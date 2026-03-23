梅毒確診數逼近萬例！ 2族群感染率攀升成隱憂，專家曝「只戴保險套」還不夠

2026-03-23 14:01 潮健康

　

潮健康／林昱彣 綜合報導

　

梅毒確診逼近萬例大關！ 青少年、女性感染率攀升成隱憂

近年國內性傳染病疫情出現變化趨勢，根據衛福部疾管署最新發布監測資料顯示，愛滋病毒感染與淋病病例雖然呈現下降趨勢，但「梅毒」的通報確診數卻不減反增；更令人擔憂的是，15至24歲年輕族群的感染人數明顯攀升。疾管署對此示警，「未戴保險套之不安全性行為」是性傳染病傳播的重要導因，若未及時控制恐將帶來巨大的公衛隱憂。

　

疾管署數據指出，2025年全國新增愛滋病毒感染 879 例、淋病 6,417 例，分別較 2024 年下降 12% 與 16%；然而，梅毒卻新增了 9,935 例，較 2024 年（9,737 例）略升 2%。另外，15至24歲年輕族群梅毒病例數新增達 1,892 例較前一年上升 8%

　

根據《梅毒防治工作手冊》資料，近年女性病例數亦有增加趨勢（尤其是 0-14 歲、15-24 歲及 25-34 歲女性增幅明顯），不僅影響女性自身生殖健康，更可能透過孕婦胎盤發生母子垂直傳染，大幅增加「先天性梅毒」的風險。

　

梅毒確診逼近萬例大關！ 年輕族群、女性感染率攀升成隱憂

梅毒（Syphilis）由「梅毒螺旋體」（Treponema pallidum）所引起，為一種臨床症狀複雜、變異性大的全身性慢性傳染病。疾管署說明，梅毒主要透過「性行為」傳染，包含口交陰道交肛交等緊密接觸，當皮膚或生殖黏膜接觸到帶有病菌的潰瘍或分泌物時即可能造成感染；少數情況亦可經由輸血共用針具感染。

　

由於梅毒的臨床症狀變化多端，常常與其他皮膚病或內科疾病混淆，因此在醫學界素有「偉大的模仿者」之稱。根據傳染期程，梅毒可分為以下階段：

　

1.一期梅毒（硬性下疳）：感染後平均 21 天發病。主要特徵為接觸部位（如陰莖、陰道、肛門或口腔等皮膚黏膜破損處）出現「無痛性潰瘍」。由於病灶不痛不癢分泌物清澈，且即使不治療也會在數週內自動癒合消失常讓患者誤以為「自己好了」而延誤就醫。此階段病灶內含大量螺旋菌，傳染性極高。

　

2.二期梅毒（全身性散播）：硬性下疳出現後4-6週病菌進入血液散播全身。常見症狀包含全身對稱性皮疹（常出現於手掌與腳底）生殖器周圍具高傳染性的「扁平濕疣」發燒倦怠、全身出現堅實似橡皮的淋巴腺腫大，甚至出現「蟲蝕狀脫毛症」。

　

3.潛伏期梅毒：進入完全無臨床症狀的時期，只能依靠抽血檢驗（陽性梅毒血清反應）發現。若未經適當治療病菌仍會持續在體內潛伏並破壞組織。

　

4.三期梅毒（晚期）：感染數年至數十年後發生。此時將出現具破壞性的肉芽腫樣病灶梅毒腫」，甚至侵犯心臟血管（引發主動脈瘤、心臟衰竭）或引發「神經性梅毒」，導致情緒紊亂記憶受損半身不遂，甚至死亡

　

梅毒常見檢驗方式有哪些？ 檢驗結果該怎麼看才正確？

由於梅毒的症狀變異性大，臨床上的診斷主要是以血清檢查（抽血）為主 。針對血清學檢驗，主要會分為兩大類，並在診斷與追蹤上扮演不同的角色：其一是「非特異性梅毒螺旋體試驗（梅毒初篩）」，主要用於第一線篩檢，同時也用來追蹤疾病的活性與評估治療效果。臨床上常見的檢驗方法包含「快速血漿反應素試驗（RPR）」或「性病研究實驗室試驗（VDRL）」 。

