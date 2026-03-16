2026-03-16 16:01 潮健康
美伊戰爭波及全球藥品供應，學名藥、生物製劑衝擊最大！台灣生技產業乘勢轉型？
文／郭家和
美國、以色列對伊朗發動「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動，引發中東區域連鎖衝突。隨著波斯灣戰情惡化與多國航空關閉，波及全球航空貨運與藥品運輸。
安悅訊顧問公司（IUSEA Consulting）執行長鄭永琪指出，醫藥產品高度依賴即時物流與精密環境控制，戰爭引發保費暴漲、物流天數增加等變化，不只影響產業經營利潤，更對庫存與成本管理造成嚴重衝擊，尤其印度是全球最大學名藥生產國，一旦中東航線與海運路徑持續受阻，恐導致各國健保出現「庫存懸崖（Inventory Cliff）」，特別是抗生素、心血管藥物等救命藥品。
戰事影響生物製劑冷鏈風險 全球供應鏈將加速重組
鄭永琪進一步表示，疫苗、胰島素與單株抗體等生物製劑高度依賴精密冷鏈物流。中東航空樞紐如杜拜、杜哈長期更是全球醫藥物流重要節點。當戰事影響航線增加8–10小時的運輸時間，冷鏈失效風險將大幅上升，對藥廠而言，不只物流成本增加，甚至會有批次產品報廢的可能。
此外，伊朗是全球重要的甲醇（Methanol）出口國，甲醇是多種藥物合成的重要溶劑，雖然大部分原廠未在中東設廠，但原料價格上漲的效應仍將快速傳導至全球製藥體系。
鄭永琪指出，面對地緣政治風險，跨國藥廠正重新調整供應鏈策略，如全球學名藥指標品牌 Teva 總部身處戰火邊緣的以色列，透過預先布局的「去風險化」策略，該公司迅速啟動了位於北美與歐洲的備援生產系統。顯示全球醫藥產業正從過去強調成本效率的「即時供應（Just-in-time）」模式，轉向更重視安全與韌性的「以防萬一（Just-in-case）」模式，未來全球供應鏈也將加速重組。
台灣生技產業突圍優勢 高端原料藥、生物製藥承接原廠需求
鄭永琪指出，在全球供應鏈重組的趨勢之下，台灣生技製藥產業其實具備一定的潛在優勢。例如高端原料藥（API）製造已有建立一定技術基礎，如台灣神隆（ScinoPharm）長期為跨國藥廠提供抗癌藥原料藥，是全球重要供應商之一；台耀化學（Formosa Laboratories）則在高活性藥物（HPAPI）與抗癌藥API領域具有技術門檻。隨著跨國藥廠尋求分散供應鏈風險，具備品質與法規能力的優秀企業，有機會成為全球藥廠重要合作夥伴。
其次，在生物製藥領域，全球藥廠正積極尋找更安全的製造基地。台灣已有多家企業布局生物製藥CDMO（委託開發與製造服務），例如台康生技（EirGenix）具備單株抗體生物相似藥的開發與製造能力。若未來能持續擴充產能並強化國際法規接軌，台灣有機會成為亞太地區的重要生物製造節點。
在學名藥與醫療器材領域，台灣企業也有望放眼更大的區域市場，特別是東南亞與中東等新興市場對醫藥產品需求持續增加。以永信藥品（Yung Shin Pharma）為例，若能透過策略聯盟或區域代理模式擴大市場布局，有機會在全球供應鏈重組過程中爭取更多成長空間。
供應鏈動盪變化莫測 應建立國家藥品安全庫存制
鄭永琪認為，台灣未來可從三個方向強化產業競爭力。第一，建立戰略性原料藥生產能力，透過政策與投資支持部分關鍵API在地製造，以降低對海外供應依賴。第二，發展高附加價值生物製造，透過CDMO與生物製劑生產提升產業價值鏈地位。第三，建立國家藥品安全庫存制度，以確保在全球供應鏈動盪時仍能維持關鍵藥物供應。
全球醫藥產業正從過去以成本效率為核心的全球化分工模式，轉向更重視安全與韌性的供應鏈布局。對台灣而言，若能在高端原料藥、生物製造與區域市場布局三方面取得突破，不僅可以降低外部風險，更有機會在全球醫藥產業重組的過程中扮演更關鍵的角色。
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