚或生殖黏膜接觸到帶有病菌的潰瘍或分泌物時，即可能造成感染；少數情況亦可經由輸血、共用針具感染。

由於梅毒的臨床症狀變化多端，常常與其他皮膚病或內科疾病混淆，因此在醫學界素有「偉大的模仿者」之稱。根據傳染期程，梅毒可分為以下階段：

1.一期梅毒（硬性下疳）：感染後平均 21 天發病。主要特徵為接觸部位（如陰莖、陰道、肛門或口腔等皮膚黏膜破損處）出現「無痛性潰瘍」。由於病灶不痛不癢、分泌物清澈，且即使不治療也會在數週內自動癒合消失，常讓患者誤以為「自己好了」而延誤就醫。此階段病灶內含大量螺旋菌，傳染性極高。

2.二期梅毒（全身性散播）：硬性下疳出現後4-6週，病菌進入血液散播全身。常見症狀包含全身對稱性皮疹（常出現於手掌與腳底）、生殖器周圍具高傳染性的「扁平濕疣」、發燒、倦怠、全身出現堅實似橡皮的淋巴腺腫大，甚至出現「蟲蝕狀脫毛症」。

3.潛伏期梅毒：進入完全無臨床症狀的時期，只能依靠抽血檢驗（陽性梅毒血清反應）發現。若未經適當治療，病菌仍會持續在體內潛伏並破壞組織。

4.三期梅毒（晚期）：感染數年至數十年後發生。此時將出現具破壞性的肉芽腫樣病灶「梅毒腫」，甚至侵犯心臟血管（引發主動脈瘤、心臟衰竭）或引發「神經性梅毒」，導致情緒紊亂、記憶受損、半身不遂，甚至死亡。

梅毒常見檢驗方式有哪些？ 檢驗結果該怎麼看才正確？

由於梅毒的症狀變異性大，臨床上的診斷主要是以血清檢查（抽血）為主 。針對血清學檢驗，主要會分為兩大類，並在診斷與追蹤上扮演不同的角色：其一是「非特異性梅毒螺旋體試驗（梅毒初篩）」，主要用於第一線篩檢，同時也用來追蹤疾病的活性與評估治療效果。臨床上常見的檢驗方法包含「快速血漿反應素試驗（RPR）」或「性病研究實驗室試驗（VDRL）」 。

其二則是「特異性梅毒螺旋體試驗（確認檢驗）」。當初篩結果呈現陽性時，必須進一步使用此類試驗來確定梅毒的診斷 。此類檢驗方法相當多樣，包含梅毒螺旋體血液凝集試驗（TPHA）、梅毒螺旋體粒子凝集試驗（TPPA）、梅毒螺旋體化學冷光免疫分析法（CIA/CLIA/CMIA）等多種精密的實驗室分析法 。

另外，醫師也會視患者的具體病況，採取其他輔助檢驗方式，例如「臨床檢體檢驗」： 若患者正處於一期、二期梅毒，身上帶有潰瘍或皮疹等病灶，醫師可採集病灶滲出液或組織等臨床檢體，並利用暗視野顯微鏡、螢光抗體檢驗或核酸檢驗，直接從中檢測出梅毒螺旋體。至於患者出現反覆頭痛、視力模糊等症狀，且醫師高度懷疑梅毒病菌已侵犯神經系統（即神經性梅毒），則會安排「腦脊髓液性病研究實驗室試驗（CSF-VDRL）」來做進一步診察 。

防範梅毒戴保險套還不夠！ 疾管署籲：6件事要做到

疾管署警告，臨床上常發現民眾於發生不安全性行為（如未戴保險套、多重性伴侶）後感染梅毒，初期僅出現無痛性潰瘍或皮疹，甚至完全沒有症狀而容易延遲就醫。直到因反覆頭痛、暈眩，或是發生視力模糊、聽力突然喪失就醫檢查，才驚覺梅毒已進展至影響神經系統，引發嚴重的「眼梅毒」或「耳梅毒」。

面對性傳染病的防範，預防勝於治療。疾管署呼籲，發生性行為時應全程正確使用保險套；若有不安全性行為發生，請把握「72 小時」內儘速就醫。經醫師專業評估，可考慮使用特定抗生素預防性投藥（如 Doxycycline），有助於降低梅毒等性傳染病的感染風險。

綜合上述，梅毒雖是古老的疾病，但在現代社會仍未絕跡，反而因危險性行為而在年輕族群間悄悄蔓延。疾管署呼籲，民眾若有篩檢需求或疑似感染症狀，應善用官方建置的「性健康友善資源地圖」，尋求注重隱私、具備專業素養的友善門診進行匿名篩檢與諮詢。勇敢面對、定期篩檢，才是阻斷性病傳播鏈、守護自己與伴侶健康的根本之道。

資料來源：

衛福部疾管署《梅毒疾病介紹》

衛福部疾管署《梅毒防治工作手冊》

衛福部疾管署《性傳染病民眾衛教手冊》

衛福部疾管署《疾管署呼籲年輕族群善用「性健康友善資源地圖」 保護隱私並守護自身健康》

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原文出處：梅毒確診數逼近萬例！ 2族群感染率攀升成隱憂，專家曝「只戴保險套」還不夠