　

其二則是「特異性梅毒螺旋體試驗（確認檢驗）」。當初篩結果呈現陽性時，必須進一步使用此類試驗來確定梅毒的診斷 。此類檢驗方法相當多樣，包含梅毒螺旋體血液凝集試驗（TPHA）、梅毒螺旋體粒子凝集試驗（TPPA）梅毒螺旋體化學冷光免疫分析法（CIA/CLIA/CMIA）等多種精密的實驗室分析法 。

　

另外，醫師也會視患者的具體病況，採取其他輔助檢驗方式，例如「臨床檢體檢驗」： 若患者正處於一期、二期梅毒，身上帶有潰瘍皮疹等病灶，醫師可採集病灶滲出液或組織等臨床檢體，並利用暗視野顯微鏡、螢光抗體檢驗或核酸檢驗，直接從中檢測出梅毒螺旋體。至於患者出現反覆頭痛視力模糊等症狀，且醫師高度懷疑梅毒病菌已侵犯神經系統（即神經性梅毒），則會安排「腦脊髓液性病研究實驗室試驗（CSF-VDRL）」來做進一步診察 。

　

防範梅毒戴保險套還不夠！ 疾管署籲：6件事要做到

疾管署警告，臨床上常發現民眾於發生不安全性行為（如未戴保險套、多重性伴侶）後感染梅毒，初期僅出現無痛性潰瘍皮疹，甚至完全沒有症狀而容易延遲就醫。直到因反覆頭痛暈眩，或是發生視力模糊聽力突然喪失就醫檢查，才驚覺梅毒已進展至影響神經系統，引發嚴重的「眼梅毒」或「耳梅毒」。

　

面對性傳染病的防範，預防勝於治療。疾管署呼籲，發生性行為時應全程正確使用保險套；若有不安全性行為發生，請把握「72 小時」內儘速就醫。經醫師專業評估，可考慮使用特定抗生素預防性投藥（如 Doxycycline），有助於降低梅毒等性傳染病的感染風險

　

綜合上述，梅毒雖是古老的疾病，但在現代社會仍未絕跡，反而因危險性行為而在年輕族群間悄悄蔓延。疾管署呼籲，民眾若有篩檢需求或疑似感染症狀，應善用官方建置的「性健康友善資源地圖」，尋求注重隱私、具備專業素養的友善門診進行匿名篩檢與諮詢。勇敢面對、定期篩檢，才是阻斷性病傳播鏈、守護自己與伴侶健康的根本之道。

　

　

資料來源：

衛福部疾管署《梅毒疾病介紹》

衛福部疾管署《梅毒防治工作手冊》

衛福部疾管署《性傳染病民眾衛教手冊》

衛福部疾管署《疾管署呼籲年輕族群善用「性健康友善資源地圖」 保護隱私並守護自身健康》

　

　

延伸閱讀：

「肝指數」爆表是因為「吃太好」跟「玩太開」？ 醫師：不安全性行為恐增肝炎風險

疫情期間性病篩檢少５成！ 吃PrEP就不會感染愛滋病毒？ 醫師：全程安全性行為更重要

　

　

原文出處：梅毒確診數逼近萬例！ 2族群感染率攀升成隱憂，專家曝「只戴保險套」還不夠

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2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

編輯推薦

1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

圖片來源：水印
圖片來源：水印

腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

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男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
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2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
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治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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美伊戰爭波及全球藥品供應，學名藥、生物製劑衝擊最大！台灣生技產業乘勢轉型？

美伊戰爭波及全球藥品供應，學名藥、生物製劑衝擊最大！台灣生技產業乘勢轉型？

2026-03-16 16:01 潮健康

　

文／郭家和

　

美國以色列伊朗發動「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動，引發中東區域連鎖衝突。隨著波斯灣戰情惡化多國航空關閉，波及全球航空貨運與藥品運輸。

　

