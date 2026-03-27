2026-03-27 19:01 潮健康
減重速度越快越好嗎？解析體重管理與身體調整的關係
極速瘦身的代價：你減掉的是水，還是代謝資本？
「一個月瘦10公斤」、「三天斷食排毒」，這些聳動的標題總能輕易綁架大眾的眼球，這些所謂的「最快方法」，往往是最快通往復胖的捷徑，正欣診所營養師江庭萱指出，從生理學的角度來看，脂肪組織的能量密度極高（每公斤約 7700 大卡），人體在正常生理運作下，極限燃脂速度每天僅約 0.5 到 1 公斤（且需極大運動量）。
那些短時間內驟降的體重，絕大部分來自「脫水」與「肌肉分解（Glycogen & Muscle Depletion）」，當你採取極端節食時，身體會判定遭遇饑荒，為了保命，優先分解耗能的肌肉組織，而非儲備的脂肪，這不僅導致基礎代謝率（BMR）雪崩式下滑，更會讓你看起來乾癟顯老，形成所謂的「肌少型肥胖」。
代謝適應：身體對抗「快」的生存機制
為什麼越急著瘦，反而越難瘦？這源於演化留下的「代謝適應」，江庭萱營養師解釋，當熱量攝取低於基礎代謝率時，大腦的下視丘會調降甲狀腺素的分泌，並增加飢餓素（Ghrelin）的釋放，目的是降低能耗並驅動你去覓食。
這種對抗機制意味著：你瘦得越快，身體反抗得越激烈，一旦意志力崩潰恢復飲食，由於代謝引擎（肌肉）已在減重過程中被犧牲，多餘的熱量會以更快的速度轉化為脂肪囤積，導致體重反彈甚至超越原點，這就是著名的「溜溜球效應」。
真正的捷徑：慢即是快，重塑「耗能體質」
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
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