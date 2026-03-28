頭上長出白髮時，通常為了美觀，情急之下會用手將它拔掉。老一輩總說白頭髮不能拔，拔一根會長三根，白髮真的完全不能拔嗎？

頭皮毛囊有時不一定只會生成一根頭髮，也可能會同時生成兩三根，有可能是一根白髮被拔掉後，該毛囊後續長了一根以上的白髮，才會有這種「拔一根白髮會長三根」的都市傳說。拔白髮雖然不一定會造成白髮長更多，但也不一定會讓這個毛囊下一根長出的頭髮變黑。

白髮的成因有很多種，除了壓力、營養缺乏的原因外，大多數老化、遺傳而產生的白髮，都是不可逆的。會生成白髮，代表該毛囊內製造黑色素的細胞已經死亡，並不會因為你拔掉原本的白髮後，後續就長出新的黑髮。

健康管理師張恆恩分享：每一根頭髮都長在毛囊內，當你拔下頭髮時，會造成毛囊微小的撕裂，使毛囊結構受損。這樣的狀況，不但有可能使細菌進入毛囊，影響頭皮健康，而且反覆拔頭髮，更有可能使該毛囊再也長不出頭髮。

當毛囊受傷時，有可能會讓頭髮的生長週期被打亂。「生長期→退化期→休止期→脫落期」，是頭髮固定的生命週期，毛囊受傷時，有可能會因此提早進入脫落期，或是新頭髮長得更慢，甚至長出來的頭髮變脆弱易斷。

且毛囊受到拉扯、抓傷，或是因撕裂導致細菌入侵，容易會紅腫發癢，也會產生毛囊炎的問題，若反覆發炎，毛囊功能會逐漸變差。毛囊其實很脆弱，當毛囊健康，頭皮才會健康，髮質也會更更好。

但若白髮的存在已經影響外表以及心情，又不能拔除以傷到頭皮，那該怎麼處理比較好呢？以下幾種方法，可以解決這些問題：

1. 改善作息與生活因素

有些白髮生成的原因，跟壓力、睡眠、攝取的營養有關，若非老化因素，而是這種因健康狀況而產生的白髮，改善作息與攝取足夠營養後，白髮問題就迎刃而解了。

2. 剪掉

通用小剪刀剪掉是最安全的做法。優點是不傷毛囊，也不影響頭皮健康，但若留下的長度過長，很快又會再變長影響外觀。

3. 染髮

若白髮數量過多，很多人會使用這個方法，將其一次染黑一勞永逸，但通常化學染劑對毛囊都有刺激性，也會損害頭髮毛鱗片，造成更大的問題。

若不希望白髮過於明顯，同時也擔心頻繁染髮對頭髮與頭皮造成負擔，有些人會選擇不同於傳統染髮的護髮型產品。例如光彩護汝髮有日本銀離子技術專利，採用含銀離子感光原理的護髮方式，與一般染髮劑以鹼性成分打開毛鱗片讓染料附著的方式不同。

這類產品多以乳液型態包覆髮絲，使用方式通常是在洗髮並吹乾頭髮後，均勻塗抹於髮絲表面，不需沖洗，並在日常光線下停留一段時間，隨著多次使用，髮色可能逐漸產生自然變化。部分產品主打以植物來源成分作為配方設計，強調日常保養型的使用概念，提供不同於傳統染髮的另一種選擇。

太多白髮會讓人在外觀上顯得蒼老、沒精神，若不想看見白髮，可以很多方式將其覆蓋，但仍需慎選成份，不然傷了毛囊又破壞髮質，那就跟原本保持健康與美觀的初衷背道而馳了。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：一有白髮就拔！會讓白髮消失還是越拔越多？