安悅訊顧問公司（IUSEA Consulting）執行長鄭永琪指出，醫藥產品高度依賴即時物流精密環境控制，戰爭引發保費暴漲物流天數增加等變化，不只影響產業經營利潤，更對庫存與成本管理造成嚴重衝擊，尤其印度全球最大學名藥生產國，一旦中東航線與海運路徑持續受阻，恐導致各國健保出現「庫存懸崖（Inventory Cliff）」，特別是抗生素心血管藥物等救命藥品。

　

戰事影響生物製劑冷鏈風險　全球供應鏈將加速重組

鄭永琪進一步表示，疫苗胰島素單株抗體生物製劑高度依賴精密冷鏈物流。中東航空樞紐如杜拜杜哈長期更是全球醫藥物流重要節點。當戰事影響航線增加8–10小時的運輸時間冷鏈失效風險將大幅上升，對藥廠而言，不只物流成本增加，甚至會有批次產品報廢的可能。

　

此外，伊朗是全球重要的甲醇（Methanol）出口國，甲醇是多種藥物合成的重要溶劑，雖然大部分原廠未在中東設廠，但原料價格上漲的效應仍將快速傳導至全球製藥體系

　

鄭永琪指出，面對地緣政治風險，跨國藥廠正重新調整供應鏈策略，如全球學名藥指標品牌 Teva 總部身處戰火邊緣的以色列，透過預先布局的「去風險化」策略，該公司迅速啟動了位於北美與歐洲的備援生產系統。顯示全球醫藥產業正從過去強調成本效率的「即時供應（Just-in-time）」模式轉向更重視安全與韌性的「以防萬一（Just-in-case）」模式，未來全球供應鏈也將加速重組。

　

台灣生技產業突圍優勢　高端原料藥、生物製藥承接原廠需求

鄭永琪指出，在全球供應鏈重組的趨勢之下，台灣生技製藥產業其實具備一定的潛在優勢。例如高端原料藥（API）製造已有建立一定技術基礎，如台灣神隆（ScinoPharm）長期為跨國藥廠提供抗癌藥原料藥，是全球重要供應商之一台耀化學（Formosa Laboratories）則在高活性藥物（HPAPI）抗癌藥API領域具有技術門檻。隨著跨國藥廠尋求分散供應鏈風險，具備品質與法規能力的優秀企業，有機會成為全球藥廠重要合作夥伴

　

其次，在生物製藥領域，全球藥廠正積極尋找更安全的製造基地。台灣已有多家企業布局生物製藥CDMO（委託開發與製造服務），例如台康生技（EirGenix）具備單株抗體生物相似藥的開發與製造能力。若未來能持續擴充產能並強化國際法規接軌台灣有機會成為亞太地區的重要生物製造節點。

　

在學名藥與醫療器材領域，台灣企業也有望放眼更大的區域市場，特別是東南亞中東等新興市場對醫藥產品需求持續增加。以永信藥品（Yung Shin Pharma）為例，若能透過策略聯盟區域代理模式擴大市場布局有機會在全球供應鏈重組過程中爭取更多成長空間

　

供應鏈動盪變化莫測　應建立國家藥品安全庫存制

鄭永琪認為，台灣未來可從三個方向強化產業競爭力。第一，建立戰略性原料藥生產能力，透過政策與投資支持部分關鍵API在地製造，以降低對海外供應依賴。第二，發展高附加價值生物製造，透過CDMO與生物製劑生產提升產業價值鏈地位。第三，建立國家藥品安全庫存制度，以確保在全球供應鏈動盪時仍能維持關鍵藥物供應。

　

全球醫藥產業正從過去以成本效率為核心的全球化分工模式，轉向更重視安全與韌性的供應鏈布局。對台灣而言，若能在高端原料藥、生物製造與區域市場布局三方面取得突破，不僅可以降低外部風險，更有機會在全球醫藥產業重組的過程中扮演更關鍵的角色。

　

　

延伸閱讀：

台灣生技產業如何突破天花板？法規鬆綁、接軌國際是關鍵

AI、關稅「多重夾擊」，台灣生技產業夾縫求生存！ 專家揭布局策略

原文出處：美伊戰爭波及全球藥品供應，學名藥、生物製劑衝擊最大！台灣生技產業乘勢轉型？

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