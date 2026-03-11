2026-03-11 13:38 享民頭條
台灣越野新紀元！HOKA Xtrail Kenting by UTMB 吸引全球 35國跑者挑戰國境之南
記者/鄭欣宜報導
來自全球各地的越野跑者齊聚台灣最南端，迎接一場結合山海地景與國際越野跑文化的盛會。HOKA Xtrail Kenting by UTMB在墾丁隆重登場，吸引超過 3,000名跑者參與，並有來自35個以上國家與地區的選手報名，使這場賽事成為台灣近年最具國際規模的越野跑活動之一。
台灣首辦UTMB系列賽，賽事迎來國際近千位國際選手共襄盛舉，香港跑者以 465人居冠，其次為日本216人、新加坡64人、中國49人與韓國42人。此外，泰國、馬來西亞、澳門、法國、越南，以及英國與美國等地的跑者，也遠道而來，共同參與這場南台灣的越野跑盛會。
浩大且備受矚目的國際規格，也讓 HOKA Xtrail Kenting by UTMB 成為 UTMB World Series 在亞洲的重要據點。透過與UTMB世界系列賽的連結，跑者不僅能在台灣體驗獨特的越野地形，也有機會累積UTMB Index與抽籤資格，邁向越野跑世界最高殿堂「法國霞慕尼環勃朗峰極限越野賽」，讓更多台灣跑者邁向國際。
作為台灣首次 by UTMB賽事，榮幸攜手國際運動品牌HOKA冠名贊助，並於三天博覽會舉辦HOKA FLYLAB享受免費體驗服務，從抽獎、專屬跑者印刷客製，現烤雞蛋糕補給，跑者們趨之若鶩。HOKA FLYLAB也展售了新上市的SPEEDGOAT 7、ROCKET X TRAIL以及MAFATE 5三大越野跑鞋，讓跑者飛翔墾丁賽道。
星裕國際股份有限公司孫海德（Hyde）副總經理表示：「能夠參與UTMB系列賽首次在台灣舉辦，對我與團隊而言是一件非常榮幸且難得的事情。」他接著說明，相較於市面上的路跑賽事，越野賽的時間更長、環境更貼近自然，而墾丁獨特的山海地景與氣候條件，也讓整體賽事呈現出截然不同的氛圍。
「跑者在這樣的場域中，不只是完成一場比賽，而是能夠完全沉浸在自然與賽事文化交織的環境裡，感受大自然、賽事熱度以及來自各國跑者的熱情彼此感染。」
未來，HOKA也希望能設計更多元的活動形式，例如增加與跑者交流的機會、結合在地文化元素，以及以跑者為核心的各類體驗計畫，讓來到賽事現場的人不只是參與比賽，也能真正享受整個越野跑文化與賽事氛圍。
百公里賽事於早晨五點三十分開跑，五十公里賽程於六點起跑。選手們通過拱門魚貫而出，賽道旁則是群眾們夾道歡迎、鼓勵，顯見越野跑的魅力與受歡迎程度。
歷經4小時多，五十公里組第一位選手是來自日本的越野跑男神上田瑠偉Rui UEDA，以 4 小時 06分 55 秒率先進入終點。
50K MAN前五名
1.Rui UEDA 04:06:55
2.Koken OGASAWARA 04:25:20
3.Hiroyuki KAWACHI 04:39:53
4.Chun Kit TSANG 04:41:43
5.Ricky SUNG 04:55:52
女子組第一名同樣是來自日本的枝元香菜子Kanako EDAMOTO，以05小時19分33秒跨過終點。
50K WOMAN前五名
1.Kanako EDAMOTO 05:19:33
2.Vanja CNOPS 05:31:58
3.Kaede HAYASHI 06:01:53
4.Kwan Wai LAW 06:02:23
一百公里賽程部分，來自香港的謝覺偉Kok Wai TSE（阿歹）以9小時24分 56秒摘下優勝。
100K MAN前五名
1.Kok Wai TSE 09:24:56
2.Jantaraboon KIANGCHAIPAIPHANA 09:39:06
3.Ryan WHELAN 09:42:04
4.Ryo MURATA 10:15:47
5.Hirokazu NISHIMURA 10:26:41
女子一百公里組，由來自義大利的Natalia Mastrota以12小時29分09秒獲得女子優勝。
100K WOMAN前五名
1.Natalia MASTROTA 12:29:09
2.Shi Jing HOU 12:42:37
3.Anonymous 13:39:36
4.Chiayen LEE 13:44:55
5.Hsiu Fang TAI 13:45:25
墾丁國家公園獨特的自然生態、環境，為賽事更添鮮明的風格與特色，本次活動也打造完整的賽事村。主會場設於墾丁青年活動中心，現場設有賽事博覽會、戶外品牌體驗區、在地市集、以及多項跑者互動活動，讓選手與加油隊伍、團隊也能感受越野跑文化與墾丁愜意且愉悅的生活。
玉成史詩級賽事的背後，是多方好友與贊助單位的支持，首先要感謝享譽國際的運動品牌HOKA，以及予以至高謝意的玉山銀行。再來是象徵賽事的開路者角色，擔任官方前導車的Jeep Wrangler ，引領跑者踏上挑戰世界級越野旅程，征服各地型。
比賽過程中也要感謝Betery能量果膠PRO、RACE ON鋭速運動醫學支持，最後則是感謝寶貝國際、耐雅格生物科技、聯華食品、霓淨思、雪芙蘭、全國維他命、星譜生技以及Red Bull Taiwan、杖一、賀眾牌的鼎力支持。
圓滿落幕的HOKA Xtrail Kenting by UTMB已然在亞洲越野跑版圖中，建立自己的品牌與口碑。相信在未來的每一年，會有更多跑者站上墾丁青年活動中心的起跑線，為這場比賽鼓掌喝采。也歡迎樂愛運動的民眾，上網搜尋「don1don新聞」，查看更多賽事資訊。
